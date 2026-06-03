Destinan más de USD 5,158 millones a la interconexión vial de Los Alcarrizos, en República Dominicana

La inversión de RD$300 millones en Los Alcarrizos fortalece la interconexión vial y el sistema de transporte municipal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El municipio de Los Alcarrizos ha recibido una inversión superior a RD$300 millones (aprox. USD 5,100,000) por parte del Gobierno dominicano para fortalecer su sistema de interconexión vial y transporte.

Esta inyección de fondos permitirá ejecutar un ambicioso plan que busca mejorar la movilidad urbana, enlazando los sectores internos mediante rutas circulares y brindando soporte a infraestructuras clave como el Teleférico y la Línea 2C del Metro de Santo Domingo.

La estrategia contempla la creación de 26 intercomunicaciones y la ejecución de 54 obras menores, con un presupuesto específico de RD$200 millones (aprox. USD 3.4 millones) ya en marcha. Hasta el momento, se han desembolsado RD$120 millones (aprox. USD dos millones) en estos trabajos, que presentan avances de entre 10% y 20% en cada uno, según datos oficiales. Estas acciones buscan reducir los tiempos de traslado y facilitar la conexión entre comunidades, beneficiando a quienes antes quedaban fuera del alcance del metro y el teleférico.

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El alcalde Junior Santos explicó que el diseño de las nuevas rutas internas surge del trabajo conjunto realizado en la Mesa de Tránsito y Vialidad de Los Alcarrizos, con la participación de autoridades del transporte. Según información publicada por Listín Diario, el modelo de movilidad está inspirado en el sistema que se utiliza en Medellín, Colombia, adaptando su lógica de anillos y rutas alimentadoras a la realidad local.

El nuevo esquema vial: rutas circulares y articulación con el transporte masivo

El circuito principal partirá desde la zona de Pablo Mella, recorrerá la calle Duarte y la México en el sector Nuevo Amanecer, y llegará al teleférico de Puente Blanco.

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Desde allí continuará hasta la circunvalación, para luego girar hacia Hato Nuevo, alcanzar la estación del teleférico en Los Americanos y finalmente conectar con La Guáyiga. Esta red busca facilitar el acceso a los principales nodos de transporte, extendiendo el alcance del sistema a barrios periféricos.

Las rutas internas han sido pensadas como anillos conectados a las paradas del teleférico y el metro, empleando distintos tipos de vehículos según la zona. Santos precisó que “según son paradas del teleférico, van a ser rutas circulares que van a funcionar como anillo”, y se contempla la participación de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) en algunos recorridos. Además, el proyecto promueve la convivencia entre carros de concho, guaguas y motoconchistas como parte del sistema alimentador.

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El modelo de rutas internas de Los Alcarrizos se inspira en el sistema de anillos y rutas alimentadoras de Medellín, Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este plan de interconexión permitirá que cada sector del municipio disponga de una solución de transporte ajustada a sus necesidades, integrando motocicletas, carros y autobuses para acercar a los usuarios a los sistemas masivos.

El objetivo institucional, según el alcalde, es transformar a Los Alcarrizos en un referente de coordinación eficaz entre los distintos niveles de gobierno.

La primera etapa del plan incluye la habilitación de una circunvalación interna diseñada para descongestionar el tráfico. Esta obra estratégica conectará la entrada de Los Alcarrizos con la estación del metro y, posteriormente, con la circunvalación de Santo Domingo, permitiendo traslados más ágiles de un extremo al otro del municipio.

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Segunda etapa: espacio público, compensaciones y supervisión de fondos

En una segunda fase, el proyecto se enfocará en el eje norte-sur, abarcando las 26 intercomunicaciones y la construcción de una plaza de 2,200 metros, desarrollada en colaboración entre el Fitram y el ayuntamiento. La propuesta arquitectónica incluye un letrero con el nombre del municipio, una pirámide y un sistema de iluminación, reforzando la identidad local.

El monto total invertido en esta etapa elevará el costo del plan por encima de los RD$300 millones (aprox. USD 5.1 millones), recursos que están sujetos a la fiscalización de la Liga Municipal Dominicana y la Dirección General de Presupuesto, conforme al esquema de transparencia anunciado por el cabildo.

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La intervención urbana también contempla una política de compensación para quienes deben ser desplazados por las obras. En la entrada de Los Alcarrizos, el plan de desalojo coordinado con el Fitram ya ha supuesto el desembolso de RD$341 millones (aprox. USD 5.8 millones) en indemnizaciones. Según explicó el alcalde, antes de realizar cualquier desalojo, las personas afectadas reciben un pago y luego se libera el espacio para avanzar con las obras.

Como parte de los planes de desarrollo, el alcalde anunció la remodelación del Hospital General Doctor José Vinicio Calventi. En el área educativa, se han terminado más de 14 centros escolares, incluyendo el Liceo Experimental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el kilómetro 18. Estas iniciativas acompañan la transformación urbana y buscan consolidar a Los Alcarrizos como un municipio modelo en gestión pública y calidad de vida.

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