El año que los famosos sufrieron por amor: el top 10 de las separaciones y las peleas más escandalosas del 2021

Las 10 separaciones más escandalosas de 2021

“No me arrepiento de este amor”, cantaba Gilda pero hay excepciones y muchas veces, mejor no haberse conocido jamás. Se termina un nuevo año y con estos doce meses meses que vuelan del calendario, llega el momento de hacer balances y repasar los hechos que pasarán a la historia del 2021. Y la farándula local no se queda afuera: amores, odios, peleas, reconciliaciones y separaciones, no faltó nada. Por eso, junto con el pan dulce, los turrones y la sidra, llega otro clásico de diciembre: el ranking de las separaciones más escandalosas.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Tiempos felices, cuando se mostraban como una pareja unida y fogosa

Si hay una batalla mediática que quedará marcada en el recuerdo de todos, sin dudas, será la protagonizada por Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia China Suárez. “¡Otra familia que te cargaste por zorra!”, afirmó furiosa la empresaria en su cuenta de Instagram el sábado 16 de octubre y así, con esa simple storie sin mención pero con mucho de insinuación, escribió las primeras lineas de una novela en entregas que duró semanas y atrapó a todo el país. Casi que no existe alguien que habite el territorio nacional que no esté enterado de este atrapante triángulo de traiciones que cada día sumó una nueva revelación y que se denominó el Wandagate, por ser la rubia quien filtraba la data.

Todo comenzó cuando la mamá de Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella le revisó el celular a su marido y se sabe, el que busca, encuentra. Y ella encontró: chats subidos de tono, fotos hot y promesas de encuentros entre el jugador del Paris Saint Germain y la actriz de Terapia Alternativa -íntima amiga de su hermana Zaira y con un vínculo cercano a Wanda-. Contenido más que contundente que no dejaba lugar a dudas.

Decepcionada y furiosa, se tomó un avión privado a Milán y comenzó a ventilar. Así fue como nos enteramos casi en cadena nacional que Icardi le confesó a la China que gustaba de ella desde que era chiquito y miraba Casi Ángeles; que ella le proponía encontrarse solos en cualquier lugar del mundo; que Mauro se ausentó de los entrenamientos del PSG y voló a Italia a pedirle disculpas a su esposa amenazando que si no se reconciliaban, abandonaría el fútbol; y punto rojo infinito de detalles. Y cuando todo parecía calmarse mediante un pedido de disculpas púbicas de Icardi a Wanda y una carta con más de reclamos que de súplicas pero que aún así frenó la firma de los papeles de divorcio, cayó otra bomba nuclear: la certeza de que, durante un viaje de dos días que la empresaria compartió con su hermana a Italia, los amantes aprovecharon el bache para verse a escondidas en un lujoso hotel de París con la complicidad del marido de Zaira, Jakob Von Plessen. Ni Alberto Migré se atrevió a tanto.

¿Se sumará un nuevo integrante a la familia o es otra movida de prensa de la empresaria? (Foto: Instagram)

Borrón y cuenta nueva, aquí no ha pasado nada, la pareja se encuentra en Argentina disfrutando de la casa que Maxi López, el ex de Wanda, les dejó en Nordelta a sus hijos. Y, al cierre de esta nota, coqueteaban con la noticia de que buscaban un nuevo hijo, pero como esto es minuto a minuto... ¡mañana mismo puede cambiar todo!

Eugenia China Suárez y Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña y Eugenia "China" Suárez en sus comienzos. ¿Lo que mal empieza, mal acaba? (Verónica Guerman/Teleshow)

¿Lo que mal empieza, mal acaba?, reza el refrán. Y si bien no es justo generalizar, en este caso parece aplicar a la perfección. La historia de amor entre Benjamín Vicuña y la China Suárez se escribió sobre las lágrimas de Pampita, porque si por alguien sufrimos en este país es por la modelo y conductora que vio “lo que ninguna mujer quiere ver en su vida” meses después de atravesar la pérdida más dolorosa -el fallecimiento de su hija Blanquita-. Más profunda la herida no podía ser y bajo la leyenda “esta es la familia que destruiste, China Suárez”, junto a capturas de una cámara de video en la que se la veía en su hogar, de entrecasa, abrazada al chileno intentando recomponer su relación, el 2 de diciembre de 2015, la modelo le declaraba por Twitter la guerra a la actriz que compartió protagónico en la película El hilo rojo junto a su marido.

Desde aquella imagen hot que Pampita asegura haber visto en el motorhome en el que Vicuña y la China descansaban de las escenas marcadas para esa noche hasta el presente, pasó de todo. Atrás quedaron la manta amarilla de Nepal con la que la actriz se tapaba aquella velada del recuerdo y la palta que se comió y la inflamó tanto que tuvo que desabrocharse el jean -esas fueron sus excusas a las acusaciones de la modelo-. La relación entre los amantes finalmente se formalizó, hubo convivencia -en Argentina, Chile y España- durante cinco años, promesa de matrimonio y dos hijos, Magnolia y Amancio. También rumores de infidelidades que nunca se llegaron a confirmar, algo de paz en el ensamble de ambas familias -él tiene a Bautista, Benicio y Beltrán, fruto de su relación con Pampita y Eugenia, a Rufina, hija de Nicolás Cabré- y más trabajo compartido en televisión y cine.

La pareja recibiendo a Amancio, su pequeño hijo de un año y medio que nació el 28 de julio, en plena pandemia

Finalmente, el actor sorprendió a todos la mañana del 20 de agosto cuando por medio de un comunicado que subió a sus redes, anunciaba el final del amor. “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a dar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”, escribió. Días después, se señalaría a Nicolás Furtado como el tercero en discordia y semanas más tarde, a Vicuña lo sacudirían los coletazos del Wandagate provocándole un dolor tan grande que corrió a refugiarse en los brazos de... sí, Pampita. Quien no solo lo recibió y lo consoló, sino que le hizo un lugar en su mesa y es tanta la buena onda, que hasta una vez por semana juegan al futbol con Roberto García Moritán, la nueva pareja de la conductora.

Fernando Gago y Gisela Dulko

La relación entre Fernando Gago y Gisela Dulko era idílica: deportes, hijos y actividades al aire libre (Fotos: @giseladulko)

Y así llegamos al bombazo menos pensado: ¿quién iba a suponer que dos deportistas de alto rendimiento y perfil bajísimo como el ex futbolista Fernando Gago y la ex tenista, Gisela Dulko, podrían culminar su matrimonio con semejante escándalo televisado? Sinceramente, nadie. Pero tuvieron su cuarto de hora en los programas de espectáculos cuando se conoció que el entonces director técnico de Aldosivi mantenía una relación con una mami del colegio, íntima amiga de su mujer y que fue su propia esposa la que los habría encontrado teniendo sexo en su casa. ¿Algo más?

Días después se supo que la tercera en discordia se llama Verónica Laffitte y que es dueña de una escuela de danza en Nordelta, zona en la que vivían ambos matrimonios. Lo más llamativo es que lejos del clásico “no es lo que vos pensás”, Gago no hizo nada para obtener el perdón de su compañera con la que compartió la vida 12 años y con la que tuvo tres hijos, Mateo, Antonella y Daniele. Por lo contrario: se fue a vivir con su amante a otro inmueble en el mismo barrio mientras que Dulko cambió a los chicos de colegio, se mudó a San Isidro y comenzó a tramitar el divorcio.

Piedra libre para Fernando Gago y Verónica Laffitte, que ya no se esconden del qué dirán (Foto: Instagram)

Mientras que la ex tenista intenta recuperarse de la separación con frases de autoayuda y amigas, Pintita ya se muestra públicamente con su nueva mujer y asisten a fiestas como una pareja consolidada sin importarles el qué dirán. ¿Y el ex marido de Laffitte? También se enamoró en tiempo récord: está in love con la periodista Marcela Pagano y ya compartieron vacaciones y demostraciones melosas en redes.

Horacio Cabak y Verónica Soldato

Horacio Cabak y su esposa Veronica Soldato protagonizaron una historia digna del guion de una miniserie (Foto: Instagram)

Desde marzo de 2020, un nuevo enemigo nos acecha: el coronavirus y el miedo al contagio. Y Horacio Cabak tuvo algunas complicaciones cuando le tocó transitar la enfermedad y debió quedar hospitalizado por algunas semanas. La sorpresa se la llevó cuando volvió a su casa a continuar con la recuperación: su mujer desde hace 27 años, Verónica Soldato, encontró chats con otras mujeres en un celular viejo del ex modelo y conductor.

La información la filtró la propia Verónica que, furiosa por su descubrimiento, le escribió a Ángel de Brito. “Encontró más de una infidelidad en un celular, él le mostró para mirar una cosa y ella siguió buscando y encontró otros chats. ‘Estoy destrozada’ me dijo”, contó el periodista en su ciclo Los ángeles de la mañana y agregó sobre la conversación: “Está abrumada. Me dijo que no sabe cómo va a seguir porque no se lo esperaba ni ahí”.

La primera persona señalada como la tercera en discordia fue su compañera de Polémica en el bar, Rocío Oliva, aunque ambos lo negaron. También se mencionaron a otras mujeres con las que su esposa aseguraba, él mantenía conversaciones por Twitter. En el ciclo de América -de donde se fue pegando un portazo-, le pidió perdón a su familia y solicitó una medida cautelar en la Justicia para prohibir que en los medios se hablara de su separación; sin embargo, aceptó ir a PH, Podemos Hablar, el ciclo de Telefe para dar detalles de la crisis con la madre de sus hijos. Finalmente, en junio el conductor de La Jaula de la Moda anunció que había vuelto a vivir a su casa familiar, ya que ella le dio una nueva oportunidad.

Horacio y Verónica se conocieron en 1994 cuando él aún trabajaba como modelo y empezaba a dar sus primeros pasos como cronista. Ella era booker, pero no fue su trabajo el que los hizo coincidir, sino la invitación a la casa de un amigo en común. Juntos son padres de Ian, de 18 años, y los mellizos Chloé y Alan, de 15.

Brenda Asnicar y Duki

Brenda Asnicar y Duki compartieron amor y un perro, pero todo terminó en escándalo

“Estoy soltera, sí. Lástima que no se ve mi sonrisa, estoy sonriendo en este momento. Estoy súper bien”, aseguró Brenda Asnicar embarbijada en un móvil de Intrusos cuando la consultaron sobre su separación con el Duki. La actriz y el cantante de trap vivieron un romance fugaz pero intenso que comenzó en 2020 y que culminó en abril de este año.

En una entrevista con Jey Mammón, la joven había sido algo más explícita sobre su romance. “No dejé a nadie por nadie”, dijo primero, y luego dio más precisiones: “Nunca fui a Palermo con Duki, de hecho pasamos toda la cuarentena encerrados. Un montón. Fue increíble porque fue una muy buena compañía. Fue un año muy difícil el 2020. Nos pusimos en pareja antes de la pandemia”.

No todos son buenos recuerdos entre Brenda Asnicar y el Duki, ya que la acriz le habia dedicado algunos tweets en una pelea de pareja (Foto: captura de Twitter)

Sin embargo, el trapero contó el motivo de la separación y reveló cuándo tomó la decisión de dar un paso al costado. “Tengo 24 años, saqué un disco y dije ‘bueno, es un buen momento para enfocarme en mí’. Sí, un poco egoísta, ¿no?”, remató sin disimular que tomó la decisión solo pensando en él. En la actualidad, el músico mantiene una relación -no blanqueada del todo- con la cantante Emilia Mermes mientras que Brenda está en pareja con Adam Justin, un importante agente de bienes raíces multimillonario, responsable de una empresa familiar en Nueva York llamada Justin Management.

Luciano Castro y Sabrina Rojas

La escapada romántica de Luciano Castro y Sabrina Rojas para intentar salvar la relación tras un episodio confuso que tuvo el actor con una seguidora. No resultó (Foto: Instagram)

“Nos separamos como pareja, no como familia”, anunciaba Sabrina Rojas a mitad de año después de confirmar que su relación con Luciano Castro no tenía retorno. No era la primera crisis que afrontaban en los diez años que compartieron. De la mayor pelea que tuvieron previa a la separación, se filtraron esas fotos hot de Castro que circularon por la web y que él se sacaba para enviarle a una desconocida por Instagram hasta que su esposa lo descubrió. Intentaron ponerle humor a la situación, improvisaron un viaje juntos a unas playas paradisíacas y se subieron a un escenario para volver a trabajar juntos rodeados de amigos -en la obra Desnudos- pero al parecer, nada alcanzó.

El actor dejó la casa familiar, señal de que esta vez la ruptura era definitiva, y les dieron la noticia a sus hijos, Esperanza, de 7 años, y Fausto, de 6. “Nos separamos hace un tiempito ya, pero bien. Estamos bien los dos. Nos van a ver mil veces juntos, porque nos separamos como pareja, no como familia”, había contado la actriz en mayo pasado. Con el paso de los meses, ambos apostaron otra vez al amor. Sabrina fue la primera en blanquear que estaba con el Tucu López. Luego Luciano se animó a mostrarse abrazado de Flor Vigna.

¿Felices los cuatro? Los ex afirman que entre ellos y sus nuevas parejas, está todo claro y hasta salen juntos

“Cuando todo fluye. Que en vez de pensar en dividir, podes sumar. De a poco en esta familia ensamblada somos más. Y amo que así sea”, escribió la actriz en sus redes sociales junto a la foto. Días después improvisaron la primera salida de a cuatro para presentarse y en Navidad, Sabrina y Luciano lo pasaron juntos con sus hijos y sin la presencia de sus nuevos compañeros. Modernidad full para estas dos parejas.

Nicolás Cabré y Laurita Fernández

La relación entre Nicolás Cabré y Laurita Fernández avanzó en tiempo récord: pronto compraron un lote en un barrio privado y comenzaron a construir su casa. No llegaron a estrenarla

La historia de amor entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré comenzó a escribirse a mediados del 2018, cuando ambos protagonizaron juntos la obra Sugar en la Calle Corrientes. Fue una relación intensa en la que, incluso, muchos se sorprendieron por la actitud del actor, quien aunque siempre se había mostrado reacio a las cámaras se dejó fotografiar junto a la bailarina y hasta dio entrevistas junto con ella.

Los proyectos brotaban, pronto compraron un lote en un barrio privado y Laurita se hizo muy cercana de Rufina- la hija que Cabré tuvo con la China Suárez-. Sin embargo, cuando todos estaban esperando la convivencia en la casa que estaban construyendo juntos, la boda y la llegada del primer hijo de la pareja, en el verano del 2020 comenzaron los primeros rumores de crisis.

Laurita Fernández y Nicolás Cabré en El Calafate (Foto: @chusmeteando)

Luego de que ambos decidieran volver a trabajar juntos en Departamento de soltero, obra con la que habían ido a hacer temporada a Mar del Plata, habrían comenzado los primeros roces. Y un viaje a los Estados Unidos para ver obras de Broadway que Laurita había hecho sola en el mes de marzo, terminó confirmando la crisis. Sin embargo, tras su regreso al país, la bailarina decidió ir a pasar la cuarentena junto a Cabré en plan de reconciliación pero no funcionó y al tiempo, optó por volver a su domicilio y confirmar la separación. Y otra vez volvieron este año y compartieron un viaje al Calafate pero esta vez, tampoco resultó. Punto final para una relación tan intensa como inestable.

Flor Vigna y Nico Occhiato

Nico Occhiato y Flor Vigna aseguraban que estaban unidos por una fuerza indestructible pero tantas idas y vueltas los terminó debilitando

A finales de marzo, Flor Vigna le confirmó a Teleshow su distanciamiento de Nicolás Occhiato: “Nos amamos y apreciamos mucho. Decidimos, en muy buenos términos, separarnos después de 7 años. Somos más amigos que novios ya”. Previo a esto, Flor había sacado del feed de su Instagram unas postales de las vacaciones que disfrutaron juntos en Cancún. Y tampoco estaban visibles tanto un romántico posteo que le dedicó en el día de su cumpleaños como el que publicó para el Día de los Enamorados. Y se sabe, si los famosos borran parte de su historial fotográfico, se dejan de seguir o se bloquean, hay que estar atentos porque se viene la hecatombe.

Si bien la remaron durante años y fueron muchas las rupturas y reconciliaciones, no pudieron sacar adelante la relación porque a veces, sencillamente, con el amor no alcanza. En octubre se conoció que la bailarina está en pareja con Luciano Castro y por fin se la volvió a ver sonreír. “Con Lu nos conocimos en el gimnasio hace un tiempo”, aseguró la ex Bailando y detalló cuánto tiempo mantuvieron su relación en secreto. “Estuvimos guardándolo para nosotros dos meses y hace poquito decidimos dejarlo ser en público también”, agregó a través de un mensaje que le envió al periodista de Nosotros a la mañana, Ariel Wolman.

Luciano Castro y Flor Vigna comparten el amor por el deporte y mucha pasión

Invitada a Cortá por Lozano, Vigna le dijo a Verónica que no quería comparar a Occhiato con su actual novio pero lo terminó haciendo. “Con mi ex nos queríamos ayudar en nuestros proyectos pero, al fin y al cabo, no terminábamos cumpliendo los sueños propios. Así que cuando cortamos, todos esos meses que estuve sola tuve más tiempo para darle y darle a lo mío. Y cuando lo conocí a Lu ya lo conocí desde otra parada”, comentó la artista que acaba de lanzarse como cantante con su videoclip Uy!, que justamente protagoniza con el actor y que ya tiene millones de reproducciones en todas las plataformas.

Jimena Barón y el Tucu López

Breve pero intenso. En el corto tiempo que Jimena Barón y el Tucu López estuvieron juntos, ensamblaron familia, viajaron a Tucumán y proyectaron mucho... pero no pudo ser

El mayo del año pasado, en plena pandemia y al comprobar que iba a pasar su cumpleaños sola, Jimena Barón aceptó la invitación de su ex, Daniel Osvaldo, y se mudó a la casa de Banfield del ex jugador para pasarlo con él y con Morrison, el hijo de ambos. La estadía se prolongó mucho más de lo previsto y para sorpresa de todos sus seguidores que vivían la historia como un verdadero reality pandémico 2.0, la Cobra dejó atrás todo lo dicho y cantado y volvió a cocinarle ñoquis al señor que le había roto el corazón en varias oportunidades hasta convertirla en una Tonta.

Pero como una crónica de un final anunciado, este nuevo reencuentro tampoco fue exitoso y la actriz y cantante volvió a su departamento y se ausentó de sus redes sociales por nueves meses. En esa detox que decidió hacer del mundo virtual, volvió a apostar al amor y esta vez, con el locutor y actor de Sex, el Tucu López. Así pronto, comenzaron a tener guardias periodísticas en las puertas de sus casas y vimos las primeras imágenes juntos: paseando al perro de él por Palermo, tomando café, disfrutando de salidas con Momo y viajando a Tucumán a conocer a la familia López.

Todo parecía encajar a la perfección pero fue Jimena la que rompió el hechizo cuando decidió volver a reactivar su Instagram en abril para promocionar un nuevo tema y le habló a sus seguidores: “Sigo siendo una tonta cobra... no es que me tomé nueve meses, hice terapia y ahora volví entendiendo las cosas. No tengo la más puta idea de cosas que hice, de cosas que voy a hacer. No se confundan, no es que volví y entendí la vida. No la entiendo una mierda, menos en el amor. Hice esta canción, me va a como el orto, calculo que me va a seguir yendo como el orto. Estoy sola, porque las relaciones me duran menos que un pote de casancrem y está todo bien”.

Jimena Barón presentó a Mr. Habano, su nuevo novio misterioso

El actor también rompió el silencio y reveló más detalles: “La separación fue hace un mes casi y yo estoy bien. Me pareció prudente esperar a que lo diga ella porque sabía que sacaba su tema y era muy importante” y agregó: “Hace rato que estamos separados. Un mes ponele. No me pareció tener que salir a dar la info yo, porque sabía que lanzaba su tema y era muy importante para ella”. Mientras el Tucu consolida su relación con Sabrina Rojas, Jimena avanza con su nuevo amor. Se trata de Matías Palleiro, el ex novio de la cantante Melina Lezcano.

Diego Torres y Débora Bello

La separación menos pensada: después de 16 años, Diego Torres y Débora Bello le pusieron fin a su relación. ¿Los motivos? El desgaste de convivir en pandemia (Fotos: @bellodeb)

“Estamos juntos, mirándonos los dos, el tiempo ha pasado, la vida nos cambió, pero yo siento que nunca acaba el cuento, que aún es fuerte el sentimiento, me matan los recuerdos de este amor, que vive entre los dos”, bramaba Diego Torres al piano en los noventa, en su álbum debut. Y hoy, a casi 30 años de su lanzamiento como cantante, esas estrofas calan hondo en su presente sentimental.

Es que el hijo de Lolita tuvo que confirmar por fin un rumor que ya no se podía seguir escondiendo: su separación de Débora Bello, su pareja desde hace más de 16 años y la madre de su hija Nina. Con el plan de promocionar su último álbum, Atlántico a pie, el cantante llegó de Miami sin su familia. Esa fue la primera alarma, ya que desde que se radicaron en aquella ciudad, siempre volvían juntos de visita. Luego un par de declaraciones misteriosas, pero fue en la mesa de Mirtha Legrand, en la noche de su regreso, en el que decidió dejar atrás las especulaciones.

“Creo que es una buena ocasión para aclararlo, estamos pasando un momento complicado pero nos queremos mucho. Tenemos una hija que amamos, nos tratamos muy bien. Las relaciones de mucho tiempo tienen eso: Débora es una madre ejemplar y está presente todo el tiempo”, dijo dejando de lado el humor que lo caracteriza. “¿Se van a arreglar?”, preguntó Mirtha, con deseos de que suceda. “Vamos a ver que dice el tiempo. Las relaciones largas tienen idas y vueltas y toda esta situación no ha sido fáciles. Por la pandemia, mi trabajo se vio afectado y eso también te influye como persona. Lo importante es que nos llevamos bien, nos queremos mucho y somos gente muy tranquila”, cerró con tono monocorde y algo tristón. Habrá que esperar si la separación de definitiva o tal vez se reencuentren en las cálidas playas de Miami. Solo el tiempo lo sabrá, porque en cuestiones del corazón, no manda la razón.

SEGUIR LEYENDO: