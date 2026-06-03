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El detrás de escena del beso viral entre Wanda Nara y Maxi López: bromas, reproches y una pregunta sin respuesta

La empresaria compartió la escena que protagonizó en la ficción con su exmarido y que sigue generando repercusión entre sus seguidores

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La empresaria compartió el detrás de escena de las grabaciones de la serie vertical que tiene junto a su expareja (Video: Youtube)

Wanda Nara y Maxi López protagonizaron uno de los momentos más comentados de Triángulo amoroso cuando se besaron apasionadamente en el último capítulo de la serie vertical de Telefe. Las redes explotaron. Pero el vlog que la producción compartió con el detrás de escena mostró que el camino hasta ese momento fue de todo menos sencillo.

La serie marca una nueva etapa en la relación entre los dos, luego de años de escándalos. Capítulo a capítulo, “Triángulo amoroso” logró enganchar a la audiencia que disfruta de la química entre ambos, y el último episodio dejó una escena que nadie esperaba: la ex pareja besándose en pantalla.

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El detrás de escena arrancó antes de que las cámaras empezaran a rodar. Wanda llegó al set directo desde una campaña de skincare, con la ropa de la producción todavía encima, y lo primero que hizo fue reclamar el almuerzo que Maxi le había prometido. “Un asadito me dijo Maxi que había. ¿Y dónde está la comida del asadito?”, preguntó apenas pisó el set.

El exfutbolista no tardó en responderle. “¿Y vos me estás preguntando la comida y el asadito? Te invitamos anoche, te hiciste la buena”, le reprochó. El ida y vuelta siguió con Wanda defendiéndose: “Pero me dijiste: ‘Apurate que hay un almuerzo con toda la producción’”.

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El conflicto por el asado se cerró rápido, pero el del guion duró más. Wanda quería repasar la letra en su camarín y Maxi lo frenó con un argumento que no tardó en volverse en su contra: “Es una boludez de guion, ¿qué te creés?”. Wanda lo tomó al vuelo: “Ah, estás aceptando que sos mucho más poco intelectual que yo”.

Maxi López y Wanda Nara se besaron

Cuando llegó la coach actoral, el clima se tensó todavía más. La profesional observó la dinámica entre los dos y dijo que había “onda”. Wanda cortó de inmediato: “No, no me chupe las medias, porque yo no lo voy a besar a Maxi”.

La coach intentó distender la situación. “Igual si se besan, una bomba”, dijo. Wanda respondió con ironía: “Me encantaría”. Pero cuando la coach le preguntó si le encantaría besarlo, aclaró al instante: “No. Me encantaría que otra actriz haga de mí. Es un peligro, esas carillas que se puso. Si se llega a salir una muero atragantada”. El momento de mayor resistencia llegó cuando Wanda leyó el guion en voz alta y se encontró con la escena. “Wanda mira a Maxi, ambos se miran las bocas y finalmente se besan apasionadamente”, leyó, y la reacción fue inmediata: “¿Qué? Háganle un antidoping al que escribió esto”.

Desde ese momento, la presentadora desplegó todas las estrategias posibles para evitar la escena. Pidió actores con trayectoria: “Yo solo beso a actores y que me muestren dónde estudiaron actuación”. Mencionó a Ricardo Darín y a Guillermo Francella como candidatos que hubiera aceptado sin problema. Y apuntó directo contra Maxi: “Él no hizo nada, agarró un guion y se presentó acá”. También intentó la salida de la doble y aseguró que hay un montón de chicas que le escriben por Instagram diciéndole que se le parecen.

Los ensayos del texto tampoco fueron sencillos. Cuando la coach la corrigió llamándola “Wanda” en lugar de “Maxi” durante un ejercicio, la confusión fue total. “¿Por qué Wanda si vos sos Wanda?”, preguntó Wanda, y cerró: “Está confundida la coach y me confunde a mí”.

Maxi, ajeno a todo lo que estaba sucediendo en el camarín de la madre de sus tres hijos mayores, nunca se enteró que la escena corría peligor. “Me da la impresión que está esperando esta escena como loco”, sentenció la mediática antes de grabar la escena y antes de que todo terminara, lanzó una última advertencia: “Ni en pedo lo beso”. Las cámaras mostraron otra cosa, aunque también instalaron un debate propio de estos tiempos: ¿Beso real o inteligencia artificial?

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