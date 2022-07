Se terminó la paz entre Mica Viciconte y Nicole Neumann: el motivo de su nuevo enfrentamiento

Mica Viciconte y Nicole Neumann

Mica Viciconte y Nicole Neumann sumaron otro capítulo a su prolongada enemistad, nacida a partir del noviazgo y ruptura que, respectivamente, protagonizaron con el exfutbolista Fabián Cubero. En este oportunidad, la exparticipante de Combate y la modelo se enfrentaron por el desinterés de la segunda de conocer a Luca, el bebé recién nacido de la primera.

El desencuentro comenzó cuando un cronista de LAM (América) le consultó a Neumann si tenía algún interés en conocer al hermano de sus hijas. “Él no tiene nada que ver. Pero cada uno tiene su historia, su familia”, contestó al respecto. Sin embargo, Mica decidió responder.

“Nosotros hacemos la nuestra. Imaginate que estoy en el mejor momento de mi vida, tengo trabajo, estoy con Luca que lo amo con todo mi ser, no me interesa nada, que hablen lo que quieran”, disparó la panelista de Ariel en su salsa (Telefe). “Está bien, yo cuido a los míos. En su momento se ha dicho que yo maltrataba, pero creo que tiempo acomoda a cada uno en su lugar y eso está bueno”, agregó.

Mica Viciconte junto a su hijo Luca

Semanas atrás, la guardavidas habló con Catalina Dlugi y respondió la pregunta de la conductora sobre sus ganas de que Luca tuviera un hermanito. Y contó cómo fue variando su pensamiento al respecto. “Yo siempre dije que no quiero uno solo, porque quiero como la parejita, pero acá hay un tema importante. Yo cuando hablé con Fabi, cuando lo conocí, había dicho de uno”, reveló en Agarrate Catalina (La Once Diez), dando a entender que no iba a tener más hijos.

Sin embargo, a continuación señaló: “Pero la gente cambia de opinión y me encantaría uno más, no te voy a mentir”, reconoció. Naturalmente, con Luca transitando su segundo mes de vida, el proyecto queda más adelante y habrá que conversar con Poroto para ponerse de acuerdo. “Ahora a disfrutar esta etapa y en unos años se verá. Son cosas que se van a ir hablando y fluyendo. Tampoco hay que exigir al otro, ya tiene cuatro y es un montón”, cerró entre risas, haciendo alusión a las hijas del exfutbolista.

Siguiendo con el tema familiar, la campeona de Masterchef Celebrity 3 contó en su nuevo programa los detalles de la primera escapada que realizaron a Mar del Plata para que los Viciconte y los Cubero conocieran por primera vez el pequeño: “Planeamos el viaje hace unas semanas y como tanto mi familia como la de Fabi son todos marplatenses, fuimos para que todos conocieron al bebé”, explicó.

“Fue hermoso y de mucha emoción. Es el primer nieto así que imaginate la alegría. Luca es muy observador y lo escaneaban al abuelo. Mi papá le habla, le dice que lo va a llevar a pescar”, explicó la ex Combate sobre el vínculo entre el bebé y su abuelo, Hugo Viciconte.

También reveló que quedó sorprendida cuando su papá le regaló una caña de pescar a Luca. Un obsequio que el bebé no podrá utilizar hasta que crezca en algunos años. Sin embargo, ella entendió que simplemente se trataba de un gesto de amor de parte de Hugo por querer compartir con su primer nieto una de sus grandes pasiones, la pesca.

