De viaje y reconciliados: la declaración de amor de Daniel Osvaldo para Gianinna Maradona

A comienzos de enero Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo anunciaron su ruptura, pero en sus mensajes dejaron entrever el gran cariño que los unió primero como amigos y luego como pareja. Desde que Teleshow confirmó este vínculo amoroso en febrero de 2021, el ex futbolista y la hija del Diez pasaron por varias turbulencias y algunos momentos románticos. Los rumores de reconciliación resonaban desde hace una semana, cuando se los vio caminando juntos en un centro comercial. Ahora fueron ellos mismos quienes cruzaron comentarios en las redes sociales.

El viernes viajaron juntos a la provincia de Córdoba, donde Osvaldo tocó junto a su banda de rock, Barrio Viejo. En primera fila, la hermana de Dalma Maradona presenció los ensayos y los ovacionó después de su actuación en un pub de Villa María. Luego se animaron a posar juntos para una foto, sonrientes y abrazados. Sin embargo, su reencuentro no terminó allí, porque también intercambiaron mensajes en Instagram.

Gianinna compartió una postal de los miembros de la agrupación y expresó su admiración: “Aguante ustedes siempre”. Aunque no había etiquetado al ex jugador de fútbol, Osvaldo quiso expresarle su gratitud y sumó una contundente frase, nada más y nada menos que una declaración de amor pública: “Gracias por estar siempre. ¡Te amo!”, junto a un emoji de corazón violeta.

Las nuevas fotos de la pareja llegan una semana después de que Ángel de Brito publicara en su cuenta de Twitter una imagen de ambos, de compras en el shopping de Nordelta: ella de camisa blanca y jean; él con su característico sombrero cowboy, un traje de baño estampado y varias bolsas de compras. “Juntos de shopping. Osvaldo-Gianinna”, escribió el periodista sobre la foto.

Dos meses atrás la mamá de Benjamín Agüero había comunicado la separación, luego de casi un año de relación, y una amistad de larga data. “Para mí siempre vas a ser este abrazo. Y los que no están en una foto... Si bien lo sabés, y amamos ser lo que nadie entendía, ni van a entender, ¡como lo dijimos mil veces! Saluuuuu’ por eso”, expresó. Y explicó los motivos por los que elegía hacer una publicación al respecto: “Al ser dos personas públicas, hoy necesito sacarme la mochila de mierda que nos quieren hacer cargar porque ambos sabemos que no nos pertenece. El 24 elegimos distintos caminos. Pero eso no quita que yo siempre esté de tu vereda de la vida Yo soy eso. ¡Lo que sean los demás no corre por mi cuenta, ni por la tuya!”.

“Sé feliz hoy, mañana y siempre. ¡Yo prometo que también! Allá vamos, 2022 y a los mil años más también les hablo. La grandeza de lo siempre que el rebuscado nunca va a entender ni aceptar. Su libertad de expresión termina donde arranca nuestra libertad de vivir la vida, como se nos cante el orto. Si vos ya sabés todo, lo que crea el resto me chupan los dos huevos que no tengo. Con quien quieras, con quien necesites, con quien elijas. ¡Avanti, Stone! La vida es una y solo dejás lo que fuiste, no lo que pretendiste ser”, cerró en su mensaje. Al parecer, con el correr de las semanas limaron asperezas y decidieron darse una nueva oportunidad.

