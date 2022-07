La China Suárez compartió un sentida reflexión sobre sus hijos después de presentar su videoclip

La China Suárez y su primera canción como solista: "Lo Que Dicen De Mí"

Son días especiales para Eugenia La China Suárez. El jueves por la noche estrenó su primer videoclip en su proyecto de cantante. Se trata de “Lo que dicen de mí”, una canción con mucho de catarsis, inspirada en sus últimos meses de alta exposición pública. “La escribí en medio de un ataque, estaba en un muy mal día porque no sé qué estaban diciendo, no me acuerdo, estaba triste y ahí nace esta canción”, contó en la presentación que se transmitió por Star+.

“Me llama mi familia, leyeron las noticias, no saben mas qué decir, atrás de un falso perfil se esconden todos los días. Me llenan de espinas, a veces quiero escapar, para olvidarme de todo, canta Eugenia en el tema con claras referencias al llamado Wandagate, cuando salió a la luz su encuentro con Mauro Icardi en París. Luego de la presentación, la actriz junto a su novio Rusherking, amigas y colegas como Brenda Asnicar y Ángela Torres y quien fuera su compañero en ATAV, Fernán Mirás se dirigieron a un bar de Palermo para los festejos pertinentes.

El posteo de la China Suárez con Rufina, Magnolia y Amancio (Instagram)

Y con el correr de las horas, mientras fue bajando la adrenalina del estreno y la canción empezó a trepar en los rankings de las plataformas, la ex Casi ángeles fue siguiendo atentamente las repercusiones. Así llegaron las felicitaciones y réplicas de “Lo que dicen de mí” en modo challenge, como suele ocurrir en estos tiempos virtuales. Y en este ida y vuelta con sus 5,7 millones de seguidores, como dato de color sumó un agradecimiento a Andrés Calamaro por su defensa en las últimas horas. Es que al conocerse la canción, muchos internautas observaron cierta similitudes con el hit “Flaca” y el propio Salmón aseguró que no había plagio.

Y ese panorama, y ya en un plan mucho más reflexivo, la actriz compartió un sentido posteo en su cuenta de Instagram. Son una serie de fotografías con sus hijos, Rufina, de su relación con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, de Benjamín Vicuña. Todos elegantísimos, especialmente lookeados para la presentación del tema, a veces sonrientes, en otras más serios, siempre con una conexión especial con su madre, que les devolvió en palabras toda su gratitud.

El guiño virtual entre la China Suárez y Andrés Calamaro (Instagram)

“En general nos enseñan que una madre debe sostener a sus hijxs, algún día les contaré que ellxs fueron quienes me sostuvieron a mí”, contó la actriz, y sus palabras parecen dialogar con la letra de la canción. La publicación enseguida se pobló de más de 500 mil reacciones, entre ellas las de Lali Espósito y Celeste Cid, felicitándola por este nuevo paso y por poder compartir este momento con Rufina, Magnolia y Amancio.

Hace tiempo que Eugenia viene trabajando junto a su equipo en este lanzamiento solista. A fin de abril, durante la entrega de los Premios Platino en Madrid, la actriz habló en exclusiva con Teleshow y adelantó parte de la composición del material. “Son baladas, canciones que están hechas desde el corazón, con mucho amor y Santi (Celli) me ayuda a darle forma. Están escritas hace mucho, y yo creo que les van a gustar”, decía con entusiasmo. Y en la misma entrevista, contaba por qué había elegido la música como la herramienta para mostrar ese costado más personal: “Creo que todos los artistas lo hacemos desde algún lugar, lo que pasa es que uno cuando actúa se esconde atrás de un personaje. Y en la música, en mi caso, no hay ningún personaje. Soy yo con mi alma en las manos”, manifestó.

