Guatemala

El Congreso de Guatemala aprueba una ampliación presupuestaria y compras por excepción para el Tribunal Supremo Electoral

La medida, avalada de urgencia nacional, busca reforzar la operación del órgano comicial en 2026 y dejar lista la organización de los comicios de 2027, con saldos trasladables al año siguiente

Guardar
Google icon
Infografía con el Congreso, una urna electoral con engranajes y flecha, e iconos que detallan Q120 millones y compras excepcionales para el Tribunal Supremo Electoral.
El Congreso de Guatemala aprobó Q120 millones y compras por excepción para el Tribunal Supremo Electoral, buscando fortalecer su operación en 2026 y organizar las elecciones de 2027 con fondos trasladables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Congreso de Guatemala aprobó de urgencia nacional una ampliación de Q120 millones para el Tribunal Supremo Electoral, con el objetivo de fortalecer su operación en 2026 y dejar preparada la organización de las elecciones generales de 2027.

El decreto también asegura que los recursos no ejecutados al cierre de 2026 puedan trasladarse al presupuesto de 2027, para evitar que la planificación electoral pierda financiamiento.

La reforma incorpora un nuevo artículo 140 Bis al Presupuesto General vigente para 2026 y fija una asignación de Q500 millones para elecciones generales, monto que deberá usarse exclusivamente en planificación, organización, preparación, implementación, capacitación, logística, tecnología, comunicación, operación y otras actividades vinculadas con el proceso electoral de 2027, según el texto del decreto.

PUBLICIDAD

Ese mismo artículo dispone que los saldos de caja no ejecutados y financieramente disponibles al 31 de diciembre de 2026 se incorporen al presupuesto institucional del TSE en 2027.

El destino de esos fondos queda restringido al financiamiento del evento electoral, de acuerdo con la normativa presupuestaria, contable y financiera aplicable.

Un grupo de hombres y mujeres, muchos en trajes formales, sentados alrededor de una mesa de conferencias con micrófonos y botellas de agua
Foto de archivo: La Presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Rosa Rivera, lidera una importante sesión de trabajo junto a otros magistrados y personal del organismo electoral. (Congreso de la República de Guatemala)

El decreto permite compras por excepción y obliga a reportes mensuales al Congreso

La reforma también faculta expresamente al TSE para realizar en 2026 las adquisiciones públicas necesarias para preparar las elecciones de 2027 bajo la modalidad de excepción prevista en el artículo 44, literal f), de la Ley de Contrataciones del Estado.

Esa autorización cubre compras asociadas a logística, tecnología, comunicación, operación y demás actividades directamente ligadas al proceso electoral.

A cambio, el tribunal deberá remitir a la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso un informe mensual sobre la programación y ejecución de esas adquisiciones. El reporte tendrá que presentarse dentro de los primeros 15 días posteriores a cada mes cumplido y su entrega, según el decreto, no condicionará ni suspenderá la ejecución de las compras.

PUBLICIDAD

La ampliación presupuestaria aprobada por los diputados responde a una petición de los magistrados del TSE para contar con el mismo presupuesto de 2025.

En el desarrollo de la primera sesión extraordinaria, el pleno conoció primero la iniciativa de ley 6773, pero luego alcanzó consensos para dispensarla de dictamen y aprobarla en un único debate.

El Decreto 16-2026 modifica el artículo 140 Ter del Presupuesto General vigente y ordena al Organismo Ejecutivo, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas, realizar las modificaciones, reajustes y readecuaciones necesarias para asignar Q80 millones adicionales al tribunal electoral.

La norma indica que esos movimientos deberán formalizarse mediante el acuerdo gubernativo respectivo, conforme a la Ley Orgánica del Presupuesto.

El refuerzo institucional incluye fondos para necesidades como ciberseguridad

El mismo artículo 140 Ter autoriza al Tribunal Supremo Electoral a priorizar e incorporar a su presupuesto institucional de 2026 un monto de Q40 millones con cargo a sus saldos de caja acumulados al 31 de diciembre de 2025.

El texto fuente señala que esos recursos estarán destinados al fortalecimiento de necesidades institucionales, entre ellas la ciberseguridad.

La suma de ambos componentes explica la ampliación de Q120 millones aprobada por el Congreso: Q80 millones que deberá trasladar el Ejecutivo y Q40 millones que el propio TSE podrá incorporar desde sus saldos acumulados. El texto fuente precisa que los diputados atendieron así la petición de los magistrados para sostener la capacidad operativa del organismo.

El diputado Héctor Julio Estrada, presidente de la comisión de finanzas, explicó que la reforma añade una disposición para que lo no ejecutado en 2026 pueda utilizarse en el presupuesto electoral de 2027. Sobre ese punto, dijo: “Entonces, está poniendo un texto que explica que el recurso que reciban este año, si no lo gastan, lo tendrán para aportar a ese presupuesto 2027”.

Estrada también justificó el uso de compras por excepción para acelerar la preparación del proceso. Según su declaración en el texto fuente, “se les está dejando una, la excepción que le toca la parte de obras electorales para que puedan contratar más ágilmente, porque el proceso electoral ya básicamente está encima y levantar los procesos nos han dicho que nos lleva tiempo”.

El legislador sostuvo además que la redacción replica la fórmula utilizada para el ciclo electoral anterior. En sus palabras, “generalmente es como un artículo que se pone en el mismo presupuesto para el año electoral, que sí fue en el año 2022. Ahora estamos el espejo 2026, digamos, cuatro años más tarde. Estamos haciendo la misma redacción para que funcione como 2022 en 2026”.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloCongreso de GuatemalaTribunal Supremo Electoral de GuatemalaElecciones 2027 en Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detienen a 20 nicaragüenses en Costa Rica mientras realizaban presunta minería ilegal en Crucitas

La Dirección General de Migración y Extranjería informó que los aprehendidos estaban en situación irregular y fueron remitidos a la Fiscalía de San Carlos por posibles infracciones al Código de Minería

Detienen a 20 nicaragüenses en Costa Rica mientras realizaban presunta minería ilegal en Crucitas

La Fesfut analiza si permite o prohíbe la venta de categorías en el fútbol salvadoreño

La Federación de Fútbol sostuvo que antes no había una postura oficial y ahora revisa el asunto desde varias ópticas por el contexto económico, con la condición de analizar cada caso y evitar un precedente futuro

La Fesfut analiza si permite o prohíbe la venta de categorías en el fútbol salvadoreño

República Dominicana proyecta una inversión de $750 millones para llevar agua de Hatillo a Santo Domingo

El plan oficial busca ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio en la capital y su zona metropolitana, con obras hidráulicas, plantas de tratamiento y estaciones de bombeo que beneficiarían a más de tres millones de habitantes

República Dominicana proyecta una inversión de $750 millones para llevar agua de Hatillo a Santo Domingo

Devoluciones por gastos educativos en República Dominicana superan los USD $108.5 millones

El Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y Santiago concentraron el 76.7% de los planteles válidos para la deducción, mientras varias localidades del interior no registraron participación en el esquema

Devoluciones por gastos educativos en República Dominicana superan los USD $108.5 millones

República Dominicana se ubica entre los países con mayores garantías laborales en América

El informe 2026 de la Confederación Sindical Internacional sitúa al país en la categoría 2 del Índice Global de Derechos, junto a Barbados y por debajo de Uruguay, con altos niveles de protección colectiva

República Dominicana se ubica entre los países con mayores garantías laborales en América

TECNO

Dominan la cancha y las redes: Messi y Cristiano son los más influyentes del Mundial 2026

Dominan la cancha y las redes: Messi y Cristiano son los más influyentes del Mundial 2026

Aprovecha antes de que sea tarde: 5 juegos gratis disponibles en Xbox, Steam y Epic Games Store

De las gafas inteligentes al colgante con IA: la nueva apuesta de Meta para el entorno laboral

Descubren ChatGPhish: usa resúmenes de ChatGPT para engañar a otros usuarios

PlayStation rompe una tradición de 20 años: el próximo juego de God of War no lo protagonizará Kratos

ENTRETENIMIENTO

A$AP Rocky habla sobre el tiroteo en su casa con Rihanna: “Nos quitó mucha paz y felicidad”

A$AP Rocky habla sobre el tiroteo en su casa con Rihanna: “Nos quitó mucha paz y felicidad”

John Travolta habla del duelo tras las muertes de su esposa y su hijo: “No estoy hecho para quedarme absorbido por la oscuridad”

Se reveló la causa de muerte de Kelly Lee Curtis, hermana de Jamie Lee Curtis

La fuerte denuncia de Sabrina Carpenter a un acosador: “Me ha causado angustia emocional grave y continua”

“Fui un tonto”: Mickey Rourke se lamenta por su turbulenta relación con Carré Otis

MUNDO

Netanyahu afirmó que comparte con Trump el objetivo de desarmar al grupo terrorista Hezbollah y desmilitarizar El Líbano

Netanyahu afirmó que comparte con Trump el objetivo de desarmar al grupo terrorista Hezbollah y desmilitarizar El Líbano

La amenaza del Kremlin tras el ataque ucraniano a San Petersburgo: “Las respuestas serán sistemáticas”

Ucrania reveló detalles e imágenes del ataque con drones a la terminal petrolera rusa de San Petersburgo

Así cambió el tráfico aéreo sobre el Golfo Pérsico ante el ataque de Irán contra el aeropuerto de Kuwait

Las 10 personas más ricas del mundo en junio de 2026, según Forbes