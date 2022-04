La China Suárez, íntima: “Tuve una infancia tan linda que me cuesta aceptar el paso del tiempo”

La China Suárez habló con Teleshow en los Premios Platino

En el Hotel Interamericano de Madrid, la sala de prensa hace honor al nombre del lujoso edificio ubicado al pie de la Castellana. Un mar de lenguas y tonadas de diferentes países de la región deja entrever un evento de los importantes. Es la previa de la IX entrega de los Premios Platino, la gran fiesta del cine y el audiovisual iberoamericano, que tendrá lugar mañana a la noche en IFEMA. Y en este ambiente de estrellas, con una sonrisa que denota su estado de ánimo, la China Suárez recibe a Teleshow. Todavía le dura el cansancio por su participación en el partido de las estrellas, que se realizó en el Wanda Metropolitano, y del que le cuesta recuperarse. “Tengo las piernas entumecidas, no sé cómo me voy a poner los tacos”, bromea de cara a la gala en la que entregará uno de los premios.

Será la cuarta vez para la actriz en los Platino, un evento que siente como propio y que la entusiasma con que la próxima edición la encuentre entre las nominadas Es que en el mes de septiembre está pautado el estreno de Objetos, la película que rodó entre España y Argentina con Álvaro Morte, el Profesor de La Casa de Papel y cuya información se mantiene bajo siete llaves. “Viste que te tienen amenazada, me dicen ‘decí que estrenamos en septiembre pero no digas nada más”, se excusa, y concede parte de la intimidad de la filmación. “Es una historia espectacular, con un director como Jorge Dorado con mucha experiencia; Álvaro es un mega compañero, talentosísimo y un gran elenco, y una historia oscura. Y Sara es una chica muy sufrida”, resume sobre su personaje, donde encarna a una joven atrapada desde pequeña en una organización de tráfico de personas.

La China Suárez luego de jugar en el Wanda Metropolitano con las estrellas

La agenda de la China marca que en agosto volverá al set de filmación con un proyecto del que no quiere soltar prenda. En cambio, sí se detiene en la segunda temporada de ATAV, la serie que tantas satisfacciones le dio y sobre la que hubo reiteradas especulaciones sobre su participación en el salto temporal que experimentará la trama. Es que su Raquel estará omnipresente en la vida de su nieta, encarnada por Justina Bustos, que la llevará colgando del pecho, bien cerca de su corazón .”Es un programa que le tengo mucho cariño y fue uno de mis personajes favoritos. Amaba mucho a Raquel y la gente también, así que quizás sí, en algún momento aparezco”, suelta con algo de complicidad, sabiendo que estas palabras repercutirán entre los fanáticos.

Pero el foco de Eugenia por estos días está puesto en la música. Todavía le dura la emoción por su lanzamiento como cantante con “El juego del amor”, el tema de Santi Celli con el que todavía no da crédito a las repercusiones, que lo mantienen en lo más alto de las rotaciones de las diferentes plataformas. “Me sorprendió porque lo recibieron muy bien y gente de todas las edades, que era lo que yo quería. Yo quiero que me puedan escuchar en el auto, gente como mi mamá que hay música de la que se quedó afuera”. Hablar del tema la entusiasma, como esas cosas que se hacen con pasión, y que generan la adrenalina única que produce asumir nuevos desafíos. Como el que vivió hace una semana la presentación oficial del single en Niceto.

“Se me hizo corto. Me quedé con ganas de más, porque me acordé lo feliz que era haciendo eso”, lamenta. Fue su regreso a los escenarios luego del fenómeno de los Teen Angels y del especial ViveRo, siempre junto a Cris Morena. Pero esta es otra China, más adulta, con alegrías y cicatrices; con maternidades, separaciones y un sinfín de rumores a su alrededor. “Es imposible no enterarse. A veces me afecta mucho y a veces lo llevo bien. Depende del momento. Hoy estoy muy bien”, asegura. Y no hay motivos para no creerle.

Habrá que esperar a junio entonces para escuchar el primer tema que reflejará este momento pleno de la actriz. “Son baladas, canciones que están hechas desde el corazón, con mucho amor y Santi me ayuda a darle forma. Están escritas hace mucho, y yo creo que les van a gustar”. Y en esta invitación a sus seguidores a conozcan otro lado de su arte, cuenta por qué eligió la música como la herramienta para mostrar ese costado más personal: “Creo que todos los artistas lo hacemos desde algún lugar, lo que pasa es que uno cuando actúa se esconde atrás de un personaje. Y en la música, en mi caso, no hay ningún personaje. Soy yo con mi alma en las manos”.

La China Suárez jugando al fútbol en el Wanda Metropolitano

Amigas para siempre. Entre la circulación incesante de artistas, a un par de sets de distancia está Lali Espósito, que mañana será la presentadora del evento junto a Miguel Ángel Muñoz. La China lamenta tener a su amiga tan cerca y tan lejos, contando las horas para darse ese abrazo tan esperado y ansiando siempre la posibilidad de coincidir en algo a futuro. “Nos encantaría, siempre volvemos a trabajar juntas. La amo la admiro, la valoro muchísimo, y me encanta todo lo que está viviendo. Nadie se lo merece más que ella”.

Su relación con Lali, y en ella sus comienzos en la actuación, es uno de los recuerdos que la actriz guarda como refugio. ¿Hay otros? “Mi familia”, responde sin dudar. “Tuve una infancia tan linda que yo creo que por eso me cuesta crecer y aceptar el paso del tiempo. No me quiero olvidar de todo eso, van pasando los años, se te va un ser querido, se te van las voces, es desesperante... la disfruté tanto que por eso no quiero que me quede tan lejos y trato de darles a mis hijos lo mejor”.

El aire madrileño le sienta bien a la actriz. Lo demostró ni bien puso pie en la capital española, compartiendo imágenes de su recorrida por la ciudad. Lo ratificó en su actuación en el partido de las estrellas, donde fue la gran protagonista, robándose la mirada entre los artistas. Y lo transmite en cada uno de sus gestos. “Amo Madrid, se me nota mucho”, confirma, aunque descarta la posibilidad de vivir allí al menos en el corto plazo. “Ojalá pueda venir seguido y que la película le guste a la gente. Pero vivo en Argentina, mis hijos viven conmigo, así que voy a seguir yendo y viniendo”, cerró y se despidió hasta mañana, hasta la alfombra roja, donde desfilará con sus colegas en una nueva fiesta del cine Iberoamericano.

