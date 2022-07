La Bizarrap Session con Quevedo consiguió un logro histórico para la música argentina: “No lo puedo creer”

Bizarrap se convirtió en el artista más escuchado del mundo

Bizarrap, uno de los productores musicales más populares del momento en lo que respecta al género urbano, estrenó hace poco más de una semana la BZRP Music Session #52 con Quevedo, el artista furor de las Islas Canarias, España. Luego de alcanzar en media hora un millón de visualizaciones en YouTube consiguieron un logro histórico en Spotify.

Tras superar las 46 millones de reproducciones en la plataforma digital de música, la canción se ubicó en el primer puesto del Top 50 Global. De esta forma desplazó a Running Up That Hill, tema de Kate Bush que volvió a tener una gran popularidad gracias a la serie Stranger Things.

“#1 DEL MUNDOOOOO EN @spotify @quevedo.pd. Gracias hermano por ser parte de esto. No lo puedo creer, aguante Argentina. LPM Gracias”,escribió el artista en su cuenta oficial de Instagram luego de brindar un show en el Lollapalooza de París.

Semanas atrás, el productor-instalado en España- compartió una acción en un local de comida rápida para promocionar este nuevo video, que se estrenó el pasado 6 de julio en todas las plataformas, y que fue grabado junto al artista Quevedo.

"Gracias hermano por ser parte de esto. No lo puedo creer, aguante Argentina", escribió el artista en su cuenta de Instagram

Pedro Domínguez Quevedo, tal es su verdadero nombre, es un artista de tan solo 20 años que inició su carrera en 2020 con temas como “Universitaria” y “No me digas nada”, con los cuales superó las 350 mil reproducciones. Y, a comienzos de este año, comenzó a repercutir fuerte en la escena musical cuando estrenó “Ahora y siempre”, que cuenta con casi 30 millones de reproducciones en YouTube. Luego, formó parte de “Cayó la Noche - remix”, una colaboración que hizo con figuras como La Pantera, Juseph, Bejo, Abhir Hathi, Cruz Cafuné y El Ima y con la que alcanzó más de 70 millones de visitas en YouTube. Además, participó de “Si quieren frontear”, el tema de Duki del que también colaboró De La Ghetto y que ya lleva casi 50.000.000 visualizaciones.

No es la primera vez que Bizarrap sorprende a sus fans. Por caso, en abril usó una innovadora estrategia para lanzar una colaboración junto a Paulo Londra. En una publicación conjunta que hicieron en sus respectivas cuentas de Instagram, el productor musical y el trapero cordobés pidieron ni más ni menos que 23 millones de comentarios para, finalmente, cumplir el sueño de muchos de grabar un tema juntos. Finalmente, no necesitaron ni un día completo para cumplir el objetivo. “No lo puedo creer, no pensé que íbamos a lograrlo tan rápido. Son increíbles”, había escrito Bizarrap en ese entonces.

QUEVEDO || BZRP Music Sessions #52

De esta forma, los músicos cumplieron con lo prometido y lanzaron la esperadísima “BZRP Music Session #23″ .”No entiendo porque llamas si antes nadie llamó / no entiendo por qué vienes si antes nadie vino”, entona el cordobés en las primeras barras, sobre una intro de trap electrónico y adhesivo. “Porque siento que yo alguna vez me perdí / Y hoy que me levanté, creo que nunca me fui”, dice antes del estribillo. Y explota el tema: “Siempre bendecido / aunque hablen mal de lo mío y el periodista está inventando lío / Eso no me importa, yo sigo en lo mío / la gente sabe cómo soy y por eso está conmigo”.

SEGUIR LEYENDO: