¿Felices los cuatro? Luciano Castro contó que fueron a cenar con Flor Vigna, Sabrina Rojas y el Tucu López

Luciano Castro, Sabrina Rojas, el Tucu López y Flor Vigna

Sabrina Rojas y Luciano Castro se distanciaron luego de 11 años de relación amorosas y dos hijos en común, Esmeralda y Fausto. “Nos separamos hace un tiempito ya, pero bien. Estamos bien los dos. Nos van a ver mil veces juntos, porque nos separamos como pareja, no como familia”, afirmó la actriz en mayo pasado.

Con el paso de los meses, cada uno rehízo su vida y nuevamente apostaron al amor. Sabrina fue la primera en blanquear su romance con el Tucu López. Luego Luciano se animó a contar que estaba en pareja con Flor Vigna. Ahora, surgieron rumores que Castro decidió dejar la obra Desnudos, que protagoniza con Rojas, en la próxima temporada de verano. ¿El motivo? Adrián Pallares contó en Intrusos que él quería tomar distancia de su ex y para priorizar a su nueva novia

Al escuchar esa noticia, el actor lo llamó por teléfono al conductor para decirle que su desvinculación de la obra es real, pero desmintió que haya mala onda con su ex. Incluso le reveló que el viernes pasado fueron a cenar con Flor Vigna, Sabrina Rojas y Tucu López. “Castro me dijo: ‘Te doy la primicia para que veas lo bien que nos llevamos’”, manifestó el periodista en el ciclo de América sobre la charla que mantuvo con el intérprete.

El posteo de Sabrina Rojas con su ex y su novio actual

Por otra parte, recientemente Sabrina publicó una foto que sorprendió a sus seguidores de las redes sociales. Se trata de una selfie que tomó la propia actriz, quien está en el medio de su exmarido y su actual novio. Los tres sonríen a cámara. De un lado, Luciano con una remera negra, barba de varias semanas y una gorra, en el centro la actriz con una remera clarita que cae sobre uno de sus hombros, y el pelo suelto; y del otro, el Tucu con remera blanca, barba de menos días y también sonriendo.

El común denominador es la buena onda que se visualiza en la imagen y probablemente ese haya sido el motivo que incentivó a la actriz a compartirla en sus historias de Instagram. “Cuando todo fluye”, escribió en sus redes sociales junto a la foto. “Que en vez de pensar en dividir, podes sumar. De a poco en esta familia ensamblada somos más. Y amo que así sea”, agregó Rojas junto al emoji de un corazón.

Desde que se separaron, la modelo aclaró que tiene un excelente vínculo con su ex: “Somos dos personas separadas que no nos debemos nada, que tenemos las cosas en claro. Y por eso yo también me puedo permitir vivir mi presente con esta liviandad, porque no tengo nada ni a nadie a quien rendirle cuentas porque nadie me las pide, y así tiene que ser. Hoy la separación es definitiva, pero seguimos siendo familia, siempre”.

Semanas más tarde, Castro había contado lo que sentía al ver las románticas fotos de la madre de sus dos hijos con su nueva pareja luego de que blanquearan el romance. “Es raro ver a una persona que estuvo con vos tanto tiempo con otra, pero no pasa nada malo. Yo ya lo sabía desde mucho tiempo antes de que lo sepan ustedes”, indicó el actor en declaraciones a la prensa y agregó: “Me pongo contento porque Sabri está contenta. Y si mis hijos la ven contenta es un golazo”.





