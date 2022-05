Fernanda Vives confirmó su separación y Sebastián Cobelli le respondió en vivo: “Es fácil buscar un culpable”

La panelista contó que todavía convive con su marido, pero atraviesan una crisis, y él le respondió con una historia en vivo

Luego de la renuncia de Ana Rosenfeld a LAM (América), Fernanda Vives ocupó su lugar en el panel. Una de las primeras preguntas que enfrentó fue acerca de los rumores de ruptura con Sebastián Cobelli. Tras 12 años en pareja y haber sido padres de Brisa y Rocco, desde hace algunos meses dejaron de publicar fotos juntos en sus redes sociales. La exvedette asumió que atravesaron un profunda crisis y contó que actualmente están separados. Mientras ella respondía las consultas de Angel de Brito, el futbolista le respondió con una historia en su cuenta de Instagram.

A fines de abril Mariana Brey había advertido de las pistas virtuales de distanciamiento del matrimonio en Socios del espectáculo (El Trece), pero recién el jueves por la noche Fernanda rompió el silencio y explicó en primera persona lo que sucede puertas adentro de su hogar. “Estoy separada. Estamos conviviendo en el mismo lugar, él va y viene a Rosario, pero la separación de hecho que se haya ido de mi casa no sucedió todavía”, dijo en un comienzo.

Luego de recordar que se casaron en 2010 y formaron una familia juntos, trató de no entrar en demasiados detalles para proteger a sus dos hijos. “Habíamos entrado en un tema de rutina medio complicado; yo me alejé cuando decidí hacer un vaiaje con amigas, y vi algo que no me gustó...pero prefiero no contarlo”, sostuvo con cierta tristeza e incomodidad. “El desgaste fue un todo, empezamos a ser más amigos, socios, compañeros, que pareja”, agregó sobre los motivos que los llevaron al delicado presente que están viviendo.

La historia que publicó Sebastián Cobelli y luego borró

También desmintió una de las versiones que indicaba que Cobelli no estaba de acuerdo con su desembarco en una plataforma de contenido para adultos, la misma en la que comparte publicaciones Florencia Peña. “No le molestó para nada”, remarcó. Sin embargo, confesó que el hecho de convivir bajo el mismo techo estando distanciados no es algo sencillo: “Hay momentos y momentos, donde trato de que sea todo más tranquilo por mis hijos, pero también hay momentos de ira y de bronca y tengo que guardármelo, porque viene mi hija y llora”.

“Es muy difícil, y digo esto pero pienso que si lo está mirando no me conviene”, deslizó al mismo tiempo en que Yanina Latorre pedía la palabra para darle una noticia que generó que se quebrara en vivo. “Acaba de poner algo en Instagram, una historia con una imagen donde todos señalan a un hombre y dice: ‘Siempre es más fácil buscar un culpable que hacerse cargo de lo que a uno le pasa. Lo está viendo porque arrobó al programa’”, le contó la panelista. Tras un breve silencio y la mirada que empezaba a llenarse de lágrimas, lamentó la actitud de Cobelli.

Fernanda Vives y Sebastián Cobelli se casaron en 2010 y son padres de Brisa y Rocco

“Estas son las cosas que a mí no me gustan porque me ponen a mí en un lugar muy feo. Si querés yo acá tengo las capturas de las charlas que encontré, claramente no las voy a mostrar al aire, pero te las muestro a vos Ángel para que me digas si no es concreto lo que vi, ya que él dice que no es culpable de nada”, reaccionó con enojo mientras le pasaba su celular al conductor. De Brito leyó los diálogos sin compartirlo con la audiencia y aseguró: “Súper concreto, además de que yo la conozco a Fernanda de toda la vida y ya estaba al tanto de lo que pasa”.

“Me molesta quedar ante la sociedad y ante la gente como que soy yo la culpable porque me puse los taquitos y me puse a laburar, porque a parte necesito laburar, y queda como que por eso estoy cagando a mi familia y no es así”, sentenció Vives. “Es un combo todo esto, el tema económico, lo laboral, y lamenteblemente tengo que decir que el amor también, porque es muy triste eso”, resaltó mientras trataba de contener el llanto. “Yo en un momento pensé: ‘Me hubiera gustado no enterarme de nada’, y ahora me da vergüenza pensar así”, expuso. Minutos después el futbolista borró el posteo de sus historias de Instagram, al tiempo que Fernanda concluía el tema con la afirmación: “Tuvimos charlas que para él no llegaron a nada, y tendré que evaluar yo conmigo misma entonces cómo seguir adelante”.

SEGUIR LEYENDO: