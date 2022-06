El insólito diálogo entre Ibai Llanos y la madre de Duki que se hizo viral: “Ahora me caes mejor”

Ibai contó el consejo que le dio la madre de Duki: "No fumes porros"

Durante el fin de semana, el español Ibai Llanos organizó La Velada del Año 2, el encuentro de boxeo que reunió a algunos de los streamers más importantes de habla hispana. El encuentro que se celebró ante 13 mil personas que colmaron el Pabellón Olímpico de Badalona, y millones que lo siguieron a través de Twitch, también contó con números musicales entre los que se destacaron las presencias de Bizarrap, Duki, Nicki Nicole y Rels B.

El evento fue tendencia durante el sábado en las redes sociales y las repercusiones continuaron durante los días siguiente. En una de sus transmisiones, Ibai repasó las alternativas de la velada y se detuvo en una anécdota vinculada a Duki, estrella del trap argentino, que estuvo acompañado por su novia, Emilia Mernes, y su mamá, Sandra. Y durante este encuentro, se produjo un diálogo desopilante que el streamer compartió con sus seguidores.

“Primero saludé a Duki y Emilia. Después se me acercó la madre de Duki y me dijo ´Ibai, no fumes porros, por favor”, comenzó el relato Ibai desde su cabina de transmisión. “Ahí no había ningún tipo de producto o sustancia. Le contesté que no fumaba y me dijo ´¿no fumas? Antes me caías bien. Ahora me caes mejor´”, explicó el español entre risas. A la anécdota le quedaba un remate, porque Sandra buscó a su hijo y le contó su revelación: “¿Sabés por qué Ibai conoció a Messi? Porqué él no fuma porros”.

Pero la cuestión no quedó allí. Una usuaria de Twitter recortó este fragmento de la transmisión y lo subió a la red del pajarito mencionando al cantante. Duki siguió la corriente y compartió el posteo mencionando al streamer: “Jajaja, fue de los momentos más surrealistas de mi vida”, escribió el autor de “Goteo”. En el mismo plan, Ibai se sumó a la cadena, y remató: “Esto no tuvo sentido”, mientras los internautas comentaban al pie la desopilante situación.

El viernes previo a la velada, Duki celebró su cumpleaños número 26 en tierra española y otra vez las redes fueron terreno de festejo. Además de los videos que compartieron sus fanáticos en las redes sociales, el propio Duki fue capturando los distintos momentos que vivió durante la jornada. En una de las grabaciones que publicó en su cuenta oficial de Instagram dio a conocer el instante en el que su novia lo sorprendió con un exclusivo regalo. “Bueno, entré a mi habitación y tenía un regalito de la más preciosa”, comentó Duki filmando la caja que estaba en su cuarto. Así, el cantante abrió el presente con la cámara grabando todo y mostró que su novia le había regalado una prenda superexclusiva.

Duki y Emilia Mernes durante una entrega de premios en Miami (Rodrigo Varela/Getty Images)

Se trata de un chaleco de plumas marca Moncler en color morado valuado en $1060 dólares. Al ver el obsequio de Emilia Mernes, Duki no pudo contener su emoción: “No, te volaste mal, tarada”. Entre risas, su novia lo corrigió al instante: “No, ¿cómo tarada?”. Él, todavía sorprendido por el gesto, insistió: “Te re volaste, te amo”.

El festejo llegó luego de que los rumores sobre la posible separación entre los cantantes volvieron a sumar un nuevo capítulo. Ocurrió luego de que Emilia fuera vista bailando junto a otro joven en la famosa fiesta Bresh. Rápidamente el video del evento se volvió viral en Twitter y convirtió a ambos protagonistas en tendencia. Tanto creció el tema en Twitter que el artista cruzó fuerte a una seguidora que alimentaba estos dichos: “No opinen más, realmente nos afecta”.

