La reacción de Tamara Pettinato luego de que trasladaran a su hermano Felipe a un centro de salud mental

El jueves por la tarde trasladaron a Felipe Petinatto desde la clínica de Belgrano en donde estaba internado a un centro de salud mental en Castelar. Su hermana lo acompañó en este delicado momento, a tres días del trágico incendio que se desató en el departamento del joven de 29 años, en el que murió el neurólogo Melchor Rodrigo. Tamara Pettinatto fue abordada por varios periodistas cuando se retiró del lugar acompañada de su madre, y se mostró afectada por todo lo ocurrido.

En diálogo con Fabian Doman en Momento D (El Trece) la movilera Giuliana Salguero se acercó a Tamara cuando la vio salir de la clínica.“Te molesto unos minutos, ¿tu hermano cómo se encuentra?”, le consultó. Sin embargo, no obtuvo respuesta e insistió con otras preguntas: “¿No quieren decir nada? ¿No quieren llevarle el pésame a la familia de Melchor? ¿Quieren decirnos cómo está Felipe y por cuánto tiempo se va a prolongar la internación?”.

La hija de Roberto Pettinato optó por seguir caminando tomada del brazo de su madre, Cecilia Dutelli, para acercarse a su camioneta. “Permiso, tengo que subir al auto”, fue lo único que atinó a decir. Unas horas antes había contado en Intrusos (América) que aún se desconoce cuánto tiempo estará ingresado en el centro. Además, en el estudio, el abogado Ignacio Trimarco aclaró que “en estas circunstancias no va a poder indagado ni citado como testigo”.

El lunes por la noche comenzó el incendio en el departamento ubicado en el barrio de Belgrano donde vivía Felipe Pettinato

“Lo que sí vamos a tener en breve son el resto de las pericias complementarias”, señaló. “Hay que analizar si se lo puede considerar inimputable y eso lo va a determinar un cuerpo de especialistas, para saber si comprendía la criminalidad de sus actos. Pero no podemos negar que es una persona que necesitaba un tratamiento. Y también hay que ver si participó o tuvo algún tipo de responsabilidad”, analizó el letrado.

Según un primer informe de las pericias realizadas por efectivos del cuerpo de Bomberos de la Ciudad, el fuego se habría originado con un “elemento ígneo capaz de generar una llama libre”, como podría ser “un encendedor, un fósforo o papel previamente acondicionado para ser encendido”. De acuerdo a la hipótesis, el potencial térmico de estos elementos se habría transmitido a otros con alta capacidad de arder, dando así inicio al incendio. De esta manera, los primeros análisis de la escena del hecho dan por descartado que el fuego haya sido provocado, por ejemplo, tras un desperfecto de un electrodoméstico. La causa está en manos del fiscal Martín Mainardi, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº25, y por el momento se investiga como “averiguación de causales de muerte e incendio”.

Cabe recordar que Roberto Pettinato decidió tomarse unos días para acompañar a su familia y a la del joven fallecido y en principio, recién la semana que viene regresará a su trabajo en el ciclo Mañana de Sol, en Pop Radio. “No va a estar hasta el lunes porque necesita dedicarle tiempo a su familia y también a la de la víctima”, dijeron sus compañeros de programa. Minutos más tarde, emitieron un audio que él envió para sus oyentes: “Por los hechos de público conocimiento, lamento enormemente lo que viven las familias afectadas, fue una tragedia que nadie espera jamás que suceda en la vida de uno. Al comienzo del programa de ayer me había enterado exactamente minutos antes de un hecho a medias del cual no tenía información precisa ni dimensión del suceso, y aún menos de la muerte de Melchor, amigo íntimo de mi hijo Felipe”.

“Estos días voy a estar abocado a mi hijo, a mi familia y a disposición de la familia de Melchor a los que les envío nuevamente mi sentido pésame por esta tragedia. Espero que comprendan mi ausencia pero es necesario centrarse en ayudar a mi hijo en el momento que le toca vivir, gracias a todos por la comprensión, nos escucharemos pronto”, cerró su mensaje de poco más de un minuto. Tamara tampoco fue al programa que realiza en Radio con vos de lunes a viernes con Ernesto Tenembaum los últimos tres días.

