Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, de nuevo juntos: la foto que prueba la reconciliación

Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona estarían juntos otra vez

Las idas y las vueltas signaron la relación entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo. Desde que Teleshow confirmó este vínculo amoroso en febrero de 2021, el ex futbolista y la hija del Diez pasaron por varias turbulencias y algunos momentos románticos. Y después de una sonada ruptura hacia fines del año pasado, ahora habrían vuelto a acercarse.

Así lo reveló Ángel de Brito en su cuenta de Twitter, con una foto en la que se los ve a Maradona y Osvaldo abrazados: ella de camisa blanca y jean; él con su característico sombrero cowboy, un traje de baño estampado y varias bolsas de compras. Es que la pareja fue captada en un shopping de Nordelta, zona del conurbano bonaerense en donde ambos tienen sus respectivos hogares. “Juntos de shopping. Osvaldo-Gianinna”, escribió el periodista sobre la foto.

El acercamiento entre los dos se reveló dos días después de que se lo haya visto a Osvaldo muy a gusto con Jimena Barón, su ex, con quien tuvo a su hijo Morrison. Justamente, ocurrió en la celebración del cumpleaños número 8 del pequeño.

La imagen de Gianinna Maradona Daniel Osvaldo que compartió Ángel de Brito y que indicaría la reconciliación de la pareja (Foto: Twitter)

“No existe nada que no haría por vos. Feliz cumpleaños al que brilla más que el sol. Te amo Morrison”, escribió la ex jurado de La Academia en un posteo de Instagram, junto a varias postales, en dos de las cuales se veía el momento en el que Momo soplaba las velitas y estaba junto a Jimena y el ex futbolista, a quienes se los notaba muy felices. Además, la actriz también compartió un video que publicó su hermano Federico, que también estuvo presente y celebró el primer cumpleaños de su hija Matilda, que nació el mismo día que su primo.

El evento tuvo lugar en un salón de Belgrano que cuenta con juegos para chicos de todas las edades, entre los cuales se destacaban las camas elásticas. Divertida, Barón no dudó en subirse a una de ellas junto a sus hermanos. Pero todo cambió cuando uno de los organizadores llegó para hacerles una advertencia: “No pasa nada, pero tengan cuidado de no saltar al mismo tiempo”. “Ah, perdón”, le respondió ella. Y, sincera, escribió junto al video: “Nos cagaron a pedos”.

“Señora, cálmese”, expresó junto a otra grabación en la que se la veía gritando en la cama elástica junto a su hijo. Y, acto seguido, publicó una foto en ese mismo juego con la leyenda: “Me puse pantalón y camisa elegante porque no pensaba saltar. Ok”. Osvaldo, por su parte, publicó una postal abrazado a Momo: “Feliz cumpleaños, amor mío. Te amo”, le dedicó.

Jimena Barón y Daniel Osvaldo festejaron el cumple de Momo (Video: Instagram)

“Para mí siempre vas a ser este abrazo. Y los que no están en una foto... Si bien lo sabés, y amamos ser lo que nadie entendía, ni van a entender, ¡como lo dijimos mil veces! Saluuuuu’ por eso. Al ser dos personas públicas, hoy necesito sacarme la mochila de mierda que nos quieren hacer cargar porque ambos sabemos que no nos pertenece. El 24 elegimos distintos caminos. Pero eso no quita que yo siempre esté de tu vereda de la vida Yo soy eso. ¡Lo que sean los demás no corre por mi cuenta, ni por la tuya!”, había escrito Gianinna Maradona en enero pasado para confirmar su separación de Daniel Osvaldo.

“Sé feliz hoy, mañana y siempre. ¡Yo prometo que también! Allá vamos, 2022 y a los mil años más también les hablo. La grandeza de lo siempre que el rebuscado nunca va a entender ni aceptar. Su libertad de expresión termina donde arranca nuestra libertad de vivir la vida, como se nos cante el orto. Si vos ya sabés todo, lo que crea el resto me chupan los dos huevos que no tengo. Con quien quieras, con quien necesites, con quien elijas. ¡Avanti, Stone! La vida es una y solo dejás lo que fuiste, no lo que pretendiste ser”, cerró en su mensaje.

