El Salvador

El Salvador: Sentencian a 254 miembros de la MS-13 que controlaban el 50% de Cabañas

La resolución vinculó a la clica con la MS-13 y fijó castigos de hasta 85 años por hechos ocurridos entre 2013 y 2022, con base en el reporte de Centros Judiciales

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Vista lateral de varios hombres con tatuajes en los brazos, vestidos de blanco, sentados en sillas blancas con esposas en sus manos. Calzan crocs blancas.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado condenó a 254 pandilleros de la clica Park View Locos Salvatruchos, vinculada a la MS-13, a largas penas de prisión en San Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 254 integrantes de la clica Park View Locos Salvatruchos, pertenecientes a la estructura de la Mara Salvatrucha (MS-13), a penas que alcanzan hasta 85 años de prisión por una serie de delitos cometidos entre 2013 y 2022 en El Salvador, según información difundida, este martes, por Centros Judiciales.

De acuerdo con los datos oficiales, la acusación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) documentó hechos delictivos perpetrados en más del 50 % del territorio del departamento de Cabañas, atribuidos a la clica.

La estructura criminal estaba compuesta por más de 1,000 integrantes y operaba bajo el programa Park View, una de las ramas conocidas de la MS-13.

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“Estos pandilleros tenían diferentes funciones que les permitían mantener el control y así facilitar sus actividades ilícitas en distintas zonas de ese departamento”, indicó la fiscalía.

Entre los condenados figura Eugenio Vladimir Morales García, conocido como alias Little Pesadilla, quien recibió 85 años de prisión por los delitos de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, posesión y tenencia con fines de tráfico y agrupaciones ilícitas.

Las sentencias contra la clica Park View Locos Salvatruchos responden a delitos cometidos entre 2013 y 2022 en varias zonas del departamento de Cabañas. (Cortesía: Centros Judiciales)
Las sentencias contra la clica Park View Locos Salvatruchos responden a delitos cometidos entre 2013 y 2022 en varias zonas del departamento de Cabañas. (Cortesía: Centros Judiciales)

Según el fallo judicial, Morales García desempeñaba el cargo de corredor de clica, función de liderazgo dentro de la organización. En la misma resolución, Marvin Ulises Ayala Escobar fue sentenciado a 75 años de prisión por agrupaciones ilícitas y tenencia, portación o conducción ilegal de armas de fuego.

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“La acusación abarca hechos delictivos ocurridos entre 2013 y 2022. El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 254 miembros de la clica Park View Locos Salvatruchos, del programa Park View de la Mara Salvatrucha (MS-13)”, expresó Centros Judiciales.

La sentencia también alcanzó a Edgardo Ernesto Bonillo Portillo y Wilber Joel Laínez García, ambos condenados a 70 años de prisión por posesión y tenencia con fines de tráfico, además de agrupaciones ilícitas.

La resolución del tribunal estableció penas diferenciadas según el rango jerárquico dentro de la estructura: setenta y siete pandilleros con el rango de homeboy recibieron 60 años de prisión, mientras que treinta y siete colaboradores identificados como chequeo deberán cumplir 30 años de prisión. Otros ciento treinta y seis colaboradores también recibieron sanciones de 30 años.

Endurecimiento de sentencias

El fallo se enmarca en la intensificación de la política estatal contra las pandillas bajo el régimen de excepción decretado en marzo de 2022, medida que permitió la captura y enjuiciamiento masivo de miembros de organizaciones como la MS-13.

La sentencia contra la clica Park View Locos Salvatruchos se suma a otras resoluciones de alto impacto dictadas por tribunales salvadoreños en los últimos meses.

Primer plano de dos manos masculinas esposadas, entrelazadas sobre una mesa cubierta con tela de saco, con una persona en camiseta blanca.
La estructura operaba en el 50 % del territorio de Cabañas, según la información de Centros Judiciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de la clica Park View, la resolución judicial remarca la graduación de penas en función del nivel de responsabilidad y jerarquía dentro de la estructura delictiva.

Entre las citas documentadas por Centros Judiciales se encuentra la confirmación de que “la estructura operaba en el 50 % del territorio de Cabañas, donde se registraron múltiples hechos de violencia, tráfico y extorsiones”.

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