El dispositivo que lucieron los jugadores de Inglaterra en la previa del Mundial 2026: el vínculo con Cristiano Ronaldo y la polémica que protagonizó el portugués

La selección inglesa se entrena con dispositivos electrónicos (Reuters)

Los jugadores de la selección de Inglaterra cuentan con una ventaja tecnológica inédita en el Mundial, según destacó el medio británico The Sun: un dispositivo de monitoreo biométrico que optimiza su recuperación durante la competencia. El equipo dirigido por Thomas Tuchel utiliza la pulsera WHOOP en todos sus entrenamientos y actividades en los Estados Unidos, donde se desarrolla su campamento previo y la fase inicial del torneo.

La presencia de esta tecnología de última generación no pasa desapercibida. Cristiano Ronaldo, junto al golfista Rory McIlroy y Lebron James, figura entre los principales inversores de la firma y ha promovido activamente su uso. El propio McIlroy la usó en su reciente victoria en el Masters, mientras que el delantero, que se integró a la compañía en 2024 y actúa como embajador global, utiliza la pulsera para analizar diariamente sus métricas de sueño, esfuerzo y frecuencia cardíaca, buscando así optimizar su recuperación y extender su longevidad deportiva en la alta competencia.

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Durante los entrenamientos, los futbolistas ingleses lucieron la pulsera WHOOP en sus muñecas, en lo que representa un salto en la gestión del rendimiento deportivo. De acuerdo con la información oficial del producto, el dispositivo monitoriza las 24 horas parámetros como la variabilidad y el ritmo cardíaco en reposo, así como la calidad del sueño. Estas métricas permitirán al cuerpo técnico y al equipo médico de Inglaterra ver en tiempo real qué jugadores están sobrellevando bien la situación y cuáles necesitan apoyo adicional para su recuperación.

Los dispositivos electrónicos permiten recibir información sobre la salud del deportista en tiempo real (Reuters)

El Mundial presenta desafíos logísticos y físicos considerables para los ingleses. Su base en Kansas City implica desplazamientos a diferentes ciudades y zonas horarias: los partidos de la fase de grupos se jugarán en Dallas (ante Croacia), Boston (contra Ghana) y Nueva Jersey (frente a Panamá). Además, podrían enfrentar partidos de eliminación en altitud, como en Ciudad de México o en Canadá. El propio Thomas Tuchel reconoció que todos los equipos “sufrirán” debido al calor extremo y los traslados.

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Desde WHOOP advirtieron que los días de desplazamientos o exposición a cambios de horario pueden afectar el rendimiento fisiológico: “La variabilidad de la frecuencia cardíaca puede disminuir un 12,5 %, la calidad del sueño puede caer hasta un 6 % y la regularidad del sueño puede desplomarse hasta un 19 %”, destacó el medio británico. La intención del cuerpo técnico inglés es ajustar en tiempo real las cargas de entrenamiento, los horarios de descanso y la preparación diaria, confiando más en los datos biométricos que en las sensaciones subjetivas de los jugadores.

La apuesta por los avances digitales no es nueva dentro de la selección inglesa. Durante la Eurocopa 2024, el entonces seleccionador Gareth Southgate y varios futbolistas, como Conor Gallagher, John Stones y Marc Guehi, utilizaron el anillo inteligente Oura para monitorizar su estado físico.

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Ronaldo es un embajador de la marca

El vínculo de Cristiano Ronaldo con la tecnología de monitoreo biométrico también estuvo en el centro de la polémica en la pasada Eurocopa. The Sun y RMC Sport informaron que, tras la clasificación de Portugal a los cuartos de final, la compañía publicó en redes sociales el ritmo cardíaco del delantero en el momento de la tanda de penaltis ante Eslovenia. El dato reveló que, durante el tiro decisivo, el ritmo cardíaco de Ronaldo marcaba apenas 100 latidos por minuto, su valor más bajo del partido, un indicador de su control emocional pese a la tensión. Esta divulgación generó controversia: el experto Ricardo Fort señaló que la UEFA podría interpretarlo como “marketing salvaje”, pues la organización no permite la promoción de marcas no asociadas oficialmente al torneo.

Según detalló The New York Times, la reciente inyección de capital a WHOOP, que alcanzó 575 millones de dólares en marzo y elevó la valuación de la empresa a 10.100 millones, confirma la dimensión que la tecnología de monitoreo biométrico ha adquirido en el deporte de elite, con figuras como Cristiano Ronaldo apostando por “un dispositivo sin pantalla que permite a los atletas de alto rendimiento tomar decisiones basadas en datos para prolongar su carrera”.

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