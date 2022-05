Las románticas vacaciones de Lizy Tagliani con su nuevo novio

Lizy Tagliani (Fotos: Instagram)

“Voy a estar pesada con las fotos, pero así les muestro mi lunes en Mendoza. Porque después no sé cuándo subirlas”.

Lizy Tagliani se caracteriza por publicar todo tipo de contenido en sus redes sociales: desde algún que otro acuerdo comercial hasta parte de su vida privada, la que elige compartir con sus seis millones de seguidores. Ahí se ve a la auténtica humorista, actriz, conductora, y a aquella peluquera, profesión con la dio el puntapié inicial en su carrera en los medios.

Acostumbrada a compartir todo sobre su vida, la artista ha tenido que hacerle frente a distintas situaciones no muy felices, como su ruptura con Leo Alturria, aquella que primero parecía que había sido en buenos términos, pero que finalmente quedó en medio de un escándalo cuando se supo que él estaba viendo a otra mujer mientras ellos estaban en lo que parecía ser una reconciliación. “Me cayó como una patada, como una puñalada en medio del corazón porque yo amo profundamente a Leo. Amo a su familia, yo me siento parte de su familia”, lamentó Lizy, entre lágrimas, cuando se enteró de lo sucedido.

Semanas después, la humorista logró recomponerse y volvió a encontrar el amor y se mostró públicamente junto a Sebastián Nebot, un mendocino de 33 años, a quien conoce desde 2016. “Me gusta todo de él”, dijo en las primeras entrevistas que dio. Y luego de afianzar su relación, la pareja compartió un viaje a Mendoza. No fueron solos: lo hicieron acompañados por un grupo de amigos, entre los que se destaca Fernando Colombo, amigo y productor de Marley en Por el Mundo, el ciclo del que Lizy ha participado en reiteradas ocasiones.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot

La humorista y su nuevo novio viajaron a la ciudad natal de él, y allí recorrieron las principales atracciones turísticas y también hicieron lo que se conoce popularmente como la ruta del vino. Desde allí, Lizy compartió fotos y videos de su estadía.

Quién es Sebastián Nebot, el nuevo novio de Lizy Tagliani

Horas después de que saliera a la luz la primera entrevista que dio la pareja, el productor de espectáculos y empresario Gabriel Canci le dio un móvil a Intrusos para contar un poco más sobre la vida de Nebot, a quien conoce muy bien. “Yo fui pareja de Seba dos años, aproximadamente. Lo conozco cuando todavía no salía del closet, imaginate. Dejamos de estar juntos pero siempre hubo buena relación, buena onda. Seguimos siendo amigos”, dijo en el ciclo que conduce Flor de la V por la pantalla de América.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot junto con amigos en un restaurante de Mendoza

Por su parte, relató la historia de Lizy y Sebastián: “Se conocieron hace unos cuántos años atrás, en el boliche Miró, de la señora Susana del Moro”, dijo y la conductora del ciclo acotó que se trataba del “primer boliche de mujeres trans”. “Susana la trajo a Lizy y ahí se conoció con Sebastián, que era relaciones públicas del boliche. Se conocieron y pegaron onda. Cuando hago la Vendimia para Todos del 2019, ahí la llevo a Lizy y se vuelven a encontrar. Hubo charlas, hubo conexión, muy buena energía, buena onda, pero tengo entendido que no pasó nada en ese momento”, siguió Canci.

“A Lizy siempre le gustó Sebastián -agregó- Lo más gracioso fue cuando Lizy se enteró de que había sido pareja mía”, continuó.

En tanto, contó a qué se dedica Nebot: “Tenía un comedor de ancianos. Siempre se dedicó al trabajo social. Sé que es miembro de la comisión directiva de una de las sucursales del Banco Credicoop. Y tengo entendido que estuvo en las últimas elecciones, postulado para concejal del departamento de Guaymallén, acá en Mendoza”.

La romántica selfie de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot

“Una persona que está haciendo una carrera política o está militando, que en algún momento tenga alguna visibilidad no creo que le venga nada mal. De ahí a priorizar los medios, me parece que ya es cruzar una línea bastante importante. Y también, es muy delgada”, analizó Canci con respecto a si considera que Sebastián la podría utilizar a Lizy para ganar exposición en pos de su carrera política. Al respecto, agregó: “No sé si está preparado para eso. Yo me imagino que para Seba no debe ser fácil estar tan expuesto, que todos los medios lo llamen. Yo sé que lo han llamado muchos medios y él en este momento no quiso hacer nada. No sé hasta cuándo se va a guardar. Pienso que en algún momento va a tener que salir. Pero también es entendible que no quiera”.

Por último, dijo que Sebastián “vive solo con sus gatos” y que “tiene tres hermanos”. “Es muy buen pibe, una buena persona y además es muy laburador. Siempre se ha preocupado por el bienestar social, sobre todo de las minorías. Lo que te puedo decir es que no creo que se vaya a mandar ninguna, porque sabe que lo va a cagar a trompadas el país si se manda alguna. Además, yo también se lo dije: ‘¡Cuidá a Lizy porque te mato!’”, cerró Canci con humor.

