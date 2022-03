Viviana Canosa apuntó contra Calu Rivero por sus requisitos para casarse: “Es lo más parecido que vi a la prostitución”

Viviana Canosa apuntó contra Calu Rivero (Video: "Viviana con vos" - A24)

“Yo tengo una residencia en otro país que no es la Argentina, dame un palito verde y nos casamos e inmediatamente obtenés la ciudadanía”. Esas habrían sido las palabras que le dijo Calu Rivero a su ahora ex novio ruso Andrey Manirko, según la información que difundió el panelista Diego Esteves en A la tarde (América) días atrás. La versión sorprendió a muchos y, si bien la propia protagonista no la confirmó, quien se mostró muy indignada fue Viviana Canosa, que le dedicó fuertes palabras a la actriz en el editorial de su programa en A24, Viviana con vos.

La conductora, que siempre se mostró en contra del Colectivo de Actrices que integra Dignity -como ahora se hace llamar Calu-, comenzó leyendo la noticia: “Le pidió un millón de dólares para casarse, él se negó y se terminó la relación”. “Vos mirá que distinta soy yo, Viviana Canosa, celeste -por el color que distingue a aquellos que se muestran en contra del aborto-, a esta verde famosa. Escuchaste bien, le pidió un palo verde a un pibe para casarse. Vos te preguntás, los que somos pro-familia, ¿qué tiene el amor con la guita? Un montón”, señaló de forma irónica.

“Es lo más parecido a la prostitución que yo vi en mi vida: ´si te querés casar conmigo, un palo verde´”, continuó. Y agregó: “En esta sociedad de mercado se vende absolutamente todo, tus ideales, tu dignidad, todo. Calu Rivero dice ´no se puede vivir del amor´, para mí no se puede vivir sin amor´”.

Viviana Canosa hizo un fuerte editorial contra Calu Rivero, en la que también cuestionó su estilo de vida

En tanto, Canosa hizo foco en el estilo de vida de la ex protagonista de Dulce Amor. “Esta actriz que no labura hace 1500 años y tiene una vida de millonaria es progre, K y capitalista. Se viste con los mejores diseñadores, vive en Nueva York, tiene departamentos, recorre el mundo, no labura... ¿Cómo hace?”, se preguntó. En ese sentido, siguió describiéndola según su visión: “Se sabe que es vegana y que es verde, y obviamente no se hizo famosa por ser una gran actriz, todo lo contrario. Es una actriz verde que se hizo famosa o más famosa por defender a Thelma Fardin. Incomprobable, no tiene la menor idea de lo que pasó con Thelma y este actor. Pero se convirtió en su defensora número uno”.

“Supuestamente vive de ser influencer. Vive económicamente muy holgada. Ustedes entiendan esto que es la ideología de la guita... ¿Cómo le voy a creer a una mina que dice lo que dice de (Juan) Darthés si le pide a un tipo, que supuestamente ama y con el que se va a casar, un palo verde? Él se negó y terminó la relación ¡Todo es la plata!”, insistió. Y cerró, dirigiéndose al colectivo feminista: “Presten atención, cuando yo me enojo con las verdes, pagas, escuchen bien, las verdes pagas son eso. Igual les digo que me ch...un huevo”. “Calu Rivero entiende menos de amor que yo de mandarín”, concluyó.

Cabe recordar que a comienzos de diciembre, Rivero había dado su testimonio en el proceso por estupro agravado contra Fardín desde el consulado argentino en Roma. “Por decisión mía (porque el proceso brasilero prevé que las víctimas puedan elegir) Darthés estuvo presente en mi declaración y pude decirle a la cara que me abusó”, escribió Dignity, en un texto para Infobae desde Italia. Y concluyó: “Esto fue muy poderoso y liberador para mí”.

