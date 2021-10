Qué decía la carta de Mauro Icardi a Wanda Nara que la hizo desistir del divorcio

Wanda Nara acompañando a su marido Mauro Icardi

“A partir de lo sucedido, quede muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el Acuerdo. Al día siguiente me escribió una carta. Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él”, escribió el lunes por la tarde Wanda Nara, relatando el por qué de las idas y vueltas con su marido Mauro Icardi, padre de sus hijas Francesca e Isabella.

En aquella carta “como nunca nadie me había escrito jamás” según describió ella, además de decirle que la ama, el se muestra dispuesto a hacerse a un lado en pos de la felicidad de ella. “Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mi”, habrían sido las palabras que conmovieron a la mayor de las Nara haciéndola recapacitar y dándose cuenta que su historia de amor valía más que un chat que el puede haber tenido con una tercera.

Wanda Nara y Mauro Icardi en su casamiento

“Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te Amo”, cerró su carta abierta la empresaria, como respuesta también la las conmovedoras palabras que él le escribió cuando parecía que la historia llegaría a su fin.

Luego del posteo de la rubia, Mauro lo compartió en su cuenta de Instagram junto con un emoji de corazón y además cambió su foto de perfil, que hasta ayer era un logo con sus iniciales, por una foto de él con su mujer abrazados. Zaira Nara también reaccionó a lo que escribió Wanda y puso: “Al final, el amor siempre triunfa”.

La desilusión y la idea de divorciarse de la mamá de Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella surgió luego de que ella encontrara en el teléfono de su marido chats que él había tenido con la China Suárez, quien por estos días se encuentra en Madrid por motivos laborales junto con sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio.

Las palabras que el rosarino le escribió a su mujer para que ella volviera a estar con él, tienen muy poco que ver con las cosas que le escribía por Telegram a la ex Casi Ángeles.“Sos la mujer de mis sueños, mi ídola, te veo desde chiquito”, le había mandado un mensaje a la actriz y ella en un fragmento le respondió l. “Algún día tenemos que salir de joda vos y yo. En alguna parte del mundo donde no te conozcan, jajaja”, tectual que luego se viralizó y él siguió: “¿Para qué? Ya me aburrió la joda”.

Según leyó el periodista Ángel de Brito, el futbolista le hablaba a la ex de Benjamín Vicuña de una crisis con su mujer. “Me quiero separar de Wanda, pero ella no se hace cargo. No la quiero más como pareja. La dejé de querer, la veo como hermana o como madre”.

Justamente en su descargo público ella había hecho referencia a que tanto él como otras personas con las que se relacionó en el pasado, le habían mentido sobre su situación sentimental: “Me ha tocado relacionarme con hombres a los que le he creído siempre sus palabras: que se estaban separados o separándose y que no había conflictos”.

