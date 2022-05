La filosa frase de Leo Alturria sobre el nuevo noviazgo de Lizy Tagliani

Leo Alturria opinó sobre el nuevo noviazgo de Lizy Tagliani (Video: "Socios del espectáculo", El Trece)

Cuando parecía que el escándalo entre Lizy Tagliani y Leo Alturria había quedado atrás, todo se reflotó en las últimas horas por las picantes declaraciones del exrugbier. A fines de enero, ella comunicó en sus redes sociales la separación en buenos términos, pero dos meses más tarde todo se vio envuelto en una polémica por versiones de infidelidad cruzadas y luego, la aparición de Antonella Leal, una joven que habría tenido una relación informal con él mientras seguía en pareja con la conductora.

Lo cierto es que el tiempo pasó, y ya desde hace algunas semanas Lizy se muestra feliz junto a Sebastián Nebot, un joven mendocino que ella ya presenta como su pareja oficial y que incluso fue a acompañarla en la última entrega de los Martín Fierro. En este contexto, Socios del espectáculo fue a buscar la palabra de Alturria para conocer su opinión sobre la nueva relación de su ex.

“Hubo una etapa donde la separación con Lizy causó mucho revuelo, después salió a la luz que nos cruzamos en un boliche, que hubo quilombo, peor nada de eso fue cierto. Se dijo que la había agarrado del brazo, que la había zamarreado y que le había hecho un planteo como diciendo ´¿tan rápido me cambiaste?´. Y no fue así”, comenzó expresando.

Y deslizó, filoso: “Nunca le cuestioné que se haya puesto de novia, ni que fuera tan de golpe. Porque un poco me sorprendió que se enamorara tan rápido de otro chico. Pero si a ella le hace bien eso, me parece perfecto. Yo la quiero ver feliz”. En tanto, se animó a opinar sobre la relación de su ex a distancia: “No sé cómo va a hacer con el tema de la convivencia porque creo que el chico es de Mendoza. Ella vive acá y tiene su trabajo acá. No creo en los amores a la distancia”.

Lizy Tagliani junto a su nuevo novio, Sebastián Nebot

Acto seguido, y ante la consulta de la cronista sobre si la extrañaba, asumió: “Siempre la extraño porque fueron dos años de noviazgo, que la pasamos re bien y uno no se olvida de una persona porque sí”. Sin embargo, cerró: “No me arrepiento de haberme separado porque era una relación que no iba a avanzar”. Luego, en el ciclo de El Trece fueron a buscar la respuesta de la humorista, quien contestó de forma contundente. “No opino de Leo. Como dice Nicole, ese tema caducó”.

En tanto, ahora Tagliani disfruta de su gran presente sentimental. “Lo amo desde 2016, pero él no sabe”, había dicho sobre su nuevo novio en las primeras entrevistas que dio. En este sentido, se había explayado sobre cómo se conocieron: “Me llevaron a un boliche, a hacer una presencia, y ahí lo conocí porque la dueña no pudo ir porque estaba con un problema de salud y él se ocupó de todo. A partir de ahí pegamos una onda espectacular, que después se terminó en 2019 cuando me puse de novia”.

El tiempo pasó y ahora se volvieron a encontrar. Y luego de afianzar su relación, a principios de mayo la pareja compartió un viaje a Mendoza. No fueron solos: lo hicieron acompañados por un grupo de amigos, entre los que se destaca Fernando Colombo, amigo y productor de Marley en Por el Mundo, el ciclo del que Lizy ha participado en reiteradas ocasiones. Allí aprovecharon para disfrutar de unos días de descanso. Además, recorrieron las principales atracciones turísticas y también hicieron lo que se conoce popularmente como la ruta del vino. Desde allí, Lizy compartió fotos y videos de su estadía.

