Ricardo Montaner hizo un sorprendente anunció sobre su futuro en La Voz Argentina y preocupó a sus fans

Cada noche el jurado de La Voz Argentina (Telefe) da que hablar en las redes sociales por distintas situaciones que se dan en cada una de las emisiones. Es que desplegando sus carismas, Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Lali Espósito y Soledad Pastorutti lograron hacer su propio show a la vez en que se disputan a los participantes de las audiciones a ciegas para llevarlos a sus respectivos equipos.

Y aunque la buena onda y la química entre ellos sobresale la pantalla, no deja de ser una competencia y todos tienen ganas de ganarla. Así que cada tanto dejan a un lado lo bien que se llevan enfocando en el objetivo de llegar a la final y ganarla. Eso pasó este martes, después de una situación expuesta por Montaner.

Luego de que la participante Vanesa Magnano hiciera una interpretación del tema “Ain’t No Sunshine’” (de Bill Withers), todos los jurados menos Mau y Ricky Montaner, se dieran vuelta para intentar quedarse con ella en alguno de sus equipos. Así, se desató una pelea entre los coaches para ver quién se quedaba a Vanesa.

Ricardo Montaner y sus compañeros de La Voz Argentina

“Yo no te voy a pedir por favor. Yo te voy a pedir suplicando. Te voy a explicar, ya me hablaron de la dirección y me dijeron que si este año no ganaba ya me despedían. No me dan más oportunidad”, dijo Montaner, simulando un tono serio, mientras sus colegas lo miraban sorprendidos.

“Tengo que ganar el programa en serio. O gano La Voz este año o me despiden y tu serías la culpable”, agregó el venezolano nacido en Argentina, con el dedo levantado de manera acusadora, lo cual generó cierta indignación entre sus compañeros y un ataque de risa de Vanesa, quien dijo: “Listo, no juego más”. “¿Y si yo me voy, quién vuelve? El Puma. ¿Y qué hago yo? ¡Va a volver el Puma!”, exclamó Montaner en referencia a José Luis Rodríguez, quien fuera parte de ediciones anteriores. El gesto provocó las risas de todos en el estudio, pero pese a todo, la participante eligió a Lali y será parte de su equipo.

Esto hizo que Ricardo abandonara su asiento y comenzó a saludar a sus compañeros al mismo tiempo en que les agradecía por el tiempo compartido. “Me voy, me voy. Me acaban de despedir de La Voz Argentina. Un gusto”, decía Montaner mientras se iba. “Y así despedimos a Ricardo Montaner de La Voz Argentina. Tenemos un tape de los mejores momentos de Ricardo en el programa”, dijo Lali siguiéndole el chiste.

Sin embargo, un rato más tarde, Montaner abrió su cuenta de Twitter y publicó un mensaje en la misma línea. “Me acaban de despedir de La Voz Argentina. Vuelve el Puma”, expresó arrobando al canal, a los productores y también a sus compañeros coaches.

El tweet de Ricardo Montaner, siguiendo la broma de La Voz Argentina (Foto: Twitter)

Sin el contexto de lo que se vio en la emisión del reality, muchos seguidores no entendían los motivos del sorpresivo anuncio y se volcaron a preguntarle qué es lo que había pasado, por qué había sido echado del programa en el que está hace varias temporadas. En tanto, quienes lo habían visto, supieron que se trataba de una broma que claramente iba en línea con el buen humor que profesan en el envío conducido por Marley.

