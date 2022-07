La China Suárez estrenó videoclip con un guiño al Wandagate: una letra contundente e invitados famosos

La China Suárez, "Lo Que Dicen De Mí"

“La escribí en medio de un ataque, estaba en un muy mal día porque no sé qué estaban diciendo, no me acuerdo, estaba triste y ahí nace esta canción”, contó la China Suárez sobre cómo compuso “Lo que dicen de mí” su nuevo tema cuyo videoclip fue presentado el jueves por la noche en Star+. Basta con escuchar la letra para hacer un paralelismo con todo lo que pasó el año pasado luego de lo que se llamó Wandagate, cuando salió a la luz que ella se había encontrado con Mauro Icardi en París.

“Lo mío es cosa mía, lo tuyo fantasía, a veces no se que hacer cuando se quieren meter, está mi cama vacía. Me llama mi familia, leyeron las noticias, no saben mas qué decir, atrás de un falso perfil se esconden todos los días. Me llenan de espinas, a veces quiero escapar, para olvidarme de todo”, comenzó cantando.

La China Suarez presentó su tema "Lo que dicen de mí" y Rusherking la acompañó (Crédito: RS Fotos)

Rusherking la acompañó a la China Suárez en la presentación de su nuevo clip en un evento organizado por Jecan, en Laundry House Bar

Luego, el estribillo reflejó lo que seguramente ella sintió cuando los haters la atacaban en las redes y se hablaba en todos lados de ella: “Duele que no piensen que detrás de esto, alguien se desangra en el suelo, en el suelo, en el suelo. lauque me peguen mucho mas que a ellos, algo se desarma en el suelo, en el suelo, en el suelo”.

“Ya me emborrache cada día de esta primavera, ya me fui, ya volví, ya perdí, nada es lo que era y por eso estoy acá, es mi única manera, la verdadera”, cantó antes de regresar al estribillo, como si fuera una descripción de sus últimos meses del 2021 cuando se fue a España a trabajar, en medio de un escándalo que no frenaba y cerró: “Y ya que quieren hablar porque no hablamos de todos, todo lo que dicen de mi, lo que dicen de mi, lo mío es cosa mía, lo tuyo fantasía”.

Fernán Mirás en la presentación del nuevo tema de la China Suárez

Ángela Torres y Brenda Asnicar acompañaron a la China Suárez en la presentación de su nuevo tema (Crédito: RS Fotos)

Tras la presentación de la canción, que va camino a ser un hit, Eugenia, su pareja Rusherking y algunos amigos fueron a celebrar a Laundry House Bar en un evento organizado por Jecan. Para la ocasión ella usó pantalón de vestir negro, remera blanca al cuerpo y chaqueta negra corta con detalles plateados en las mangas, maquillaje oscuro y la cara despejada, con el pelo recogido, tirante hace atrás. El trapero, mucho más osado, usó un traje de terciopelo rosa y remera bordó. Al evento también asistieron sus amigas y colegas Brenda Asnicar y Ángela Torres y quien fuera su compañero en ATAV, Fernán Mirás. También estuvo la mamá de Eugenia.

Días antes, había anunciado sobre el tema que estaba por salir: “Estoy muy contenta, muy emocionada, muy nerviosa, muy ansiosa y muy agradecida con ustedes que me acompañan en todo lo que haga”. En ese momento compartió un fragmento del clip ambientado en una sala de prensa, con periodistas y fotógrafos a la espera de su presencia hasta que parece la protagonista y se quita los lentes oscuros.

En sus historias de Instagram, la China agregó que el videoclip lo dirigió Sofía Malamute. “Es una grosa, hace mucho que venía siguiendo su trabajo y por suerte nos unimos para hacer este video. Entendió perfecto lo que quería y el resultado fue increíble”, señaló.

El adelanto del primer videoclip de la China Suárez

Hace tiempo que Eugenia viene trabajando junto a su equipo en este lanzamiento solista. A fin de abril, durante la entrega de los Premios Platino en Madrid, la actriz habló en exclusiva con Teleshow y adelantó parte de la composición del material. “Son baladas, canciones que están hechas desde el corazón, con mucho amor y Santi (Celli) me ayuda a darle forma. Están escritas hace mucho, y yo creo que les van a gustar”, decía con entusiasmo. Y en la misma entrevista, contaba por qué había elegido la música como la herramienta para mostrar ese costado más personal: “Creo que todos los artistas lo hacemos desde algún lugar, lo que pasa es que uno cuando actúa se esconde atrás de un personaje. Y en la música, en mi caso, no hay ningún personaje. Soy yo con mi alma en las manos”, manifestó.

SEGUIR LEYENDO: