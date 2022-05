La suma millonaria que Nicole Neumann le reclama a Fabián Cubero: pedido de embargo y lista de deudores

Nicole Neumann y Fabián Cubero

Luego de una década juntos y tres hijas en compun, Allegra, Sienna e Indiana, Nicole Neumann y Fabián Cubero se separaron en el 2017. Aunque ambos rehicieron su vida, él acaba de convertirse en papá nuevamente fruto de su relación con Mica Viciconte y ella está de novia con el piloto Manu Urcera, la ex pareja no logra acabar con sus diferencias.

Tras un acuerdo en la Justicia, acordaron régimen de visitas, división de bienes y gastos. Sin embargo, en las últimas horas se supo que el ex futbolista no estaría cumpliendo con su parte del acuerdo y le debería una suma millonaria en concepto de alimentos a la jurado de Los ocho escalones del millón, por la manutención de las chicas.

Según pudo saber Teleshow, el flamante papá de Luca debería más de dos millones de pesos en concepto de cuota alimentaria, ya que desde el 2020 que no le pasa el dinero correspondiente a su ex mujer. Sí se está haciendo cargo de otros gastos que estaban establecidos además de la cuota, como obra social y colegio.

Por dicha deuda hay un juicio con sentencia y fue inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Por el m ismo motivo además, ya estaría pedido el embargo de su sueldo al club Vélez Sarfield, donde se desempeña como director de Relaciones Institucionales.

Nicole Neumann, Fabián Cubero y sus hijas en las viejas épocas

En su momento, representados ella por el abogado de familia Federico Fleitas y él por quien además es su amigo, César Carozza se habían acercado a un acuerdo y además habían arreglado el levantamiento de las medidas precautorias que se habían impuesto para no hablar el uno del otro ni publicar imágenes de sus hijas.

Separados hace cinco años, firmaron hace cuatro el divorcio. “Legalmente ya no tenemos nada que ver”, celebraba ella en ese momento a la vez que explicaba: “Arreglamos todo. La cuota alimentaria, el régimen de visitas, qué paga cada uno, los bienes gananciales, qué tenía cada uno desde antes de casarnos, quién pasará Navidad con las nenas y quién Año Nuevo, las vacaciones de invierno. Todo ese tipo de cuestiones”.

Desde ese entonces mantuvieron constantes idas y vueltas, sobre todo por el régimen de visitas de sus hijas, que pasan tiempo con ambos. En más de una ocasión se acusaron de incumplir con los días que les correspondía o de viajar con las menores de edad sin autorización del otro progenitor. Aunque siempre se los ve acompañando a sus hijas, comparten muy pocos eventos familiares juntos.

En las últimas horas, tras haberse convertido en mamá de Luca, a quien sus medias hermanas ya conocieron, Mica Viciconte escribió un contundente mensaje en Instagram, y todo indicaría que fue dirigido a Nicole, que dio positivo de coronavirus. “La irresponsabilidad es la conducta mediante la cual una persona no cumple ni respeta aquello que forma parte de sus responsabilidades u obligaciones. Un acto de irresponsabilidades es llevado a cabo sin que la persona tenga en cuenta o prevea las consecuencias que este tiene hacía sí misma o hacia los demás”, comenzó.

Y agregó, dando a entender que la persona en cuestión ya sabía que estaba enferma: “Si sabías que te sentías mal, por lo menos hubieses avisado ese mismo día y no exponías a nadie, y de esa manera nos cuidamos todos”. Furiosa, cerró: “Un bebé recién nacido tengo. Tomás conciencia que no es por mí esto, sino a todos los que ponés en riesgo”.

Sobre su salud, Neumann escribió luego, también en las redes: “Hola a todos. Bueno, quería que se enteren por mí. Tuve un contacto estrecho, así que ayer a la noche me hisopé. No tengo ningún síntoma, ni tenía ninguno, pero di positiva. Así que acá estoy, en mi casa, aislada. Hay una nueva ola, ya lo sabemos, lo están diciendo en todos lados. Hay un montón de gente que está transitando nuevamente el Covid. Yo ya lo había tenido hace un año y medio. Tengo dos vacunas, me iba a poner justo el viernes la tercera, no llegué al refuerzo”.

