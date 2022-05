Ana Rosenfeld renunció a LAM: “Sé que aporté mucho y voy a seguir aportando”

Ana Rosenfeld se despidió de LAM: los motivos (Video: América)

Ángel de Brito sorprendió este miércoles antes del último bloque de LAM al anunciar que una de sus angelitas ya no formaría parte del staff del programa. Había sido una de las novedades del desembarco del envío en América y su presencia no pasó desapercibida en los dos meses largos que el ciclo lleva al aire en su nueva casa. Pero esta noche, Ana Rosenfeld decidió no continuar de manera regular y explicó los motivos que la llevaron a tomar la decisión.

“Es para siempre? ¿Nunca más te vamos a ver?”, preguntó el conductor. “Supongo que me van a invitar”, respondió la abogada pasando la pelota y procedió a repasar su estadía en el programa. Primero, le agradeció a Ángel de Brito por la oportunidad. “Cuando me llamó en febrero y me preguntó si me animaba a estar en un programa como LAM fue muy fuerte”, rememoró, y contó qué la llevó a tomar la decisión. “El horario, de 8 a 10 de la noche, cuanto más tarde llegue a casa, mejor me voy a sentir por cosas que saben que viví el año pasado y que sigo viviendo”, acotó en relación a la muerte de su marido Marcelo Frydlewski, ocurrida en octubre de 2021.

Respecto puntualmente a la decisión, expresó: “Tengo demasiadas cosas que hacer en mi trabajo profesional que me obligan a faltar. La semana pasada falte dos días, este viernes me tengo que ir de viaje. Todas las semanas tengo que estar en las provincias, tengo conferencias y cursos que dar y divorcios que atender”, explicó la abogada en referencia a su nutrida agenda profesional. “Me parece mal que estuvieran poniendo una reemplazante todo el tiempo, me parece desprolijo”, agregó en relación a la dinámica propia del programa.

Las confesiones sexuales de Ana Rosenfeld y su noviazgo con Gustavo Garzón (LAM)

Con los ojos vidriosos, Rosenfeld repasó su estadía en el programa y su relación con las angelitas. “Formamos un equipo, somos todas distintas, pero me siento cómoda porque cada una tiene su rol, ocupa su lugar y sabe qué es lo que aporta y qué no”, analizó. “Sé que desde mi experiencia en la profesión aporté mucho y sé que voy a poder seguir aportando. Cada vez que me inviten, voy a estar acá”, agregó y formalizó su despedida. “Me voy triste por un lado, porque es un hermoso equipo, cada una de ustedes es profesional en lo que hace y Ángel un divino por la oportunidad que me diste”, antes de cerrar los agradecimientos con la productora Mandarina y el canal América.

Rosenfeld fue la quinta angelita confirmada por de Brito en el pase de LAM de El Trece a América, luego de Yanina Latorre, Andrea Taboada, Pía Shaw y antes que Nazarena Vélez y Estefanía Berardi. “Este año diferente, me van a ver todos los dias en LAM”, escribió la letrada en su cuenta de Instagram al comunicar la noticia. Durante el primer programa del año, sorprendió al realizar una revelación sobre su pasado que dejó a sus colegas boquiabiertas. “¿Saben quién fue mi primer novio?, miró al resto de las “angelitas” y contó: “Gustavo Garzón”. Luego explicó cómo fue dicha relación: “Era mi compañero de banco en el Carlos Pellegrini. Nos sacamos fotos ahora en enero, después de mil años, porque en aquella época no había celulares ni nada de eso. Estuvimos en la cena de los famosos en Uruguay”.

