El Salvador

Aumenta la importación salvadoreña de aguas minerales y gaseosas, mientras caen los volúmenes de tabaco y cacao este año

El registro del Banco Central de Reserva reportó compras externas por USD 499.7 millones entre enero y abril, con 294.8 millones de kilogramos, por debajo de los 327.5 millones del mismo lapso de 2025

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Primer plano de una canasta de mimbre llena de botellas de agua mineral y gaseosa, embutidos, bolsas de plantas, granos de cacao y hebras de tabaco.
Una canasta de mimbre rebosa con una selección de aguas minerales, gaseosas, plantas preparadas, embutidos, cacao en grano y tabaco en rama, mostrando una rica variedad de productos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador importó USD 499.7 millones en productos alimenticios, bebidas, tabaco y sus derivados entre enero y abril de 2026, según el Banco Central de Reserva (BCR). Frente al mismo período de 2025, el valor bajó de USD 501.9 millones y el volumen pasó de 327.5 millones a 294.8 millones de kilogramos.

Las compras externas de estos productos mostraron oscilaciones en los últimos años. En 2022, la variación acumulada en dólares fue de 24.7%; en 2023, de 2.5%; y en 2026 registró una baja de 0.4%. Por volumen, pasó de un alza de 17.6% en 2024 a caídas de 3.1% en 2025 y de 10% en 2026, según datos históricos del BCR.

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Productos con mayor peso en la canasta importadora

El desglose por capítulos arancelarios muestra que los extractos, esencias y concentrados de café, té, yerba mate y preparados similares encabezaron las importaciones, con USD 169,3 millones en el primer cuatrimestre de 2026. El grupo incluye achicoria tostada y sucedáneos del café tostados.

El segundo rubro fue el de preparaciones alimenticias de harina, sémola, almidón y extracto de malta, con USD 80,6 millones. Según el desglose del BCR, abarca extracto de malta y preparaciones alimenticias de harina o almidón, incluidas mezclas que no contienen cacao o lo contienen en proporciones mínimas, así como productos derivados de leche o suero desgrasados.

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Cesto de mimbre con varios paquetes y bolsas de harina, sémola, polvos para hornear, pasta seca, pellets, y pequeños productos de masa horneada.
Una canasta de mimbre contiene una variedad de harinas, sémola, polvos para hornear, pasta, pellets y otras preparaciones alimenticias fundamentales para el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tercer lugar, las harinas, polvos y pellets de carne, pescado y otros productos de origen animal impropios para la alimentación humana y chicharrones sumaron USD 69.2 millones.

Otros grupos incluidos en el registro fueron aguas minerales y gaseosas, con USD 58.3 millones; hortalizas, frutas y partes comestibles de plantas preparadas o conservadas, con USD 48.8 millones; embutidos y productos similares de carne, con USD 35.2 millones; azúcar de caña o de remolacha en estado sólido, con USD 16.9 millones; cacao en grano, entero o partido, con USD 12.5 millones; y tabaco en rama o sin elaborar, con USD 9.1 millones.

En volumen, las harinas, polvos y pellets lideraron con 119.7 millones de kilogramos, seguidos por aguas minerales y gaseosas, con 68 millones de kilogramos; extractos de café y té, con 31.2 millones; y hortalizas y frutas preparadas, con 24.6 millones.

Principales países proveedores

Por país, Estados Unidos se mantuvo como el principal proveedor, con USD 123.4 millones en exportaciones hacia El Salvador, equivalentes a 125 millones de kilogramos. Guatemala ocupó el segundo lugar, con USD 108.2 millones y 79 millones de kilogramos, mientras que México aportó USD 71.9 millones y 27.5 millones de kilogramos.

Tres socios concentraron la mayor parte de las ventas y también los kilos enviados. Detrás aparecen vecinos, Europa y Asia, en un tablero que el BCR vincula a demanda interna y precios internacionales (Gráfica BCR).
Tres socios concentraron la mayor parte de las ventas y también los kilos enviados. Detrás aparecen vecinos, Europa y Asia, en un tablero que el BCR vincula a demanda interna y precios internacionales (Gráfica BCR).

Entre los otros socios comerciales figuraron Costa Rica, con USD 60,1 millones y 16 millones de kilogramos, y Honduras, con USD 22 millones y 12,5 millones de kilogramos. También aparecen Brasil, España, Colombia, Nicaragua, Uruguay, Irlanda, India y la República Popular China.

El listado del BCR incluyó hasta 25 socios, con aportes menores desde países europeos y asiáticos, como Italia, Alemania, Francia, Vietnam, Turquía y Corea del Sur.

Evolución en los últimos años

Las importaciones no maquila de productos alimenticios y bebidas registraron variaciones en el último lustro. Entre 2020 y 2022, el valor pasó de USD 296,8 millones a 438,5 millones en el primer cuatrimestre de cada año, mientras que el volumen aumentó de 264,8 millones a 336,1 millones de kilogramos.

En 2023 hubo una baja en ambas variables; en 2024 se produjo un repunte; y en 2025 y 2026 volvieron a ajustarse. El BCR señaló que las variaciones anuales respondieron a cambios en la demanda interna, fluctuaciones de precios y condiciones del mercado internacional.

El Banco Central de Reserva registró un cuatrimestre de montos casi idénticos al año previo. La sorpresa aparece en la caída del peso total y en el rubro que más tracciona las compras externas (Gráfica Infobae, datos BCR)
El Banco Central de Reserva registró un cuatrimestre de montos casi idénticos al año previo. La sorpresa aparece en la caída del peso total y en el rubro que más tracciona las compras externas (Gráfica Infobae, datos BCR)

Según el organismo, la baja del volumen importado en 2026, frente a la estabilidad del valor pagado, sugirió cambios en los precios unitarios o en la composición de la canasta importadora.

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