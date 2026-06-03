Cómo invertir el aguinaldo de junio 2026 para generar ingresos extra y no perder con la inflación

La fecha límite para la acreditación del aguinaldo es el 30 de junio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al momento de recibir el aguinaldo, muchos argentinos analizan distintas alternativas para aprovechar este ingreso, que representa una oportunidad para mejorar la situación financiera personal. La organización a largo plazo y la diversificación se presentan como aspectos clave cuando se elige una opción de inversión.

Este ingreso adicional, de cumplimiento obligatorio, está regulado por la Ley de Contrato de Trabajo y alcanza tanto al sector privado como al público. El Sueldo Anual Complementario (SAC) se determina tomando el 50% del salario mensual más alto recibido en el semestre.

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Según la normativa argentina, la fecha límite para la acreditación del aguinaldo es el 30 de junio. Sin embargo, la legislación ofrece un plazo de gracia de hasta cuatro días hábiles posteriores.

Distintas entidades ofrecen alternativas de inversión dependiendo el perfil. En este sentido, para las carteras conservadoras, Adcap prioriza posicionamientos 100% en dólares a través de instrumentos de renta fija de corta duración, mayormente con vencimientos previos a 2027, buscando minimizar la exposición a eventuales episodios de volatilidad cambiaria y electoral. La estrategia apunta a rendimientos estimados cercanos al 5% anual, con foco en liquidez y preservación de capital.

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Para las carteras conservadoras, Adcap prioriza posicionamientos 100% en dólares a través de instrumentos de renta fija de corta duración (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de perfiles moderados, la estrategia incorpora una mayor diversificación entre obligaciones negociables de compañías de primera línea con vencimientos hasta 2031 y 2032, bonos soberanos cortos como el AL30 y deuda subsoberana, incluyendo el bono de la Ciudad de Buenos Aires.

También se incorpora exposición parcial a instrumentos en pesos mediante fondos comunes orientados a renta fija de corta duración y cobertura inflacionaria.

En el caso de los perfiles más agresivos, Adcap señala la exposición a obligaciones negociables de mayor duration, bonos provinciales con sólidos fundamentals fiscales y bonos soberanos de mayor potencial de baja de riesgo país.

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A su vez, la estrategia incrementa la participación de instrumentos en pesos mediante fondos orientados al financiamiento corporativo, acciones argentinas y exposición al sector bancario, donde destacan valor relativo y potencial de recuperación de rentabilidad en la segunda mitad del año.

Por último, para las carteras más dinámicas, Adcap propone la exposición internacional a través de CEDEARs, con foco en compañías vinculadas al desarrollo de inteligencia artificial.

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Entre ellas, destacó a META, donde observan valuaciones atractivas frente a comparables y una creciente monetización de sus inversiones en IA, especialmente a través de plataformas como WhatsApp y Messenger.

para las carteras más dinámicas, Adcap propone la exposición internacional a través de CEDEARs, con foco en compañías vinculadas al desarrollo de inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según IOL Inversiones, herramientas como Fondos Comunes de Inversión, CEDEARs y opciones en dólares ganan protagonismo entre quienes buscan empezar a invertir de manera simple y segura.

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Dentro del segmento de renta fija y liquidez, propuso el FCI IOL Cash Management (IOLCAMA), pensado para quienes buscan optimizar rendimientos de corto plazo manteniendo disponibilidad inmediata del dinero.

Para perfiles conservadores orientados al resguardo en moneda dura, IOL Dólar Ahorro Plus (IOLDOLD) se posiciona como una opción vinculada a bonos soberanos y Obligaciones Negociables de sectores estratégicos como energía y utilities.

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A su vez, según IOL, dentro de las alternativas de renta fija en dólares, el Bonar 2027 (AO27) continúa generando interés entre quienes priorizan previsibilidad y flujo periódico mediante pagos mensuales de renta.

Para perfiles con mayor tolerancia al riesgo y foco en crecimiento de capital a mediano y largo plazo, desde IOL destacan el crecimiento sostenido del interés por CEDEARs y ETFs, instrumentos que permiten invertir en compañías y mercados internacionales desde Argentina.

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“El interés por este tipo de activos también acompaña la expansión de la oferta disponible en el mercado local. En las últimas semanas, la Comisión Nacional de Valores (CNV) autorizó nuevos CEDEARs vinculados a sectores como inteligencia artificial, energía, ciberseguridad y tecnología global”, resaltó IOL y mencionó alternativas como Microsoft (MSFT) y Eli Lilly (LLY).

Para perfiles con mayor tolerancia al riesgo y foco en crecimiento de capital a mediano y largo plazo, desde IOL destacan el crecimiento sostenido del interés por CEDEARs y ETFs (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tanto, Cocos Capital afirmó: “Con un tipo de cambio relativamente estable y una inflación en desaceleración, el escenario actual vuelve a poner el foco en estrategias tanto en pesos como en dólares”.

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En ese marco, la cartera conservadora de Cocos está diseñada para quienes buscan preservar el capital y obtener rendimientos estables sin asumir elevados niveles de volatilidad. El foco está puesto en la liquidez, la previsibilidad y la dolarización.

El 40% de la cartera se asigna a Cocos USD Plus, un fondo común de inversión en dólares con una TIR (Tasa Interna de Retorno) estimada del 6% anual. Este instrumento funciona como una reserva de liquidez dolarizada, ya que permite disponer del capital en cualquier momento mientras continúa generando rendimiento.

Otro 30% se destina al bono soberano AO27, que ofrece una TIR cercana al 5% anual y paga intereses de forma mensual. Su principal atractivo es que vence antes de las elecciones presidenciales de 2027, permitiendo capturar rendimiento sin quedar expuesto a la incertidumbre política de ese proceso electoral.

El 30% restante Cocos propone invertirlo en MGCNO, una obligación negociable de Pampa Energía en dólares con una TIR estimada del 5% anual y vencimiento en 2028.

Para quienes están dispuestos a asumir un riesgo intermedio, la cartera moderada de Cocos combina renta fija, liquidez y exposición a compañías con potencial de apreciación.

Para quienes están dispuestos a asumir un riesgo intermedio, la cartera moderada de Cocos combina renta fija, liquidez y exposición a compañías con potencial de apreciación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 20% se mantiene en AO27, mientras que un 25% se asigna a AO28, un bono soberano en dólares que ofrece una TIR cercana al 8% anual y pagos mensuales de intereses. La diferencia de rendimiento respecto al AO27 responde principalmente a su vencimiento posterior a las elecciones de 2027, lo que incorpora un mayor nivel de incertidumbre política.

La renta variable internacional representa otro 25% de la cartera a través de CEDEARs diversificados entre tres compañías: Berkshire Hathaway (BRKB), Mercado Libre (MELI) y Microsoft (MSFT)

Finalmente, el 30% permanece en Cocos USD Plus, aportando liquidez inmediata y una reserva dolarizada con rendimiento.

La estrategia agresiva apunta a inversores que priorizan la maximización de retornos y están dispuestos a tolerar mayores niveles de volatilidad.

El 10% se asigna al bono soberano AE38, un título de mayor duration que representa una apuesta a la compresión de spreads de la deuda argentina. Se trata de una posición con mayor riesgo, pero también con potencial de apreciación si la mejora macroeconómica continúa consolidándose.

Los CEDEARs mantienen una participación del 37,5%, replicando la selección de Berkshire Hathaway, Mercado Libre y Microsoft.

La exposición a acciones argentinas alcanza el 20% de la cartera. Dentro de este segmento, Pampa Energía (PAMP) aparece como una alternativa interesante por su relativo rezago frente al resto de las compañías energéticas. En un mercado donde las empresas vinculadas al petróleo, gas y servicios públicos lideraron las subas, la acción podría encontrar espacio para cerrar esa brecha.

En el mismo sentido, IRSA se presenta como una oportunidad dentro del sector inmobiliario. Mientras el segmento de construcción y el índice Merval avanzaron con fuerza, la compañía quedó rezagada. Una recuperación del mercado inmobiliario podría favorecer significativamente su desempeño.

Para diversificar riesgo cambiario, el 12,5% se destina a Cocos Pesos Plus, un fondo en moneda local con una TNA estimada del 24%. Para quienes proyectan estabilidad cambiaria en el corto plazo, la tasa en pesos continúa ofreciendo una alternativa atractiva.

El 20% restante permanece en Cocos USD Plus, que sigue funcionando como reserva estratégica dolarizada aunque con menor peso relativo debido a la mayor participación de activos de riesgo.

Además de las carteras tradicionales, existe una propuesta orientada a monotributistas que buscan generar un ingreso extraordinario hacia fin de año combinando liquidez, cobertura contra la inflación y dolarización parcial de sus ahorros.

Dentro de las alternativas en pesos de Cocos, mencionan el fondo Cocos Rendimiento FCI (COCORMA), que ofrece liquidez inmediata y rendimientos cercanos al 20% de TNA, permitiendo mantener disponibilidad del capital sin resignar tasa.

También aparecen los bonos ajustados por CER, que protegen frente a la inflación. Con breakevens cercanos al 2,4% mensual, estos instrumentos presentan TIR estimadas de entre 28% y 30% siempre que la inflación se mantenga por encima de esos niveles.

En el tramo medio, la TZXO6 es una opción atractiva; para quienes quieren calibrar el vencimiento exactamente al aguinaldo de diciembre, la TZXD6 es la alternativa.

En dólares, la alternativa elegida es el AO28D, que permite dolarizar parte del ahorro con una TIR estimada del 8,5% anual y pagos mensuales de intereses.

“Dependiendo del peso asignado a cada activo, la TIR estimada en pesos se ubica entre el 20% y el 30%, con el componente dolarizado rindiendo 8,5% anual. A fin de año, el monotributista puede tener su propio aguinaldo armado, sin depender de nadie”, remarcó Cocos.