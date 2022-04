Fernanda Vives, en crisis con su marido Sebastián Cobelli: “No quiero lastimar a nadie”

Tras algunas señales virtuales que llaman la atención, la ex vedette rompió el silencio con un contundente mensaje

Fernanda Vives y Sebastían Cobelli llevan casi 12 años de matrimonio, y son padres de Brisa y Rocco. Desde hace algunos meses sus seguidores de Instagram notaron la ausencia de publicaciones juntos, y en cada uno de sus posteos se advierten las preguntas sobre una posible separación. La pareja opta por no responder ningún comentario de índole sentimental, pero los gestos virtuales siguen llamando la atención, y por eso la ex vedette decidió romper el silencio. De manera breve, pero contundente, habló con Socios del espectáculo (El Trece) sobre el delicado presente que atraviesan.

En el segmento de bombas del día, Mariana Brey reveló que había fuertes versiones de ruptura entre la bailarina y el futbolista. Después de que pusieran las fotos en las pantallas gigantes, la panelista contó que charló con Vives a través de WhatsApp y le confirmó que existe una crisis matrimonial. En este sentido, leyó los textuales de la artista: “Me imagino por qué me hablás, y me adelanto para decirte que por ahora no quiero decir nada, estamos pasando un momento de mucho desencuentro”.

“No quiero fogonear mucho el tema para cuidar a mi familia. De verdad no quiero lastimar a nadie, nada más que esto te puedo decir por ahora”, le explicó en el escueto mensaje. Rodrigo Lussich, por su parte, recalcó que el mal momento de la pareja coincide con una nueva etapa laboral de Fernanda, quien decidió seguir los pasos de Flor Peña, Silvina Luna, Silvina Escudero y Cinthia Fernández, al sumarse a una app de contenido para adultos que cada vez tiene más adeptos.

Fernanda Vives reconoció que atraviesa una crisis matrimonial con Sebastián Cobelli, tras 12 años de casados

Un detalle que reafirma las declaraciones de la ex vedette recae en que su marido dejó de seguirla en Instagram, mientras que ella por el momento mantiene su follow. El delantero del Club Sportivo Escobar se mantiene activo en las redes sociales, y luce su alianza de casamiento en los videos que comparte, pero desde febrero no publica ninguna imagen junto a su esposa.

En julio del año pasado la pareja había protagonizado una discusión en tono de humorada durante su participación en El club de las divorciadas, el talk show que condujo Laurita Fernández por El Trece. En aquella emisión habían blanqueado que tenían algunas diferencias por la convivencia durante la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus. Dentro de los principales focos de conflicto mencionaron la mudanza temporal del padre de la actriz, Rogelio, a la casa familiar, como medida preventiva por el aumento de casos de Covid-19. Sin embargo, aquello de “provisorio” se había extendido en el tiempo y el futbolista blanqueaba su malestar por la falta de la rutina que compartían anteriormente.

Luego de que Cobelli manifestara con pesar que llevaba ocho meses bajo el mismo techo con su suegro, Fernanda justificaba su decisión y oficializaba que había un trasfondo detrás de las peleas que mantenían. “Me da la impresión que él es un poco celoso y le molesta porque yo lo mimo un montón a mi viejo. Le doy todos los gustos, y lo que pasa es que mi papá tiene 77 años, vive en un monoambiente chiquito y me pareció que era una manera de cuidarlo”, explicaba. Por estas horas la actriz se muestra de viaje con amigas en Punta Cana, y aunque reconoció que están en crisis con su esposo, también conserva el anillo de casada en sus fotografías.

SEGUIR LEYENDO: