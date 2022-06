La incomodidad de Rusherking cuando le preguntaron qué lo enamora de la China Suárez

El joven trapero se sorprendió de que volvieran a preguntarle qué lo enamora de la ex Casi Ángeles y contestó con otra consulta

La semana pasada Rusherking y Eugenia La China Suárez disfrutaron de sus primeras vacaciones juntos, en las paradisíacas playas de México. A más de un mes de haber blanqueado su noviazgo, la pareja aprovechó la pausa en sus respectivas agendas laborales para viajar y reponer energías antes de retomar sus lanzamientos musicales. De vuelta en la Argentina, cada uno se muestra enfocado en sus proyectos, y siguen avanzando a paso firme en su relación. Aunque las repercusiones mediáticas continúan y los rumores de sus próximos pasos como pareja resurgen, el trapero se sorprendió cuando le preguntaron durante una nota por la actriz y reaccionó con una evasiva respuesta.

En diálogo con Socios del espectáculo (El Trece), el joven artista manifestó su alegría por el estreno de la nueva versión del clásico “Después de Ti”, donde Alejandro Lerner lo invitó para participar de la canción y el videoclip. Luego de expresar su admiración por el cantautor de 65 años, aseguró que ni bien regresó a Buenos Aires concentró sus energías en los pendientes relacionados a su carrera. “¿Cómo te fue en México?”, quiso saber la cronista Celina Hernández, y el músico oriundo de la provincia de Santiago del Estero respondió de manera escueta.

“Muy bien. Me fui de vacaciones, descansando, tranquilo y ahora volvemos a trabajar, así que muy contento”, comentó. La siguiente pregunta fue más directa, y al dejar de lado las indirectas a su escapada romántica con la ex Casi Ángeles, le consultaron cómo está “su amor con la China”. Aún más breve, contestó: “Muy bien, estamos bien”. Hernández dio un paso más allá y le preguntó: “¿Qué te enamora de la China?”.

La China Suarez y Rusherking en una de sus selfies durante su viaje a México

“No sé. ¿Qué más querés saber? Ya está”, contestó Thomás Nicolás Tobar, cada vez menos predispuesto a hablar del tema. Y reclamó: “¡Cómo les gusta! Estamos bien, muchas gracias por preguntar”. Cabe recordar que a principios de mayo el artista había puesto fin a los rumores cuando estuvo invitado en PH: Podemos hablar (Telefe), y allí contó con lujo de detalles cómo nació el romance. “Estuvimos toda la noche cruzando miraditas en una fiesta, después hablamos y yo me fui a Madrid; ahí la vi, después volví para Argentina y nos vimos acá también”, explicó.

“La pasamos excelente. Yo lo que le digo a mis papás es que no crean cualquier boludez que ven en la tele. Les cuento que para mí Eugenia es una gran persona, que me cuida mucho y me gusta como es. Me enamora mucho la verdad”, agregó sobre la charla que tuvo con su padres mientras su nombre y el de la actriz resonaba en los medios de comunicación. La última semana viajaron con destino a Cancún, y desde entonces, no dejaron de compartir los buenos momentos que están pasando en las paradisíacas playas de Cancún.

Este sábado, sin ir más lejos, la ex Teen Angels había compartido un video en el que se la veía a pura sonrisa mientras navegaba en un catamarán. El muchacho, en cambio, subió a su Instagram una foto de ese mismo momento con cara seria y un salvavidas en su torso. “El chaleco porque no sé nadar”, escribió el ex de María Becerra. Pero la China lo calmó con un comentario: “Tranquilo. Yo te rescato”. Tampoco faltaron las nuevas fotos y videos juntos mientras realizaban excursiones y cenas románticas.

SEGUIR LEYENDO: