Aumenta la importación salvadoreña de aguas minerales y gaseosas, mientras caen los volúmenes de tabaco y cacao este año

Una canasta de mimbre rebosa con una selección de aguas minerales, gaseosas, plantas preparadas, embutidos, cacao en grano y tabaco en rama, mostrando una rica variedad de productos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador importó USD 499.7 millones en productos alimenticios, bebidas, tabaco y sus derivados entre enero y abril de 2026, según el Banco Central de Reserva (BCR). Frente al mismo período de 2025, el valor bajó de USD 501.9 millones y el volumen pasó de 327.5 millones a 294.8 millones de kilogramos.

Las compras externas de estos productos mostraron oscilaciones en los últimos años. En 2022, la variación acumulada en dólares fue de 24.7%; en 2023, de 2.5%; y en 2026 registró una baja de 0.4%. Por volumen, pasó de un alza de 17.6% en 2024 a caídas de 3.1% en 2025 y de 10% en 2026, según datos históricos del BCR.

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Productos con mayor peso en la canasta importadora

El desglose por capítulos arancelarios muestra que los extractos, esencias y concentrados de café, té, yerba mate y preparados similares encabezaron las importaciones, con USD 169,3 millones en el primer cuatrimestre de 2026. El grupo incluye achicoria tostada y sucedáneos del café tostados.

El segundo rubro fue el de preparaciones alimenticias de harina, sémola, almidón y extracto de malta, con USD 80,6 millones. Según el desglose del BCR, abarca extracto de malta y preparaciones alimenticias de harina o almidón, incluidas mezclas que no contienen cacao o lo contienen en proporciones mínimas, así como productos derivados de leche o suero desgrasados.

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Una canasta de mimbre contiene una variedad de harinas, sémola, polvos para hornear, pasta, pellets y otras preparaciones alimenticias fundamentales para el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tercer lugar, las harinas, polvos y pellets de carne, pescado y otros productos de origen animal impropios para la alimentación humana y chicharrones sumaron USD 69.2 millones.

Otros grupos incluidos en el registro fueron aguas minerales y gaseosas, con USD 58.3 millones; hortalizas, frutas y partes comestibles de plantas preparadas o conservadas, con USD 48.8 millones; embutidos y productos similares de carne, con USD 35.2 millones; azúcar de caña o de remolacha en estado sólido, con USD 16.9 millones; cacao en grano, entero o partido, con USD 12.5 millones; y tabaco en rama o sin elaborar, con USD 9.1 millones.

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En volumen, las harinas, polvos y pellets lideraron con 119.7 millones de kilogramos, seguidos por aguas minerales y gaseosas, con 68 millones de kilogramos; extractos de café y té, con 31.2 millones; y hortalizas y frutas preparadas, con 24.6 millones.

Principales países proveedores

Por país, Estados Unidos se mantuvo como el principal proveedor, con USD 123.4 millones en exportaciones hacia El Salvador, equivalentes a 125 millones de kilogramos. Guatemala ocupó el segundo lugar, con USD 108.2 millones y 79 millones de kilogramos, mientras que México aportó USD 71.9 millones y 27.5 millones de kilogramos.

Tres socios concentraron la mayor parte de las ventas y también los kilos enviados. Detrás aparecen vecinos, Europa y Asia, en un tablero que el BCR vincula a demanda interna y precios internacionales (Gráfica BCR).

Entre los otros socios comerciales figuraron Costa Rica, con USD 60,1 millones y 16 millones de kilogramos, y Honduras, con USD 22 millones y 12,5 millones de kilogramos. También aparecen Brasil, España, Colombia, Nicaragua, Uruguay, Irlanda, India y la República Popular China.

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El listado del BCR incluyó hasta 25 socios, con aportes menores desde países europeos y asiáticos, como Italia, Alemania, Francia, Vietnam, Turquía y Corea del Sur.

Evolución en los últimos años

Las importaciones no maquila de productos alimenticios y bebidas registraron variaciones en el último lustro. Entre 2020 y 2022, el valor pasó de USD 296,8 millones a 438,5 millones en el primer cuatrimestre de cada año, mientras que el volumen aumentó de 264,8 millones a 336,1 millones de kilogramos.

En 2023 hubo una baja en ambas variables; en 2024 se produjo un repunte; y en 2025 y 2026 volvieron a ajustarse. El BCR señaló que las variaciones anuales respondieron a cambios en la demanda interna, fluctuaciones de precios y condiciones del mercado internacional.

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El Banco Central de Reserva registró un cuatrimestre de montos casi idénticos al año previo. La sorpresa aparece en la caída del peso total y en el rubro que más tracciona las compras externas (Gráfica Infobae, datos BCR)

Según el organismo, la baja del volumen importado en 2026, frente a la estabilidad del valor pagado, sugirió cambios en los precios unitarios o en la composición de la canasta importadora.