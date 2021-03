Flor Vigna confirmó su separación con Nico Occhiato: “Somos más amigos que novios”

“ Nos amamos y apreciamos mucho. Decidimos, en muy buenos términos, separarnos después de 7 años. Somos más amigos que novios ya ”, le dijo Flor Vigna a Teleshow, lo que confirma su separación de Nicolás Occhiato.

Previo a esto, Flor había sacado del feed de su Instagram unas fotos que había subido en diciembre pasado junto a Occhiato, unas postales de las vacaciones que disfrutaron juntos en Cancún. Y tampoco están visibles tanto un romántico posteo que le dedicó en el día de su cumpleaños como que publicó para el Día de los Enamorados.

Sin embargo, aun permanecen algunos viejos posteos con Occhiato en el feed de Vigna, que datan de fines de 2018. Nico, por su parte, no borró ningunas de las fotos que había subido a su cuenta. Y, por ahora, los integrantes de la ahora ex pareja no dejaron de seguirse en esa red social.

Lejos de detener su actividad en las redes, Flor mostró en sus Instagram Stories el cambio de look al que se sometió, dándole un color rubio a su mullida cabellera. “Después de mucho tiempo, volvió el rubio”, dijo Vigna. Y más tarde agregó: “Estoy re contenta con el cambio”. Nico, en tanto, siguió mostrándose activo como siempre en el ida y vuelta con sus seguidores. En este caso, sorteó una camiseta de la selección argentina de fútbol preguntando a la gente cuáles son sus tradiciones a la hora de seguir al equipo nacional.

El posteo que Flor Vigna le dedicó a Nico Occhiato en su último cumpleaños y que hoy borró

Esta nueva crisis sobrevino después de que volvieran de unas vacaciones en Mendoza que compartieron junto a sus amigos. Así se supo este viernes en Intrusos (América): “Nico y Flor estarían separados, atravesando una crisis bastante complicada”, introdujo Rodrigo Lussich, uno de los dos conductores del ciclo. El otro, Adrián Pallares, agregó más detalles: “Llega la información de fuentes insospechadas, que tal vez no tienen que ver con el mundo del espectáculo, pero que los conoce, y hablan de una crisis”.

Al parecer, y según el relato de los dos conductores del ciclo que antes encabezaba Jorge Rial, el motivo de este cortocircuito tiene que ver con la inminente llegada de La Academia, el nuevo formato que presentará ShowMatch (El Trece) a partir del próximo 19 de abril: “Ahí hay motivos, ahí aparece el quid de la cuestión. El textual de Flor fue ‘Nico este año no va a poder estar en ShowMatch por un gran crecimiento laboral’. Eso, aparentemente, a él no le gustó nada, y ya venían complicados”, explicó Lussich. Y Pallares agregó: “Él está bajoneado. La separación fue hace dos días y ya no viven más juntos. Por eso podemos hablar de una separación, pero de dos días, es muy fresquito como para ver la situación”.

Sin embargo, en la noche del viernes, Nico hizo su descargo en Twitter y desmintió parte de lo dicho en Intrusos, aunque no negó ni afirmó que estuvieran separados: “Esto es falso! No hubo ninguna actitud de Flor que a mi no me gustara, hay cuestiones personales como puede tener cualquier pareja, pero no busquen malas intenciones entre nosotros porque no las hay. Y lo que dijo Flor en la nota es cierto”, expresó el ex participante del Bailando 2019.

Después de atravesar una crisis, Flor Vigna y Nico Occhiato habían decidido cerrar el 2020 apostando nuevamente a su relación, aunque sin rótulos. Desde ese momento, la pareja bajo su perfil, aunque no dejaron de mostrar alguna que otra instantánea romántica en sus redes, hoy borradas de la cuenta de Instagram de Vigna.

