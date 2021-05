Horacio Cabak logró una medida cautelar para que no se hable de su separación en los medios: “Las cosas de a poco vuelven a su lugar”

Horacio Cabak se separó tras 27 años en pareja

Fueron días difíciles para Horacio Cabak. El lunes pasado, luego de que se diera a conocer su separación de Verónica Soldato, su pareja desde hace 27 años y con quien tiene tres hijos, el conductor se convirtió en el centro de la escena por cuestiones personales. Y, después de verse obligado a hablar al respecto en Polémica en el Bar, por América, el jueves pasado decidió ausentarse el programa conducido por Mariano Iúdica, quien se refirió a lo sucedido. “Se presentó a trabajar, está esperando que salga la cautelar por el tema de hablar o no hablar y la verdad que nosotros no sabemos cómo abordarlo sin que él quiera estar en la mesa cuando toquemos el tema”, indicó el conductor haciendo referencia a la medida judicial pedida para restringir el trato mediático que estaba teniendo el escándalo que protagonizaba el ex modelo.

Lo cierto es que, finalmente, este lunes la medida pedida por Cabak a la Justicia se convirtió en una realidad y él mismo se encargó de anunciarlo en sus redes sociales. “Las cosas de a poco vuelven a su lugar. Gracias Fernando Burlando y Elba Marcovecchio”, escribió en agradecimiento a sus abogados patrocinantes, junto a la resolución en cuestión.

En dicha cautelar, se resuelve que queda prohibida la difusión, divulgación, exhibición, exposición, alusión, nombre o referencia de cualquier tipo al contenido de mensajes, conversaciones privadas, audios, fotografías, videos, textos o cualquier noticia, dato o circunstancia relacionada con la vida familiar, vida de pareja y/o eventuales desavenencias de pareja de los señores Verónica Soldato y Horacio Martín Cabak en medios televisivos, gráficos, radiales, medios digitales y/o publicación en páginas web.

En esa línea, se advierte que la medida dispuesta deberá cumplirse de manera inmediata, a partir del momento de su comunicación fehaciente, bajo apercibimiento de fijar una multa de 300 mil pesos por cada referencia, mención, difusión o alusión que se efectúe en violación a lo dispuesto, multa que se devengará en mitades para cada uno de los hijos menores de edad de la pareja Cabak-Soldato.

Cabe recordar que hace días, Sofía Jujuy Jiménez recordó su experiencia laboral con el ex modelo, con quien trabajó conduciendo el magazine Informados de Todo. “Quedó en evidencia que no había buena relación entre nosotros. Yo no sabía cómo manejarlo. Esa etapa, ese momento que fue tener que hacer un reemplazo para conducir el programa, implicó un gran desafío para mí. Pero me costó un montón hacer sentir mi participación. Claramente éramos distintos”, definió. Sobre la relación que tenían, Sofía dijo creer “que teníamos buena onda pero después me di cuenta que no. Todos los días me hacía sentir que él quería conducir solo. Y lo entiendo, pero el maltrato no se justifica”, contó la modelo en Hay que ver (El Nueve).

Además, analizó y caracterizó a Cabak con dureza: “A él le sacás la ficha, que cumple con ciertas características que son evidentes. Él es eso que ven al aire: es un tipo difícil, soberbio... de esas personas que te saludan un día sí y un día no, raro. Y no fluíamos al aire. Creo que a todos en los trabajos nos sucede, en cada rubro hay una cuestión de quien tiene el poder”, dijo Jujuy. “No me gusta hablar mal de las personas, cada uno es como es. Yo soy como me ven y siempre trato de generar buenos climas de laburo. Hoy lo vivo como una experiencia que quedó ahí”, agregó.

