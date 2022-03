El llanto de Lizy Tagliani al enterarse de que Leo Alturria comenzó una nueva relación: “Fue una puñalada en el medio del corazón”

La actriz expresó su dolor por Leo Alturria

Lizy Tagliani y Leo Alturria se separaron, luego de tres años de relación. La humorista fue la encargada de dar a conocer la noticia a través de sus redes sociales en enero pasado. A pesar de la ruptura, ella siguió teniendo diálogo con su ex, con la esperanza de una reconciliación. Sin embargo, quedó destrozada al saber que él ya está nuevamente en pareja.

Este fin de semana, luego de terminar una función de Los Bonobos en el teatro Lola Membrives, la conductora se enteró a través de Alejandro Guatti, cronista de Intrusos (América), que Leo está empezando una nueva relación amorosa con una joven llamada Antonella. Incluso ella dio una entrevista al programa de espectáculos y dio detalles de su vínculo con Alturria.

Al enterarse de la noticia, Tagliani salió corriendo por la Avenida Corrientes y no quiso seguir hablando con el periodista. Este lunes, le mandó un mensaje por WhatsApp a Marcela Tauro, panelista del programa de espectáculos, para explicarle su reacción: “Me cayó como una patada, como una puñalada en medio del corazón porque yo amo profundamente a Leo, amo a su familia, yo me siento parte de su familia”.

Lizy Tagliani y Leo Alturria

Con la voz quebrada y llorando, reveló que tenía esperanzas de volver a estar con Alturria: “Hace un tiempito nos hablamos y nos vemos, antes de que se vaya a Córdoba tuvimos una cenita re linda en la que charlamos y nos dijimos cosas re lindas, estábamos tratando de salir adelante por el amor que nos tenemos, sea cual sea el vínculo, pero que sea de la mejor manera porque es alguien muy importante en mi vida. Me siento muy sola, entonces cuando me dijeron esto, casi me muero, no podía creer lo que me estaba pasando”.

Respecto al nuevo amor de Leo, la humorista manifestó: “Esto es una historia de él, él me dice que es mentira. Si es verdad o mentira no es responsabilidad mía. Él tiene todo el derecho de hacer lo que quiera, de salir con quien quiera, no es algo que me pertenezca a mí”. Además, muy emocionada aseguró: “Cuando dicen cosas feas de él siento que las dicen de mí porque él es parte de mi vida”.

La historia de Leo y Antonella:

La joven habló de su vínculo con el ex de Lizy Tagliani

Hace tres meses, Leo y Antonella empezaron a chatear por Instagram. Luego, ella celebró el Día de San Valentín, el pasado 14 de febrero, en su departamento. Desde ese momento, suelen charlar y tienen encuentros tanto en Capital como en Luján, donde ella vive y trabaja.

“Con Leo nos conocemos hace 3 meses, empezamos a hablar por Instagram, pero no hay títulos, tenemos muy buena onda”, dijo la joven que trabaja en una farmacia y no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo.

Cuando le preguntaron si Alturria era manipulador, Antonella respondió: “No creo nada de todo lo que dice ella (Lizy). No sé mucho la interna, pero algo me contó. Hay un poquito de despecho por ahí. Tengo entendido de que ella quiere algo, pero él supuestamente no. Ella lo quiere, subió un video en el que dijo que era el amor de su vida. A mí me da un poco de pena y como mujer la re entiendo”.





