El desopilante chat entre Antonela Roccuzzo y Darío Barassi: “Me di vergüenza”

Darío Barassi contó el desopilante chat que tuvo con Antonela Roccuzzo (Video: "100 argentinos dicen", El Trece)

Darío Barassi es sin dudas uno de los conductores más graciosos de la televisión y le agrega su cuota de humor a 100 argentinos dicen a través de las distintas anécdotas personales que cuenta. En este sentido, en la última emisión sorprendió al revelar un divertido chat que mantuvo con Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi.

Todo comenzó cuando una participante estaba jugando por “dinero rápido”, el juego en el que cada concursante debe responder cinco preguntas de diferentes temas en tan solo 20 segundos. La última de ellas desafiaba a elegir un deporte que tuviera dos sílabas. “Bien argento”, la ayudó Barassi. Pero la mujer contestó: “Hockey”, algo que lo indignó. “Sí, somos un país ´hockista´...¡Este país es conocido en el mundo entero por ser futbolero!”, exclamó. Y agregó, divertido: “Aparte nos mira Messi, Antonela, perdoname, hija. Dejá de seguirme si querés”.

Ese comentario dio pie a la desopilante anécdota con la empresaria. “¿Ya conté acá que Antonela Roccuzo me mandó un mensaje por Instagram?”. Y detalló: Ay, no, mi audio con el que le contesté...Lo voy a contar cada vez que lo nombren, chicos. Ella me mandó una foto en el que se ve su pie, un poco del pie de Lio y de fondo estoy yo. Y me dice: ‘Nosotros, acá, te bancamos a vos’. Y yo iba manejando y no pude pensar”.

Darío Barassi confesó qué le respondió a Antonela Roccuzzo cuando ella se declaró fan de su programa

Acto seguido, con una particular voz, imitó el audio que le envió a la mamá de Thiago, Mateo y Ciro: “´Son una familia modelo, son un ejemplo de familia para el país’, y ella me pone ‘jajaja, genio’. Y yo ‘de verdad te lo digo´”. “Me das vergüenza”, se escuchó decir a una de las productoras del programa de El Trece. A lo que el anfitrión contestó: “Un bol...yo también me di vergüenza. Porque yo soy cero cholulo, pero bueno”.

Días atrás, Barassi confirmó la feliz noticia de que será padre por segunda vez. Así lo anunció Ángel de Brito en LAM, donde también reprodujeron el audio que el conductor le envió al periodista. “Angel, acá un Barassi con una camisa muy floreada, con botones abiertos y un té de jengibre en la mano, quería confirmarte que sí, bebito, estamos embarazados”, comenzó expresando.

“Da gracia decir ‘estamos’, pero la que lleva todo es mi mujer, pobre, pero igual yo con este cuerpo también estoy embarazado de quintillizos”, bromeó, fiel a su estilo. Y agregó: “Estamos chochos, felices, la verdad que una noticia que nos sorprendió un poco, porque estábamos con la idea tomada de ir por otra criatura, pero se nos dio esta vez bastante rápido, porque pasaron tres meses desde que decidimos y apareció el test positivo, así que estamos re contentos”. En este sentido, comentó que su esposa ya se hizo las ecografías de rutina y celebró empezar a soñar con la llegada del bebé: “Luli está llevando el embarazo perfecto, está todo bárbaro”.

“La verdad que estamos muy felices, ya le contamos a la Pipi, que por momentos está muy contenta y por otros no tanto, pero ahí vamos”, se sinceró sobre la reacción de su hija cuando supo que dentro de unos meses se convertirá en hermana mayor. “Quería que tengas la primicia a vos, porque tuviste mucho don de gente y mucho profesionalismo, te enteraste muy temprano y tanto vos como mi amiga Pía Shaw, los dos me escribieron y les pedí por favor que me bancaran porque yo soy muy cauto y muy cagón. Soy muy temeroso, si fuera por mí lo contaría con la cabeza de la criatura asomando”, reconoció.

SEGUIR LEYENDO: