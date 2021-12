Marcela Pagano y el ex marido de la nueva pareja de Fernando Gago, de vacaciones: “Decir te amo queda chico”

Las vacaciones de Marcela Pagano con Martín Sierra, el ex marido de la actual pareja de Fernando Gago (Fotos: Instagram)

A fines de septiembre, Cinthia Fernández confirmó en Los ángeles de la mañana una de las separaciones más explosivas del año, la de Fernando Gago y Gisela Dulko. Según contó en aquél entonces la panelista, la ex tenista habría descubierto una infidelidad del futbolista con Verónica Lafitte, una de sus mejores amigas, que también es madre del colegio al que van sus hijos (Mateo, Antonella y Daniele).

Muchas agua ha corrido bajo el puente desde entonces. Ante tremendo hecho, Dulko se mudó con sus tres hijos a una casa en San Isidro y cambió a los chicos de colegio -asistían a uno en Nordelta, en donde ellos vivían- y según transcendió, ya está encaminado el divorcio entre los ex deportistas.

El ex jugador de Boca y actual director técnico -por ahora sin club tras su salida de Aldosivi de Mar del Plata- por su parte, dejó atrás el qué dirán y continuó firme con su relación con Verónica Lafitte, que lejos de resentirse con el escándalo, se afianzó mucho más. De hecho, no sólo se quedaron viviendo en Nordelta donde comenzaron una convivencia sino que ya asisten a fiestas como una pareja consolidada y hasta posan para las fotos sin ocultarse. Algunas de esas imágenes se filtraron hace apenas unos días, cuando asistieron a un casamiento y posaron felices y abrazados.

Fernando Gago y Verónica ya no se esconden

Ya nadie se esconde, tampoco el ex marido de Lafitte, Martín Sierra, abogado del Grupo América y en pareja desde hace tres meses con la periodista de A24 Marcela Pagano. Lejos del escándalo y protegiendo a los dos hijos que tuvo junto a la mujer, confirmaron el romance a través de una serie de historias en Instagram. Como ahora, que también compartieron imágenes juntos pero de sus vacaciones en la playa.

Enamoradísimos se dedicaron posteos, muchos mimos y palabras emotivas. “Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, que caiga la noche para que empiece nuestro amor… Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das. Y sé que noche con noche va creciendo más y más… Cuando estoy entre tus brazos siempre me pregunto yo, cuánto me debía el destino que contigo me pagó. Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti. Tú que me diste en un beso, lo que nunca te pedí”, escribió la periodista junto a una foto de ambos cenando, abrazados.

Los posteos románticos de Marcela Pagano

En otra serie de imágenes en la playa, en bikini, Marcela se abraza a su nuevo amor y vuelve a escribirle palabras emotivas para demostrarle cuánto lo quiere: “El tan él y yo tan yo… Y en el medio nos encontramos en un NOSOTROS fenomenal, que siempre invita al brindis (y abrazo). Una semana muy a nuestro estilo, con algún susto incluido, pero tropezón no es caída. Escuche tu voz de tono bajo, tenue, en el medio de un caos medicinal”.

“Me desperté buscando tu mano y así dormimos una noche entera. Decir que te amo queda chico, a esta altura, solo te digo GRACIAS por llegar”, insiste Pagano, en su faceta romántica. Estas son las primeras vacaciones de la flamante pareja que proyecta a futuro, sin mirar hacia atrás y lejos del escándalo.

La pareja disfrutó de la playa de día y por las noches, de salir a cenar

Marcela Pagano y Martín Sierra, puro amor (Fotos: Instagram)

SEGUIR LEYENDO: