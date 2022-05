El incómodo momento de Flor Vigna y Nico Occhiato cuando un participante de El último pasajero les pidió que se besen

La expareja fue sorprendida por un participante del rojo quien, bancando su pasado romance, les pidió que se besen

Luego de siete años de relación, Flor Vigna y Nico Occhiato le pusieron punto final a su noviazgo en el 2020. Al año, la cantante se puso en pareja con Luciano Castro y la noticia revolucionó a todos los medios del espectáculo. A pesar de la separación, ambos decidieron conducir juntos El último pasajero en la pantalla de Telefe.

El domingo 22 de mayo, la dupla debutó en el nuevo ciclo de entretenimientos con la participación de jóvenes que juegan por un premio. Durante la emisión, ambos vivieron un tenso momento tras la pregunta de un adolescente que pidió que se besaran en vivo.

Todo comenzó a raíz de una divertida charla de los conductores con una pareja de la tribuna, que se besó apasionadamente luego de ganar uno de los desafíos. “¡Mirá lo que es ese chape! ¡Es tremendo! ¿Son novios?”, quiso saber Nico Occhiato, a lo que el joven llamado Ramiro respondió que no, que solamente eran “amigos con derecho”.

“Yo estuve siete años de novia y nunca me dieron ese beso”, lanzó con picardía Flor Vigna. “¿Por qué no se avanza la relación si son amigos con derecho?”, indagó el conductor, sorprendido ante la respuesta del participante, pero este atinó a decir que nunca se había dado la posibilidad.

Cuando la pareja de Luciano Castro preguntó si estaban contentos de llevar una relación “sin etiquetas”, el joven aseguró que de esa forma “ninguno sale lastimado”. Luego Occhiato intervino: “¿Sabés lo que están diciendo ahora mi mamá y mi papá? ‘¡Cómo están los pibes de ahora!’”.

Fue entonces cuando, ni tonto ni perezoso, otro joven los descolocó con una ocurrente propuesta. “Ustedes dos deberían hacer lo mismo”, pero la respuesta de ambos fue instantánea: “Mejor, salgamos de acá”.

El domingo 22 de mayo, la dupla debutó en el nuevo ciclo de entretenimientos con la participación de jóvenes que juegan por un premio

El sábado pasado, Flor Vigna y Nico Occhiato tuvieron un cara a cara en PH, Podemos Hablar. En el famoso punto de encuentro, Andy Kusnetzoff le pidió a los exnovios que reflexionaran sobre la posibilidad de mantener una amistad después de finalizar una relación. A horas de debutar como dupla televisiva, se sinceraron sobre su separación, intercambiaron miradas complíces y contaron el motivo por el que aceptaron el proyecto.

“Nosotros hoy no somos amigos, nos tocó trabajar juntos ahora, pero en realidad en el 2020 nos habían ofrecido lo mismo”, dijo en un comienzo Occhiato, y asumió que para ese entonces todavía estaban juntos. “Terminamos la relación hace un año, y no si nos cruzábamos en algún evento, buena onda siempre, pero no era amistad y hoy tampoco lo es”, recalcó. Sin embargo, se ocupó de transmitir el cariño que siente por su expareja: “Hay algo muy fuerte que pasa cuando no existe una traición, una infidelidad, que es que Flor era mi familia, yo hablaba más con ella que con mi familia, nos confesábamos todo”.

Vigna lo interrumpió para sumar su versión y confesó las distintas etapas que vivieron hasta aceptar que no podían continuar como novios. “Fue mi relación más larga, el dolor estaba, pero se pudo solucionar con el tiempo”, sostuvo. Y agregó: “Me pasa que me alegro de que a él le vaya bien, lo veo productor, con sus amigos, su familia; y lo mismo de mi lado, que me animé a muchos sueños que no me animaba, y me hizo un ave fénix que no lo hubiese podido lograr de otra manera”.

Occhiato aseguró en que el duelo fue largo para los dos, y reconoció que hicieron un sinfín de intentos por remontar la relación. “Gabriel Rolón dice a veces el amor no alcanza...”, sumó Kusnetzoff, y el invitado coincidió: “Puede ser, pasa que nos costó entenderlo”.

SEGUIR LEYENDO: