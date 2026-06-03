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Nico Rosberg y el costo de vencer a Lewis Hamilton: “Cuando luchas por un campeonato, siempre vas a sacrificar la amistad”

En una entrevista para High Performance Podcast, el expiloto alemán repasó los desafíos emocionales de la máxima categoría y explicó cómo afrontó la transición hacia una nueva etapa tras alcanzar la cima del automovilismo

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El accidente en Barcelona entre Rosberg y Hamilton provocó cambios contractuales en Mercedes, exigiendo a ambos pilotos responder por los daños materiales (YouTube/@Formula1)

La Fórmula 1 suele asociarse con prestigio y éxito, pero para Nico Rosberg también significó convivir con una intensa presión psicológica. El alemán reveló que, a medida que avanzaba en la categoría, el miedo al fracaso, la autoexigencia y la soledad se volvieron cada vez más presentes, incluso durante su lucha por el campeonato.

En una entrevista con High Performance Podcast, explicó que la rivalidad con Lewis Hamilton deterioró por completo su relación y acentuó la tensión dentro del equipo. Según describió, el entorno de la máxima categoría estaba marcado por una mentalidad extremadamente competitiva que profundizaba el aislamiento.

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Tras alcanzar el objetivo de su vida al consagrarse campeón del mundo en 2016, experimentó una mezcla de alivio e incertidumbre. El temprano retiro profesional puso fin a años de presión constante, pero también lo enfrentó al desafío de construir una nueva identidad fuera de las pistas.

La rivalidad con Hamilton también tuvo un costo personal. Rosberg recordó que la amistad que habían construido desde la infancia quedó relegada por la lucha por el título. “Cuando luchas por un campeonato mundial, siempre vas a sacrificar la amistad por ese objetivo, desafortunadamente”, afirmó el expiloto de 40 años.

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La rivalidad entre Nico Rosberg y Lewis Hamilton terminó con años de amistad y transformó la dinámica interna del equipo Mercedes (REUTERS)
La rivalidad entre Nico Rosberg y Lewis Hamilton terminó con años de amistad y transformó la dinámica interna del equipo Mercedes (REUTERS)

Según explicó, la competencia transformó por completo la relación entre ambos hasta el punto de que no existía una relación ni diálogo entre ambos. “La relación con Lewis era una guerra”, recordó.

El accidente entre ambos en Barcelona supuso un punto de inflexión. “Decidí conscientemente no ceder, tenía que ser más firme, aunque lo natural en mí era rendirme”, recordó.

Este episodio envió un mensaje claro al piloto británico y obligó a Mercedes a tomar medidas internas, como un contrato que les hacía responder económicamente a ambos por los daños del coche, sin importar la culpa. “Firmar por USD 360.000 tras un accidente te hace pensarlo dos veces”, destacó.

Nico Rosberg, hombre rubio, sentado en un sofá gris, gesticula con las manos. Viste camisa azul oscuro y zapatillas blancas. Un micrófono está frente a él y una luz naranja vertical en el fondo oscuro
Rosberg reveló el intenso impacto psicológico que la presión de la Fórmula 1 ejerció sobre su salud mental como piloto profesional (Captura de video: YouTube/‎⁨@HighPerformancePodcast⁩)

Dentro del equipo, las lealtades estaban divididas y el ambiente se volvía complejo. Rosberg recordaba la presión del director del equipo y la dificultad de gestionar los conflictos con miembros clave, como Paddy Lowe, que mantenía una relación profunda con Hamilton. “Era muy difícil saber de qué lado estarían en cada enfrentamiento”, reconoció.

El distanciamiento continuó tras el retiro. “Ahora somos neutrales. Curiosamente, fuimos vecinos en el mismo edificio un tiempo, pero nunca hablamos en profundidad sobre 2016. Cada uno siguió su camino”, relató Rosberg en el podcast.

El coste mental del alto rendimiento en la Fórmula 1

La salud mental fue uno de los grandes tabúes en la trayectoria del piloto alemán. “Trabajar la mente es tan importante como entrenar el cuerpo. La meditación y la ayuda psicológica cambiaron mi carrera”, aseguró.

El expiloto sentía que pedir ayuda profesional era visto como un signo de debilidad. “En la F1, trabajar con un psicólogo equivale a ser un perdedor. No podía decirle a nadie que recibía ayuda psicológica, solo mi esposa lo sabía“, comentó.

Michael Schumacher (John Marsh/ Reuters)
Rosberg aseguró que su paso junto a Michael Schumacher le mostró el peso de la fortaleza mental y los juegos psicológicos dentro de la Fórmula 1 (REUTERS)

La cultura de la Fórmula 1 convierte la vulnerabilidad en una amenaza. Relató la falta de empatía que encontró tanto en Williams, donde era frecuente recibir reproches duros, como en Mercedes, donde los juegos mentales de Michael Schumacher buscaban minar la moral del compañero: “Vivía para destruir mentalmente a quienes tenía al lado”.

Sin embargo, supo transformar la vulnerabilidad en una herramienta. Los ejercicios de meditación y visualización le prepararon para soportar los momentos críticos, como aquel en Abu Dabi donde el miedo al error podía costarle el título: “Sentí un miedo tan grande que mi pie temblaba en el acelerador, algo que nunca olvidaré”.

El valor de marcharse en la cima

Pocos comprendieron la decisión de Rosberg de dejar la Fórmula 1 inmediatamente después de proclamarse campeón del mundo y con apenas 31 años. Describió aquel instante como una mezcla de alivio e incertidumbre: “Decidí mi retiro en la línea de meta, fue alivio, no alegría. Había cumplido mi sueño”.

La determinación fue solitaria; solo habló del tema con su esposa, que lo apoyó sin intentar influir. “Ni siquiera consulté a mi psicólogo ni a mi entrenador mental; lo decidí por instinto y luego me di dos días para estar seguro“.

Nico Rosberg decidió retirarse tras consagrarse campeón del mundo en 2016, buscando alivio y evitar el declive propio del deporte de élite (REUTERS)
Nico Rosberg decidió retirarse tras consagrarse campeón del mundo en 2016, buscando alivio y evitar el declive propio del deporte de élite (REUTERS)

El entorno reaccionó de diversas maneras. Su padre, también expiloto, intentó disuadirlo. El propio Rosberg reconoció la desorientación: “No sabía quién era sin el monoplaza y el casco. Desde los nueve años solo conocía la vida de piloto”.

Parte de la motivación para marcharse era evitar el declive: “No quería ser despedido ni ver cómo un joven me superaba año tras año. Prefería dejarlo en la cima antes que convertirme en un ex campeón arrastrado por la inercia”.

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