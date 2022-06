Noelia Marzol reveló el lugar más extraño en el que tuvo sexo: “Fue un acto de amor hermoso”

Noelia Marzol y Ramiro Arias contaron el lugar más extraño en el que tuvieron sexo (Todo Pasa, Urbana Play)

Hace unos días, Noelia Marzol anunció que está embarazada por segunda vez. La bailarina que está casada con el futbolista Ramiro Arias reveló que está esperando una beba a la que llamarán Alfonsina y agrandará la familia que forman con el pequeño Donatello, que acaba de cumplir un año. “¡Queremos confirmarles y contarles que estamos esperando una hermanita de Doni! Felicidad absoluta es lo que siento. Gracias, amor, por esta hermosa familia que estamos construyendo. Lo más valioso de mi vida son y serán siempre todos ustedes. Ya somos un montón. Los amo con mi vida entera”, señaló la bailarina primero en LAM y luego en sus redes sociales.

Este miércoles, la pareja visitó los estudios de Urbana Play para el programa Todo pasa, conducido por Sebastián Wainraich. Allí hablaron de la alegría por el embarazo, de sus compromisos profesionales, ella a punto de volver a Sex luego de una licencia, él recientemente transferido de Instituto de Córdoba a Villa Dálmine y repasaron su historia de amor, con algunas rarezas. Y en este punto sorprendieron al revelar cuál fue el lugar más extraño en el que tuvieron relaciones sexuales.

Noelia Marzol Anunció Su Embarazo En Lam

“Cementerio tengo”, jugó su carta el conductor, pero la invitada tenía para redoblar. “Sí, pero tengo otra que es peor”, advirtió la invitada. “Fue básicamente detrás de un altar, en una iglesia. Y embarazada”, contó Noelia mirando a su marido, que corroboró el dato poniéndose colorado. “Embarazada del nene que está corriendo por acá, que no se queda quieto”, conjeturó Wainraich en referencia a Donatello, que hacía de las suyas en el estudio. “Es tremendo porque esto queda registro amor, forever”, agregó la bailarina

“¿Fueron a la iglesia a hacerlo directamente o tenían un casamiento, una comunión?”, indagó el conductor. “Fuimos para eso”, respondió la bailarina sin dudar, y continuó su relato contando que no había gente en el lugar. “Viste que la iglesia tiene horarios que son fantasma, y están abiertas. Fue como un acto de amor, no fue un acto pagano. Fue un acto de amor hermoso”, señaló Noelia, que agregó que estaban casados, como para demostrar que estaban libres de pecado. “Lo hicieron en la casa de Dios”, concluyó Wainraich que dio por terminado el tema aun con ganas de seguir preguntando.

Noelia Marzol, Ramiro Arias y Donatello se preparan para agrandar la familia (Instagram)

Noelia viene de pasar unos días de vacaciones en México, mientras su marido y su hijo permanecieron en Buenos Aires. El destino elegido por la bailarina fue Playa del Carmen, en México, en donde se hospedó en un lujoso hotel all inclusive y compartió una serie de fotos en las que mostró las paradisíacas playas en las que está descansando, con su nuevo look de trenzas en el cabello y la felicidad por este nuevo embarazo.

Previamente, se había referido a ciertas complicaciones que atravesó los primeros días de gestación. “Yo me sentí muy bien con Donatello, pero este me está pegando bastante para atrás. Muchas náuseas, cansancio, me agarran palpitaciones, asco total por los olores”, se sinceró la campeona de La Academia de ShowMatch en el programa de Ángel de Brito. A la hora de resaltar los antojos, los definió como “insólitos” y ejemplificó con una ensalada de repollo.

Y sobre Alfonsina, el nombre que eligieron para su segunda hija, explicaron: “Con Donatello no le podía poner María”, dijo la bailarina sobre cómo llamó a su primer bebé. “Trataba de buscar alguna mujer que me represente: trabajadora, feminista, independiente”, agregó haciendo alusión a Alfonsina Storni, la poetisa y periodista argentina que luchó por los derechos de las mujeres y que es considerada una referente del feminismo latinoamericano.

