Insultos, gritos y golpe: la furia de Christophe Krywonis con Ronnie Arias en Masterchef Celebrity Uruguay

Tengo ganas de estrangularte”, le dijo el chef al participante

Masterchef Celebrity es un formato que ha tenido éxito a nivel mundial. En este momento, no solo se está realizando con éxito en la Argentina, sino también en Uruguay. Recientemente, Christophe Krywonis fue jurado invitado en la versión uruguaya y sorprendió por el maltrato que tuvo con uno de los participantes, Ronnie Arias.

Todo comenzó cuando el conductor eligió una isla que no funcionaba bien. Como consecuencia, tuvo problemas a la hora de realizar una tarta de manzanas. “No funciona el horno de arriba, o sea que estoy jugando con desventaja. Mala leche”, se quejó el participante frente a las cámaras.

Al ver el comportamiento de Ronnie, Christophe le dijo que el horno funcionaba bien y que siguiera adelante. “Pará, pará ¡Podés dejar de romper las pelotas que está bárbaro eso! ¡Está bárbaro! ¡No rompas las pelotas! ¡Haceme el praliné y listo!”, le dijo el chef, furioso. Luego, en el back, el participante analizó el comportamiento del chef: “No me reta. Me recontra caga a pedos”.

Ronnie Arias

Cuando Arias lleva la tarta a los jurados, les comenta sobre los problemas que tuvo a la hora de realizar el postre: “La verdad muy complicado, porque tuve que hacer el caramelo dos veces, tuve problemas con la cocción, en el medio tuve un brote psicótico”.

Krywonis le contestó: “¿Te gusta quejarte, no? Tengo ganas de estrangularte, de verdad. Estoy enojado...”. Tras probar el postre le preguntó en tono irónico: “Qué macana te habrás mandado te preguntas en este momento, ¿no?”. Luego siguió con las críticas: “Medio amarrete con las manzanas”.

El participante le explicó que el caramelo se le había quedado muy quemado y que sus compañeros no tenían más manzana para prestarle. Por esta razón, tuvo que prepararlo dos veces. Christophe golpeó la mesa y le dijo: “Si sos tan artista y tan sensible como yo te conozco, ese postre no es Ronnie. Yo amo al artista, pero acá necesitaba ver a Ronnie el cocinero”.

La emotiva historia sobre la adopción de su sobrino:

Recientemente, Ronnie contó una íntima historia familiar cuando estuvo invitado a Perros de la calle, el programa radial que conduce Andy Kusnetzoff en Urbana Play (104.3). En aquella oportunidad, reveló en detalle la conmovedora historia de cuando adoptó a su sobrino de 19 años, luego de la muerte de su hermana.

“En enero del año pasado, mi hermana Silvina, maestra que daba clases en escuelas de barrios carenciados, se va con su novio de 28 años (ella tenía 56) por primera vez de vacaciones, como una experiencia de convivencia, a los lagos del sur”, comenzó expresando. Y continuó: “Una mañana, mi hermana, que estaba hermosa y enamorada, levanta su celular para sacarle una foto al cielo, y se le corta el circuito del cerebro: tuvo muerte cerebral instantánea. Me llama mi cuñado, un médico muy importante, y me dice que estaba internada con un derrame”. Lo cierto es que, lamentablemente, tiempo después, su hermana falleció.

Ronnie Arias contó por qué adoptó al hijo de su hermana

“Cuando nos quedamos solos, Juan me pregunta a mí ‘¿y ahora quién va a ser mi familia?’. Yo le dije ‘bueno, podés elegir. Podés ir con la abuela Mimi, con tus tías o con Pablo y conmigo. Y él me dice: ‘Lo que yo quisiera es vivir con Pablo y con vos’”, recordó. Entonces, comentó su reacción ante esa propuesta: “Nosotros, imaginate que el plan de tener un hijo, y de 19 años, era algo que estaba....No llegué ni a hablarlo con Pablo, pero lo conozco”.

“¿Qué sentiste cuando te dijo eso?”, le consultaron. “Me fui a negro, fue rarísimo. Porque aparte, yo creo que siempre quise tener un hijo y no era una opción. Pablo era el que se quería casar y para mí no era una opción. Hablando de la convivencia, teníamos ideas diferentes de lo que pensábamos que tenía que ser a futuro. Pero ahora tengo un heredero, chicos”, finalizó Ronnie.

