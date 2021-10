Las 5 separaciones más escandalosas de 2021: peleas, crisis, infidelidades y disculpas públicas

Este fue un año difícil para algunas parejas de la farándula. ¿El amor siempre triunfa? o ¿mejor solo que mal acompañado?

“¿Cómo tanto amor pudo hacernos mal?”, se pregunta Abel Pintos en uno de sus clásicos temas. No existe una única respuesta porque cada pareja es un mundo, con sus respectivos contratos. Algunas personas viven el duelo de una separación puertas adentro, pero otras deciden mostrar en público sus “trapitos sucios”, como fue el caso de Wanda Nara al dar detalles de su pelea con Mauro Icardi en las redes sociales y en la prensa.

El 27 de octubre la modelo y el jugador del Paris Saint Germain cumplieron su octavo aniversario. Dos semanas antes casi firmaron el divorcio. ¿El motivo? Una “infidelidad virtual” de parte de Mauro. Como si fuera un culebrón de Alberto Migré cada día había un nuevo capítulo del Wandagate. El lío comenzó cuando ella le revisó el celular a Icardi y leyó mensajes que había intercambiado con María Eugenia Suárez. Furiosa, publicó un mensaje contundente en Instagram: “¡Otra familia que te cargaste por zorra!”. Luego, dejó de seguir a su marido en las redes sociales y a la China, la supuesta tercera en discordia en esta historia.

Mauro Icardi y Wanda Nara están hace ocho años juntos y formaron una familia ensamblada

“Me quiero separar de Wanda, pero ella no se hace cargo. No la quiero más como pareja. La dejé de querer, la veo como hermana o como madre”, le había contado el delantero a la actriz. Arrepentido de estos chats, Icardi le pidió disculpas públicas a su esposa y la quiso reconquistar por Instagram. Compartía fotos románticas y le escribió una carta para remarcar sus “virtudes”: una persona de bien que le entregó todo, un buen padre y padrasto, un millonario que se compra la ropa en H&M. Además se quejó de sus malos tratos, de pedirle el divorcio por un “chat de mierda” y de pasarle información a la prensa. Al final, Nara lo perdonó, quizás haciéndose un poco responsable de sus propios errores. Borrón y cuenta nueva.

La historia que se repite por tercera vez:

La China Suárez y Mauro Icardi intercambiaron mensajes por Telegram

Tras los ataques de la hermana de Zaira Nara, la China salió a defenderse y contó su versión de los hechos. “Me ha tocado relacionarme con hombres a los que le he creído siempre sus palabras: que se estaban separados o separándose y que no había conflictos”, escribió en las redes sociales. “Siento en esta situación un déjà vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son de dominio personal de cualquier mujer. Una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y, sobre todo, una profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos”, señaló en referencia a su conflictiva relación con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña.

Esta no es la primera vez que “acusan” a la modelo de salir con hombres casados. Quizás es una manera fácil de responsabilizar a alguien de un fracaso amoroso. En 2012, Nicolás Cabré y Eugenia Tobal se divorciaron por un supuesto engaño del actor con la ex Casi Ángeles. Luego, confirmaron su noviazgo y nació su hija, Rufina. En 2015, ocurrió una situación similar cuando Carolina Ardohain señaló a Suárez como la culpable del fin de su relación con el actor chileno. Suárez y Vicuña se conocieron filmando El hilo rojo. Una noche, como si fuera una escena sacada de una película dramática, Pampita apareció de sorpresa en el motorhome y los encontró juntos. “Había olor a sexo”, aseguró la conductora y jurado de La Academia.

Los actores negaron el romance hasta que lo blanquearon cuando se estrenó el filme en 2016. La pareja formó una familia ensamblada con los hijos que ya tenían y luego llegaron sus propios bebés: Magnolia y Amancio. La relación duró cinco años, con varias idas y vueltas, hasta que pusieron un punto final en agosto, con un comunicado del protagonista de Argentina, Tierra de Amor y Venganza. En este caso, también se rumoreó de supuestos engaños de parte de ambos, aunque hasta el momento solo son especulaciones.

Benjamín Vicuña y China Suarez se distanciaron luego de cinco años de noviazgo (Gentileza de Arigato Consulting)

Otra vez el maldito celular:

Luego de 27 años de pareja y tres hijos en común, Horacio Cabak y Verónica Soldato se separaron en abril pasado. En este caso no hubo rumores ni trascendidos, fue la misma Verónica la que decidió contarle al periodista Ángel de Brito que estaba destrozada por haber encontrado en un viejo celular del conductor unos chats y audios con otras mujeres, una de ellas famosa: Rocío Oliva. Todas las involucradas negaron tener un vínculo amoroso con Cabak, quien recién se estaba recuperando de una internación por covid cuando volvió a trabajar en medio de este escándalo.

Horacio Cabak y Veronica Soldato siempre mantuvieron un perfil bajo en los medios hasta que ella explotó cuando le revisó el celular

“No hablo de mi vida privada”, repetía una y otra vez cada vez que los periodistas o sus compañeros de trabajo le preguntaban sobre el tema. En Polémica en el bar, el ciclo de América, le pidió perdón a su familia por todo este revuelo. Sin embargo, su comportamiento era contradictorio: primero solicitó una medida cautelar en la Justicia para prohibir que en los medios se hablara de su separación; y luego aceptó ir a PH, Podemos Hablar, el ciclo de Telefe para dar detalles de la crisis con la madre de sus hijos. Finalmente, en junio el conductor de La Jaula de la Moda anunció que había vuelto a vivir a su casa familiar, ya que Verónica le dio una nueva oportunidad.

El chat de mamis está que arde:

Fernando Gago y Gisela Dulko compartieron más de una década juntos y tuvieron tres hijos

Fernando Gago solía aparecer en los medios de comunicación por su carrera como futbolista y ahora director técnico. Aunque en septiembre pasado el ex Boca fue noticia en los portales de espectáculo por su fracaso amoroso con la ex tenista Gisela Dulko, luego de 12 años de relación y tres hijos, Mateo, Antonella y Daniele. Otra vez se desató un culebrón: él la engañó con una mujer que pertenecía al mismo grupo de mamás del colegio, según reveló Cinthia Fernández en Los ángeles de la mañana.

También la panelista indicó que la supuesta tercera en discordia se llamaba Verónica Laffitte y que era dueña de una escuela de danza en Nordelta, zona en la que vivía el matrimonio. “Los habría encontrado en su propia casa, en su propia cama. Abrió la puertita y estaba Fernando Gago con esta chica”, relató Cinthia. Lo más llamativo es que Gago ya viviría con su amante y ahora pareja, mientras que Dulko se mudó a San Isidro además de cambiar a los hijos de colegio. Ambos ya estarían tramitando el divorcio.

Esta ruptura sorprendió a todos ya que parecían tener la familia perfecta. Su historia arrancó en 2009: Pintita jugaba en el club español Real Madrid cuando conoció a la tenista en el Masters Series de Madrid. El flechazo fue inmediato y apostaron por este amor. En julio de 2011, la pareja se casó en el Registro Civil de Palermo y luego celebró su unión en el salón Tattersal. Al año siguiente, la deportista abandonó su carrera como tenista y se dedicó a la crianza de sus tres hijos y lanzó una marca de indumentaria infantil.

Gago siempre tuvo fama de mujeriego ya que había estado con algunas famosas, como Micaela Vázquez y Silvina Luna. Ninguna de las dos tiene un buen recuerdo de él. Por un lado, la ex Gran Hermano reveló que “fue su peor novio”, ya que mientras salían él mantuvo una relación paralela con la actriz. Lo peor es que se enteró del engaño cuando leyó en las revistas de que se iban a vivir juntos a España. Por otro lado, Vázquez afirmó que a los 6 meses de separarse, el deportista se casó con Dulko.

Un final feliz:

Sabrina Rojas y Luciano Castro mantienen una excelente relación a pesar de ya no ser pareja

Sabrina Rojas y Luciano Castro se enamoraron en 2009 cuando formaban parte del elenco de la tira Valientes, la ficción que fue llevada al teatro luego del éxito en la pantalla de El Trece. En un comienzo, la relación fue clandestina porque ella estaba de novia con Juan Pablo Inigizian. Años más tarde, la actriz reconoció: “El gordo, mi marido, fue mi amante porque yo estaba en pareja. Puede pasar que ahí estás prendido fuego y cuando blanqueás… Ya fue. ¡Besito a mi ex!”.

A finales de marzo de 2010, confirmaron su romance cuando se dejaron ver juntos a la salida de un hotel en Mendoza, donde se alojaba el elenco de la obra. Tuvieron varias crisis de pareja, una de las más fuertes fue en enero de 2019, tras nueve años en pareja y dos de matrimonio. En esa oportunidad, se filtraron unas fotos íntimas de Castro que, según explicó Rojas, el actor se las habría mandado a otra mujer durante el tiempo que estuvieron distanciados. La pareja decidió realizar un viaje a Brasil para poder afianzar el vínculo.

Sabrina Rojas está enamorada del Tucu López

Este año volvieron los roces y ambos decidieron distanciarse luego de 11 años de relación y dos hijos en común, Esmeralda y Fausto. “Nos separamos hace un tiempito ya, pero bien. Estamos bien los dos. Nos van a ver mil veces juntos, porque nos separamos como pareja, no como familia”, había contado la actriz en mayo pasado. Con el paso de los meses, ambos apostaron otra vez al amor. Sabrina fue la primera en blanquear que estaba con el Tucu López. Luego Luciano se animó a contar que era novio de Flor Vigna.

Luciano Castro y Flor Vigna, un amor pasional

El vínculo es tan bueno que trabajan juntos y están protagonizando la obra Desnudos en la calle Corrientes junto a Luciano Castro, Gonzalo Heredia, Brenda Gandini, Luciano Cáceres y Mercedes Scápola. Además, recientemente Sabrina publicó en las redes sociales una fotografía junto a su ex marido y su actual novio. Luego, Castro reveló que hay muy buena onda con sus respectivas parejas y por eso compartieron una cena con Flor, Sabrina y el Tucu. Como diría Maluma: “¡Felices los cuatro!”.

Sabrina Rojas con Luciano Castro y el Tucu López

