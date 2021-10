Sabrina Rojas habló de una “familia ensamblada” con Luciano Castro y el Tucu López: ¿Y Flor Vigna?

Luciano Castro, Sabrina Rojas y El Tucu López

¿Felices los cuatro, como canta Maluma? No, esta vez son tres los protagonistas de la foto. Aunque, claro -y según se visualiza en sus rostros- sí están felices. Este miércoles por la mañana, Sabrina Rojas publicó una foto que sorprendió a sus seguidores.

Se trata de una selfie que tomó la propia actriz, quien está en el medio de su exmarido y su actual novio. Los tres sonríen a cámara. De un lado, Luciano Castro con una remera negra, barba de varias semanas y una gorra, en el centro la actriz con una remera clarita que cae sobre uno de sus hombros, y el pelo suelto; y del otro, el Tucu López con remera blanca, barba de menos días y también sonriendo. El común denominador es la buena onda que se visualiza en la imagen y probablemente ese haya sido el motivo que incentivó a la actriz a compartirla en sus Historias de Instagram, red social en la que tiene un millón de seguidores.

De inmediato, los usuarios que replicaron la noticia en Twitter repararon en un detalle que no dejaron pasar: en la imagen falta Flor Vigna, actual novia de Luciano Castro. Y resaltaron que la bailarina “debería” estar, basándose en la línea del mensaje que escribió Rojas en el que hace referencia a una familia ensamblada. Es decir, cuando el exmatrimonio comienza a compartir situaciones con sus respectivas parejas.

“Cuando todo fluye”, escribió la actriz en sus redes sociales junto a la foto. “Que en vez de pensar en dividir, podes sumar. De a poco en esta familia ensamblada somos más. Y amo que así sea”, agregó Sabrina Rojas junto al emoji de un corazón.

Las especulaciones no tardaron en llegar: que por qué Flor no pudo asistir al momento del encuentro de Luciano Castro con Sabrina Rojas y el Tucu López, y más. Sin embargo, solo ellos saben por qué la bailarina no está en la foto. Probablemente la explicación sea más simple, como que estaba trabajando, o con otras actividades. Al fin y al cabo, ninguno de ellos debería tener que rendir cuentas a nadie. Mucho menos a usuarios de las redes sociales.

Desde que se separaron, Sabrina Rojas aclaró más de una vez que tiene un excelente vínculo con el padre de sus hijos, incluso están trabajando juntos en la obra teatral Desnudos: “Somos dos personas separadas que no nos debemos nada, que tenemos las cosas en claro. Y por eso yo también me puedo permitir vivir mi presente con esta liviandad, porque no tengo nada ni a nadie a quien rendirle cuentas porque nadie me las pide, y así tiene que ser. Hoy la separación es definitiva, pero seguimos siendo familia, siempre”, aseguró.

Y semanas después, Luciano Castro había contado lo que sentía al ver las románticas fotos de la madre de sus dos hijos con su nueva pareja luego de que blanquearan el romance. “Es raro ver a una persona que estuvo con vos tanto tiempo con otra, pero no pasa nada malo. Yo ya lo sabía desde mucho tiempo antes de que lo sepan ustedes”, indicó el actor en declaraciones a la prensa y agregó: “Me pongo contento porque Sabri está contenta. Y si mis hijos la ven contenta es un golazo”.

Por otro lado, en la primera entrevista pública que dieron Luciano Castro y Flor Vigna aseguraron que la cantante todavía no había conocido a Esperanza y Fausto, los hijos del actor y Sabrina Rojas. “Eso es cuando lo consideremos. En este caso es de a dos. O puede ser de a cuatro. Lo decidimos entre todos cuándo es el momento”, había explicado él, afirmando que era una cuestión a charlar con su exesposa.

