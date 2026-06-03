Juan José Aranguren: “Durante mucho tiempo se hizo populismo energético en la Argentina”

Aranguren aseguró que durante mucho tiempo se hizo populismo energético con Vaca Muerta

El ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, aseguró en diálogo con Infobae en Vivo que el desarrollo de Vaca Muerta fue determinante para revertir la situación energética de la Argentina y sostuvo que, sin el aporte de ese yacimiento, el país enfrentaría un escenario crítico en materia de abastecimiento. No obstante, cuestionó algunos aspectos de la política energética que se adoptó en los últimos años.

Vaca Muerta “no es una promesa, es una realidad”, afirmó Aranguren. Según explicó, actualmente el yacimiento genera cerca del 70% del petróleo y del gas que se produce en el país.

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“Si no fuera por Vaca Muerta, hoy tendríamos que estar importando toda la energía”, señaló. En esa línea, remarcó que “estaríamos mucho peor de lo que uno hubiese imaginado”.

El ex funcionario consideró que “gracias a Vaca Muerta, desde 2012 y 2013, estamos en una situación de holgura energética. Volvimos a un superávit”, afirmó. Además, indicó que existen proyecciones que ubican el superávit comercial energético en torno a los USD 30.000 millones para 2030.

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Aranguren también cuestionó las políticas energéticas aplicadas durante las últimas décadas y sostuvo que limitaron el desarrollo del sector. “Las políticas que se aplicaron no fueron las adecuadas. Durante mucho tiempo se estuvo haciendo populismo energético en Argentina”, expresó.

Aranguren: "Durante mucho tiempo se estuvo haciendo populismo energético en Argentina"

“Le decíamos al mundo y a los ciudadanos que la energía es barata, que la podemos despilfarrar, que no cuesta. Entonces la subsidiábamos y, como consecuencia de eso, el recurso no se desarrollaba”, afirmó.

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No obstante, consideró que en los últimos años comenzó un proceso de corrección de esa estrategia. En ese contexto, destacó el potencial de la energía como uno de los motores de crecimiento de la economía argentina, junto con el sector agropecuario y la minería.

“Tenemos la posibilidad de que ese segundo vector de desarrollo contribuya a resolver una ecuación macroeconómica argentina que demanda muchos dólares”, sostuvo.

Aranguren sostuvo que el potencial de crecimiento del sector energético aún está lejos de haberse agotado y aseguró que “cuando el país se consolide como exportador neto de recursos, el precio de la energía va a bajar en la Argentina”.

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Como argumento, señaló que ya se cuenta con ventajas comparativas frente a otras regiones del mundo afectadas por tensiones geopolíticas y problemas de abastecimiento. “Nosotros hoy mismo estamos en una mejor situación energética que el resto del mundo”, sostuvo, al señalar que en Europa las tarifas eléctricas y de gas natural son superiores a las argentinas como consecuencia principalmente del conflicto en Medio Oriente.

Y agregó: “Tenemos la ventaja además de que no estamos en un área geográfica de conflicto”. En ese sentido, remarcó que la Argentina no depende de pasos críticos para el comercio energético internacional, como el estrecho de Ormuz, cuya interrupción afecta la logística global del petróleo y el gas natural.

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Aranguren: “Nosotros hoy mismo estamos en una mejor situación energética que el resto del mundo"

Para el ex ministro, el desafío ahora pasa por ampliar la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento de la producción. Según explicó, la reducción de los costos energéticos y la consolidación exportadora dependerán de la resolución de los actuales cuellos de botella en transporte y procesamiento.

Por otro lado, y en relación al debate por Zonas Frías, Aranguren consideró: “Los subsidios tienen que ser, por definición, temporales, un régimen de excepción. Si la situación económica de la Argentina mejora, los subsidios van a ir disminuyendo, porque cada vez se va a tener que proteger a menos gente”.

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Explicó que los habitantes de las provincias de Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa no tienen acceso al gas natural y sin embargo están subsidiando la energía de personas con alto poder adquisitivo que residen en la denominada zona fría ampliada. Desde una perspectiva simple, resulta una situación totalmente “contradictoria e hipócrita”, apuntó Aranguren.

“En determinadas circunstancias coyunturales, es correcto subsidiar, siempre y cuando se pueda identificar adecuadamente a quienes realmente necesitan esa ayuda. No obstante, hay aspectos de ese régimen que no comparto”, señaló.

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Por ejemplo, en el caso del gas natural se establece un precio unificado durante todo el año. “A mi entender, eso no es adecuado, porque elimina la señal de precios que incentiva el uso responsable de la energía. Si no se refleja que el gas tiene un costo mayor en invierno, las personas tienden a consumir más. Quizás, en lugar de abrigarse con un pulóver dentro de su casa, permanezcan en mangas cortas porque la energía está subsidiada”, dijo Aranguren.

“Es importante que existan señales que transmitan a la población que la energía tiene un costo y que, por lo tanto, debe utilizarse de manera eficiente. Ese aspecto no está suficientemente contemplado en el régimen actual”, añadió.

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