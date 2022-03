Reconciliados y a puro romance: la sorpresa que le preparó Daniel Osvaldo a Gianinna Maradona

Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona dejaron atrás la crisis que vivieron a fines de 2021

Desde hace algunas semanas Daniel Osvaldo y Giannina Maradona volvieron a mostrarse juntos a través de las redes sociales. Ambos habían oficializado su ruptura a fines de diciembre, pero al parecer decidieron darse una nueva oportunidad como pareja. La reconciliación incluyó un viaje a la provincia de Córdoba, donde el ex futbolista tocó junto a su banda de rock, Barrio Viejo, pero las declaraciones de amor no terminaron en aquellos posteos cruzados. La hija del Diez compartió una foto de la tierna sorpresa que le preparó el músico, donde no dejó ningún detalle librado al azar.

Desde que Teleshow confirmó este vínculo amoroso en febrero de 2021, pasaron por varias turbulencias, pero siempre se mantuvo el cariño entre ambos por la amistad de larga data que los une. A tres meses de anunciar su separación, vuelven a intercambiar mensajes a través de las redes sociales, y demuestran el gran momento que están viviendo. En las últimas horas, Gianinna expresó su indignación por la causa judicial donde se investigan las circunstancias de la muerte de su padre, junto a una imagen en blanco y negro del astro del fútbol: “Renunció el juez. Se hace eterno, es agonía pura, y mientras tanto ellos viven como si nada”.

Atento a lo ocurrido, Osvaldo también publicó una imagen de Diego Armando Maradona, y aunque no brindaron muchos detalles ni profundizaron sobre el gesto que tuvo, la siguiente publicación de la hija de Claudia Villafañe expresa su gratitud por intentar levantarle el ánimo. “You know me (Vos me conocés), Daniel Osvaldo, ¡Te amo!”, escribió en sus historias de Instagram.

La hija menor de Claudia Villafañe y Diego Maradona le agradeció al ex futbolista por la sorpresa que le preparó

En la foto se aprecia un tupido ramo de flores en el centro de la mesa del living, con un retrato del Diez colgado en la pared, luciendo los colores de la remera celeste y blanca que representa a nuestro país. Además, en el sillón uno de los almohadones lleva escrito “Benja”, en referencia a Benjamín, el hijo Gianinna y Sergio El Kun Aguero. Con una estética zen, ideal para relajarse y disminuir las tensiones, el espacio personalizado cuenta también con budas y elefantes decorativos de distintos diseños.

Al ver que lo mencionó en la imagen, Osvaldo recogió el guante y le contestó a puro romance: “Te amo Dinorah de mi vida”, junto a un emoji de corazón violeta. Cabe recordar que el ex jugador de fútbol eligió como apodo para su novia el segundo nombre de la hija del Diez, y suele llamarla así en todos los posteos que se dedican.

"Te amo Dinorah de mi vida": la romántica respuesta de Daniel Osvaldo tras el posteo de Gianinna Maradona

Pocos días atrás viajaron juntos a la localidad cordobesa de Villa María, y durante su estadía se animaron a posar juntos, sonrientes y abrazados. Lejos de esconderse, viven esta nueva etapa de su relación con alegría. “Gracias por estar siempre. ¡Te amo!”, le escribió Osvaldo. Las nuevas fotos de la pareja llegan una semana después de que Ángel de Brito publicara en su cuenta de Twitter una imagen de la pareja reconciliada mientras caminaban en el shopping de Nordelta: ella de camisa blanca y jean; él con su característico sombrero cowboy, un traje de baño estampado y varias bolsas de compras. “Juntos de shopping. Osvaldo-Gianinna”, escribió el periodista sobre la foto.

