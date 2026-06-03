Jugate Conmigo, el programa que cambió la televisión para adolescentes: el recuerdo de Cris Morena a 35 años del debut

El video conmemorativo compartido por Cris Morena al cumplirse los 35 años del programa de televisión 'Jugate Conmigo'

El 3 de junio de 1991 la televisión argentina cambió para siempre. Quizás nadie lo sabía con certeza aquella tarde, cuando una mujer de 35 años apareció en la pantalla de Telefe vestida con mini shorts, zapatillas deportivas y una energía arrolladora que parecía desbordar el estudio. Sin embargo, detrás de esa imagen fresca y moderna había una revolución silenciosa que estaba a punto de comenzar.

Aquel día debutó Jugate Conmigo, el primer programa creado por Cris Morena y Gustavo Yankelevich, una apuesta que rompió moldes, desafió prejuicios y le dio voz a una generación que hasta entonces parecía no tener un lugar propio en la televisión abierta. Treinta y cinco años después, el recuerdo sigue tan vivo como entonces, porque Jugate no fue solamente un programa de entretenimientos: fue una experiencia emocional compartida por millones de adolescentes que crecieron frente a esa pantalla.

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“Al fin estamos juntos, vos desde tu casa y nosotros desde acá para que te juegues conmigo como nosotros nos vamos a jugar por vos”, fueron las primeras palabras que pronunció Cris Morena al aire. La frase parecía sencilla, pero escondía una declaración de principios. Desde el primer minuto quedó claro que el programa no iba a hablarles a los jóvenes desde un lugar distante o paternalista. Iba a hablarles de igual a igual. En una televisión dominada por formatos tradicionales, proponía un vínculo distinto: cercano, cómplice, lleno de energía y de sueños.

Presentación de Jugate Conmigo con Cris Morena

Aquella presentación inicial todavía hoy conmueve por su honestidad. Cris se dirigió directamente a los adolescentes y les habló de ideales, de elecciones, de crecimiento, de una etapa de la vida en la que todo parece posible y al mismo tiempo incierto. “A vos que estás en la edad de los ideales, de los sueños, de elegir, de crecer”, comenzó diciendo. Y enseguida reveló algo profundamente personal. Habló de sus hijos, Romina y Tomás, de cómo veía en los ojos de los chicos que la estaban mirando la misma búsqueda que encontraba en ellos. También confesó una deuda consigo misma: “Debo una materia pendiente de cuando tenía tu edad, donde jugar era una mala palabra, donde nos prohibían todo. Ahora jugate y a lo mejor con vos logro pasar esa materia que me quedó pendiente”. Sin saberlo, estaba definiendo el espíritu de una época.

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Porque el ciclo llegó en un momento en que la televisión parecía organizada en compartimentos estancos. Los niños tenían sus dibujos animados, los adultos sus novelas y los adolescentes quedaban atrapados en una tierra de nadie. Cris detectó ese vacío mucho antes que el resto. Visionaria, entendió que existía una generación entera esperando verse reflejada en la pantalla.

La propuesta era innovadora en todos los sentidos. Los juegos mezclaban destreza física, rapidez mental, trabajo en equipo y diversión. La escenografía, gigantesca,, transmitía una sensación de espectáculo permanente. Los bloques musicales aportaban ritmo y color, mientras que las coreografías y los invitados especiales convertían cada emisión en una verdadera fiesta televisiva. El primer invitado fue un joven Marcelo Tinelli, que por entonces comenzaba a consolidarse como una de las figuras más populares de la pantalla argentina. Era apenas el inicio de una larga lista de artistas que desfilarían por el programa.

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Cris Morena presenta a su hija Romina Yan por primera vez en TV para Jugate Conmigo

Pero si hubo algo que marcó profundamente la identidad de Jugate Conmigo fue su elenco juvenil. Lejos de los conductores profesionales o los actores consagrados, Cris eligió rodearse de adolescentes reales, chicos y chicas que transmitían naturalidad y cercanía. Allí estaban Romina Yan, Hernán Caire, Pamela Rodríguez, Octavio Borro, Carla Méndez, Gaspar Teverovsky, Carolina Rauch, Andy Botana, Agustina Saubidet, Eric Grimberg y Moira Gough. Muchos de ellos se convertirían más tarde en figuras reconocidas, pero para el público de entonces eran simplemente compañeros de aventuras, jóvenes que representaban los mismos sueños, las mismas dudas y las mismas ganas de crecer que quienes los observaban desde sus casas.

El fenómeno fue inmediato. En una época dorada para la televisión argentina, cuando las tardes podían alcanzar picos de 30 puntos de rating, Jugate se transformó en una de las propuestas más exitosas de la pantalla. Durante cuatro años, entre 1991 y 1994, mantuvo una audiencia promedio cercana a los 25 puntos diarios, una cifra que hoy pocas veces ocurre. Pero detrás de esos números había algo mucho más importante: una conexión emocional auténtica con el público. Para miles de chicos que volvían del colegio, la cita de las seis de la tarde era un ritual ineludible. El programa no era simplemente algo para ver; era algo para vivir.

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Con el paso de los años quedó claro que había sido mucho más que un éxito televisivo. Fue la piedra fundacional de una nueva manera de pensar los contenidos para niños y adolescentes. Allí comenzó a gestarse el universo creativo que más tarde daría origen a fenómenos como Chiquititas, Rebelde Way, Floricienta, Casi Ángeles y tantas otras ficciones que marcarían generaciones enteras. También fue el punto de partida de un cambio cultural dentro de la televisión abierta, que empezó a reemplazar progresivamente las franjas ocupadas por dibujos animados extranjeros como Los Pitufos o El Inspector Gadget por producciones nacionales capaces de hablarle directamente a los jóvenes argentinos.

Cris Morena y un momento de gloria durante la época de Jugate conmigo

Treinta y cinco años después de aquel debut histórico, la emoción sigue intacta. Y fue la propia Cris Morena quien decidió volver a abrir el álbum de los recuerdos. En las últimas horas compartió imágenes de aquellas primeras jornadas de grabación junto a un mensaje cargado de nostalgia y gratitud. “A vos que con Jugate pasaste de grado, terminaste el secundario, creciste por dentro y por fuera y todavía guardás a ese chiquito en el corazón... gracias”, escribió. Luego llegaron las palabras que resumieron el sentimiento de toda una generación: “Nuestro Jugate fue como el primer amor: un día cumple su ciclo, pero te deja el corazón calentito para siempre”.

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La comparación no podría ser más precisa. Porque para quienes crecieron en los años noventa, ocupa exactamente ese lugar en la memoria. El de los primeros sueños, las primeras canciones aprendidas de memoria, las primeras tardes compartidas frente al televisor. El de una época en la que todo parecía posible y en la que una conductora que se animó a romper todas las reglas invitó a millones de chicos a hacer lo mismo.

“Y nuestra mancha siempre estará con nosotros porque ya es un recuerdo que compartimos juntos”, escribió Cris. Una frase que resume perfectamente el legado del programa. Porque las modas pasan, los formatos cambian y la televisión se transforma. Sin embargo, hay historias que logran quedarse para siempre. Y a treinta y cinco años de aquella tarde de junio en la que una mujer decidió apostar por los adolescentes cuando nadie más lo hacía, Jugate Conmigo sigue ocupando un lugar privilegiado en el corazón de quienes alguna vez aceptaron aquella invitación y se animaron a jugar.

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