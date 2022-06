Video: Camila Homs y su nuevo amor, muy acaramelados en un boliche porteño

El nuevo amor de Camila Homs

Camila Homs comenzó una nueva etapa de su vida, luego de haber tenido una larga relación amorosa con Rodrigo de Paul, el padre de sus dos hijos, Francesca y Bautista. En la actualidad, cada uno volvió a apostar al amor: la modelo habría iniciado una relación con un joven de bajo perfil, mientras que el jugador de fútbol del Atlético Madrid y la Selección Nacional mantiene un intenso noviazgo con Tini Stoessel. Hace poco, él acompañó a la cantante a Mendoza a dar unos shows y luego ambos viajaron juntos a Miami. Pero, ahora, las noticias la tienen como protagonista a la modelo.

En las redes sociales se viralizó un video en el que Homs aparece bailando muy acaramelada con un hombre en un boliche. Este material fue publicado desde la cuenta de Mañanísima. En un primer momento, trascendió que este joven sería Martín Gato Gándara, un polista que ganó popularidad por tener un romance con Jimena Barón en 2016, pero luego este nombre fue descartado.

Camila Homs (Instagram)

Luego, aparecieron unas fotografías de Camila con el mismo hombre compartiendo una salida en un bar de Puerto Madero y otra en la que estaban caminando por las calles. Estas imágenes fueron publicadas por la cuenta del Ejército de LAM, perteneciente el ciclo de espectáculos que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América.

El nuevo amor de Camila Homs (Instagram)

“Cami Homs con su nuevo novio en Puerto Madero”, publicaron desde la cuenta @elejercitodelam en Instagram. “Ayer pasaron por Madero, hoy pasan el día en el Sofitel”, señalaron en otra historia que publicaron desde la red social sobre esta pareja que se habría hospedado en un hotel ubicado en Cardales.

El nuevo amor de Camila Homs (Instagram)

En el programa Intrusos (América), el periodista Gonzalo Vázquez advirtió que el hombre del video y las fotos sería Carlos Benvenutto, alias Charly. No se sabe mucho sobre este joven misterioso, solo informaron que suele salir con famosas, viaja mucho y le gusta ir al gimnasio a entrenar. “Es vecino de Camila, tiene un departamento de lujo en Puerto Madero, con 400 metros cuadrados y terraza propia. Ellos se conocieron hace un mes”, explicó el panelista.

Recientemente, la modelo había dado una nota con Socios del espectáculo (El Trece): “Me encanta vivir en Argentina porque puedo disfrutar de mi familia, cosa que por un montón de años no tuve la oportunidad”. Luego, al ser consultada por el vínculo con su ex, apuntó: “Tenemos un diálogo directo, cordial, por el bien de nuestros hijos. De la separación de bienes se están encargando nuestros abogados”. En tanto, también respondió sobre la posibilidad de volver a enamorarse. “No sé, no voy a hablar de eso, pero no cierro la puerta”, admitió, y negó un romance con el productor Nacho Lecouna, con quien se la había vinculado sentimentalmente.

Entonces, la cronista le preguntó si De Paul ya le había presentado a Tini como novia. “No voy a hablar de eso”. Sin embargo, sorprendió al elogiar el talento de la cantante: “Me gusta su música, es re pegadiza, tiene muy buenos temas. Se baila, obvio”. En las últimas horas, Homs también se había referido al incómodo encuentro con Rodrigo en el boliche Tequila. “Sí, estábamos ahí al ladito, pero nada. Todo bien”, había dicho la modelo, quien estuvo acompañada por su mánager Paul García Navarro y un grupo de amigas.

