La insólita reacción de Brenda Asnicar cuando le preguntaron por Duki: “Sembrá un árbol y después te contesto”

A Brenda Asnicar le preguntaron por el Duki y sorprendió con la respuesta (Intrusos)

La relación entre la actriz y cantante Brenda Asnicar y la estrella del trap local, Duki sigue dando que hablar en la opinión pública. Hace unos días, durante su paso por Los Mammones, la intérprete de “Bandida” se refirió a la historia que vivió con el cantante, que finalizó en buenos términos. De eso también habló con Intrusos, en una breve charla que empezó como tantas y que terminó con una curiosa recomendación.

“Estoy súper bien y contenta, cumpliendo sueños y siempre avanzando”, describió la cantante que aseguró no detenerse en las críticas hacia su persona: “A los haters los bloqueo y los borro: chau. Soy una persona que trata de ser siempre luminosa y positiva”, sentenció la cantante, que recientemente estuvo en Bariloche rodando el clip de “Guerrera”, su próximo corte.

Luego, el cronista Gonzalo Vázquez le preguntó por la situación personal, ofreciéndole tres posibles respuestas: soltera, en pareja o coociendo a alguien. “Súper bien”, volvió a responder la ex Divina de Patito Feo, sin dar más precisiones que una sonrisa que se le adivinaba detrás del barbijo. “Estoy soltera, sí”, confirmó después, y cuando el notero le preguntó por la separación del Duki, insistió con su felicidad: “Lástima que no se ve mi sonrisa, estoy sonriendo en este momento. Estoy súper bien”, repitió.

Brenda Asnicar habló de su relación con Duki con Jey Mammon (Los Mammones)

Cuando fue consultada por las razones de la separación, la actriz amagó una retirada mientras improvisaba una canción. “¿A quién le importa eso?”, se quejó. Cuando el notero insistió, la actriz respondió con una salida desconcertante: “Andá, sembrá un árbol y después te contesto”. Sorprendido, el periodista indagó en el tema, y Brenda habló con conocimiento de causa” Yo sembré 150 árboles y ahora me estoy encargando de que todos siembren árboles. Es lo único que te puedo decir, hay que saber canalizar la energía y los seres humanos y la gente deberían pasar más tiempo mirando la naturaleza que mirando las redes sociales”, cerró.

En la entrevista con Jey Mammón, la cantante había sido algo más explícita sobre su romance el rapero Duki, de quien se separó en abril de este año. “No dejé a nadie por nadie”, dijo primero, y luego dio más precisiones: “Nunca fui a Palermo con Duki, de hecho pasamos toda la cuarentena encerrados. Un montón. Fue increíble porque fue una muy buena compañía. Fue un año muy difícil el 2020. Nos pusimos en pareja antes de la pandemia”, contó.

Brenda Asnicar y Duki, un amor que ya no es

“Duki tiene millones de reproducciones, pero de repente mi mamá pregunta:’ ¿Qué es Duki, un postre?’”, la provocó Jey. “Es un postre porque es una dulzura. Lo queremos fuerte, fuerte, fuerte. Lo amo fuerte”, dijo Brenda, formando un corazón con sus manos.

Luego, la producción puso en pantalla un fotomontaje en el que se veía a Brenda junto a Duki, él con su característico rostro tatuado. “¡Qué lindos que nos vemos ahí!”, dijo ella. “Para mí, él es muy fachero, qué querés que te diga. Yo me llego a hacer eso en la cara y me queda horrible. Él es muy lindo”, elogió. “Tenés un hermoso recuerdo de él”, definió el conductor, que no tuvo tanta fortuna cuando quiso indagar otra de las relaciones mediáticas de la actriz, esta vez con el futbolista Carlos Tévez. “Ni idea, ya ni me acuerdo. Ya tengo 17 arrugas más desde ese momento. En el medio hubieron varios que existen”, disparó.

