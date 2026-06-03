Gabriel Batistuta dio su pronóstico sobre la selección argentina para el Mundial 2026 y explicó por qué está “mejor” que en Qatar

Batistuta habló de la selección argentina y Maradona

Gabriel Batistuta, histórico goleador de la selección argentina, declaró que el equipo dirigido por Lionel Scaloni llega mejor a este Mundial de 2026 que antes de conquistar Qatar 2022 y sostuvo que esa mejora se apoya en la experiencia acumulada por los jugadores y en la conducción del cuerpo técnico.

A pocos días de la próxima Copa del Mundo, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, el ex delantero afirmó que el seleccionado nacional atraviesa un presente más sólido que el de la etapa previa al último título. “Creo que Argentina está mejor que en 2022. Los jugadores tienen cuatro años más de experiencia, están bien y el cuerpo técnico maneja muy bien todas las situaciones”, afirmó a Vía Libre.

PUBLICIDAD

La definición responde de manera directa al eje de su análisis: para Batistuta, la Selección encara el Mundial 2026 en mejores condiciones que las que tenía antes de consagrarse en Qatar. Esa evaluación, combina madurez futbolística, buen estado de los jugadores y una gestión consolidada del equipo de trabajo.

Batistuta también habló de Lionel Messi y expresó confianza en su disposición para afrontar otra cita mundialista: “Lo veo motivado, lo veo con ganas y eso me da confianza. Espero que aporte toda su sabiduría. Creo que va a ser un buen Mundial”. Messi disputará el torneo con 39 años (los cumplirá el próximo 24 de junio) y afrontará su sexta Copa del Mundo. El capitán argentino buscará volver a ser una de las figuras de una competencia que se desarrollará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

PUBLICIDAD

Batistuta y Maradona en el Mundial 94

Consultado por los delanteros que hoy encabezan el ataque argentino, Batigol valoró por igual a Lautaro Martínez y Julián Álvarez: “Me encantan. Si fuera técnico tendría un gran problema porque me gustan los dos. No veo mucha diferencia cuando juega uno o cuando juega el otro”. La observación del ex jugador de Fiorentina y Roma apuntó a la competencia interna en un puesto que el texto presenta como históricamente determinante para las aspiraciones del seleccionado. Su diagnóstico no estableció una preferencia entre ambos atacantes, sino que remarcó la paridad de rendimiento.

Otro tramo de la entrevista estuvo dedicado a Diego Armando Maradona, a quien Batistuta ubicó como su mayor referencia en el elenco nacional: “Para nosotros Diego era el ídolo. Para mí va a ser el número 1 de siempre por un montón de cosas. Más allá de que otros jueguen mejor o lo que sea. Como vida, es incomprable”. El ex goleador recordó en especial el Mundial de Estados Unidos 1994, donde compartió plantel con Maradona. “Estaba ahí, al lado mío. Hay cosas que no se puede expresar lo que sentís ahí. Fue algo inexplicable. Fue lindo”, confesó.

PUBLICIDAD

Ya para Francia 98, muchos compañeros de Batistuta lo tenían como “referente” o ídolo a él. Sobre el tema, mencionó: “Nunca me sentí así, para nada. Yo me estoy enterando con el tiempo que era eso para mis compañeros, pero siempre trabajé porque consideraba que no era completo. En el camino fueron pasando cosas como lo de Boca, los tres goles en mi debut en el Mundial, la Fiorentina... Pero nunca me sentí un jugador completo. Eso me ayudó a preocuparme por lo que tenía que mejorar e ir haciendo el camino. No me daba cuenta que yo era algo para mis compañeros”.

Y dejó otra interesante reflexión: “Yo era una parte del equipo y eso era lo que me consideraba. Trataba de hacer mi parte lo mejor posible porque cuando se habla de fútbol, se dice que es un deporte en equipo, pero en realidad es un conjunto de individualidades. Si los individuos no hacen bien su trabajo, el grupo no va a ir a ningún lado. Al final del día, es lo que hace cada uno. Yo no voy a ser Batistuta simplemente porque estoy en un equipo. Voy a serlo si trabajo para ser alguien y así cada uno de los integrantes. Yo sentía eso y trataba de sacar el 100% y nunca llegaba, eso era lo que sentía”.

PUBLICIDAD