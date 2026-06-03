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La emoción de Zaira Nara por el paso que dio su hijo Viggo: “¿Te puedo decir algo?“

La modelo y empresaria compartió la intimidad del pequeño de seis años y conmovió a sus seguidores con su ternura

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Viggo, el hijo de Zaira Nara, acostado en una cama con figuritas del Mundial (Video: Instagram)

La emoción genuina atraviesa los dispositivos cuando Zaira Nara decide compartir con sus seguidores el instante en que su hijo Viggo alcanza un hito personal: aprender a leer. El relato, difundido a través de Instagram, deja ver la alegría y el asombro de una madre ante los primeros pasos autónomos de su hijo de seis años en el mundo de la lectura. Es en la intimidad de ese dormitorio, y bajo la mirada atenta de la cámara, donde la vida cotidiana se transforma en un acontecimiento compartido y celebrado.

La escena inicial muestra a Viggo recostado en su cama, luciendo una camiseta de la Selección de Brasil. Entre las sábanas, sostiene figuritas del Mundial y se concentra en descifrar los nombres y datos impresos en ellas. La imagen es acompañada por la frase “Viggo aprendió a leer”, con la que la modelo y empresaria no solo documenta el momento, sino que también lo enmarca como un logro familiar. El rostro del niño refleja concentración y entusiasmo, mientras repite en voz alta las palabras que va descubriendo, evidenciando un progreso tangible en su aprendizaje.

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Este episodio, registrado en video y compartido en redes sociales, adquiere una dimensión especial por la reacción afectiva de Zaira. No es solo el orgullo de ver a un hijo leer por primera vez, sino la manera en que ese avance se convierte en motivo de celebración colectiva, donde la comunidad virtual de seguidores participa del júbilo maternal. Viggo, al leer el dorso de las figuritas y pronunciar palabras como “Inter de Milán”, demuestra que el proceso de alfabetización puede estar cargado de sentido y pertenencia cuando se vincula a intereses personales.

Viggo, con una camiseta de Brasil, y Malaika, sosteniendo una taza: escenas cotidianas de la vida familiar de Zaira Nara y sus hijos

El desarrollo de Viggo no se limita a la decodificación de textos, sino que se amplía en el terreno de los afectos. Luego de practicar su lectura, el niño se incorpora de la cama y se acerca a su madre, dispuesto a compartir con ella un mensaje especial. En ese instante, le dice: “Ma, ¿te puedo decir algo, lo último? Que t e a m o”. La frase, deletreada con esfuerzo y ternura, provoca la risa espontánea de Zaira, que no puede disimular la emoción ante una muestra tan directa de cariño.

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Este intercambio evidencia cómo la adquisición de la lectura puede convertirse en una herramienta para expresar sentimientos profundos. La escena, capturada en video, culmina con un abrazo entre madre e hijo, sellando una jornada marcada por la conexión emocional y el descubrimiento de nuevas formas de comunicación. El gesto de Viggo, al emplear su reciente habilidad para articular un “te amo” deletreado, sintetiza el poder transformador de la palabra en el ámbito familiar.

La historia adquiere nuevos matices cuando irrumpe en escena Malaika, la hija mayor de Zaira. Mientras su hermano protagoniza el momento con la lectura, Malaika elige sumarse desde otro lugar: lleva una taza de té a su madre, gesto que también queda registrado en las imágenes. Este acto, simple en apariencia, refuerza la trama familiar tejida a partir de pequeñas rutinas nocturnas.

Zaira Nara sonríe en una selfie de cerca con sus dos hijos en la playa; ella usa gorra amarilla y sudadera marrón, el niño camiseta roja y la niña suéter
Zaira Nara posa sonriente con sus hijos Viggo y Malaika en una tierna escapada familiar bajo el sol

En las imágenes y textos que acompañan el relato, puede leerse: “Me deletrea todo. No puedo más. Y Malaika me sube un tecito”. La frase, insertada como subtítulo en el video, funciona como confesión y testimonio de una maternidad vivida con intensidad, donde las pequeñas conquistas y los gestos de los hijos adquieren un valor central en la narrativa diaria.

La suma de estos elementos construye una crónica donde el avance de Viggo en la lectura, la reacción de su madre y la participación de su hermana conforman un retrato íntimo y colectivo de la infancia y la maternidad, narrado en tiempo real a través de las redes sociales y celebrado tanto en la intimidad del hogar como en el espacio público digital.

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