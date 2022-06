El polémico audio de la mujer de Walter Queijeiro contra Locho: “Tiene una disminución madurativa”

Los explosivos audios de la mujer de Walter Queijeiro contra Locho

Este miércoles por la noche en LAM (América) se difundieron unos polémicos mensajes de voz grabados por la mujer de Walter Queijeiro, en los que hacía referencia a distintas situaciones y personajes de El Hotel de los Famosos (El Trece), reality del que participó su marido. Allí se la escucha defenestrar duramente a Locho Loccisano e incluso confesó sentir celos del vínculo entre su marido y Silvina Luna.

“Walter me decía que: ‘Se hace, se hace’”, es lo primero que se escucha en la voz de la esposa del periodista de deportes, en clara alusión a Locho y sus cuestionadas actitudes dentro del reality. Pero después fue mucho más allá en su apreciación: “Y yo le decía: ‘No, no lo tratés mal. Yo, que estudio un poquito, que tengo una profesión y que soy docente, le dije que para mi Locho no es normal, que tiene una patología. Porque no puede ser tan infantil una persona de 28 años. Tiene una disminución no solo intelectual, sino madurativa”, disparó en el mensaje que le envió a otra persona.

La mujer de Queijeiro insistió en su punto. “Tiene un montón de características de una patología de retroceso evolutivo, de maduración”. Por otro lado, la mujer remarcó que sus actitudes de tocar la guitarra y cantar “tienen que ver con eso”. Los dichos fueron repudiados por los integrantes del programa que conduce Ángel de Brito. “Es una maleducada”, dijo Yanina Latorre de manera categórica.

Walter Queijeiro y Locho Loccisano

En otro audio que se difundió, la pareja de Queijeiro dijo que le recomendó al periodista que se haga amigo de Locho por estrategia, ya que tenía en cuenta que fuera del hotel era muy querido por el público. Y por otra parte, admitió sentir desconfianza con Silvina Luna, ya que tenía miedo de que se “acercaran demasiado”. “Yo ya la tenía entre cejas, me daba miedito, porque se puede agarrar como estrategia”, expresó sin filtro, haciendo alusión a que la dinámica del juego les permitiría estar más juntos y derivar en una situación sentimental. “Vos vas a la suite y yo te mato”, le advirtió a su marido.

Respecto a Locho, esta semana fue protagonista de un tenso momento que involucró a Martín Salwe, uno de los participantes más polémicos del reality, mientras Emily Lucius y Melody Sol se enfrentaban en el duelo de eliminación.

Todo se originó cuando Locho Loccisano, en su afán por alentar a Melody cuando estaba por lograr su objetivo, comenzó a cantar: “Todos con el culo en la pared”. Esa actitud molestó mucho a Salwe, que tiene un romance con Emily y no quería que la influencer deje el certamen, algo que finalmente terminó sucediendo. Entonces, la situación se tornó muy espesa cuando el locutor lo increpó en la tribuna y lo zamarreó de manera brusca. “¿Qué dijimos?”, le espetó en voz baja. A lo que el notero respondió con un gesto conciliador, para que la situación no pase a mayores.

El momento en el que Martín Salwe zamarrea a Locho durante el duelo entre Melody Luz y Emily Lucius

“Le toco el brazo y le digo ‘¿Qué hablamos? ¿Qué fue lo que acordamos? ¡Hacés todo lo contrario!’. ¡Se olvidó de repente! No, es que Locho es así, ¿viste? Dice una cosa y después hace la otra”, se indignó Martín en el backstage.

SEGUIR LEYENDO: