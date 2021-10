Después de la crisis, Mauro Icardi celebró un nuevo aniversario con Wanda Nara: “Muchos sueños por vivir”

Mauro Icardi y Wanda Nara

Dos días después de que Wanda Nara confirmara su reconciliación con Mauro Icardi, el delantero del PSG compartió un posteo en Instagram para celebrar un nuevo aniversario junto a la empresaria. Luego de la escandalosa crisis que atravesaron, ambos decidieron dejar atrás el conflicto y volvieron a mostrarse como pareja en las redes sociales. Primero se los vio juntos en la fiesta de cumpleaños de su hija Isabella, que celebró sus cinco años, y horas más tarde llegó la publicación del futbolista, donde festejó seguir caminando de la mano de la mediática, a pesar de los obstáculos que afrontaron las últimas semanas.

“27/10. Una fecha muy importante para nosotros. Feliz aniversario. Otro año más juntos. Muchos sueños vividos, muchísimos más por vivir”, expresó romántico en su cuenta de Instagram, junto a dos fotos en blanco y negro donde se los ve dándose un beso, vestidos de gala. Una de las postales de esa misma producción de fotos había sido la imagen que eligió la empresaria para oficializar que apostaba por una nueva oportunidad amorosa junto al jugador de fútbol. Debido a la lluvia de reacciones que recibió en sus últimos posteos, Icardi optó por cerrar los comentarios de la publicación esta vez,y superó los 400.000 likes en pocas horas.

La publicación de Mauro Icardi en su cuenta de Instagram

A diferencia de otras ocasiones, Wanda mantuvo el silencio en el mundo virtual, y no hizo ninguna mención a la celebración de los ocho años de matrimonio. El último posteo donde habló de la relación fue el del anuncio de la reconciliación, y desde ese momento se concentró en la organización del cumpleaños de Isabella. “My home is pink today” (”mi casa está rosa hoy”), escribió junto a una foto en la que se ve un gran cartel luminoso con el número cinco, en alusión a la edad de la pequeña, una mesa ratona con platos rosa con el nombre de cada uno de los integrantes de la familia, decoraciones con globos, una torta de dos pisos con temática de caballos, frascos de caramelos, velas, y herraduras de caballo también rosadas.

En otra imagen que compartió Icardi, se vio a la menor de las hijas de la pareja luciendo un sombrero de cowboy, muy sonriente, mientras sostenía un peluche de unicornio. “Hoy cumple años mi Princesa mas chiquita. Mi Petu. Ya cumple 5 años, que rápido pasa el tiempo, cuántas cosas vividas y cuántas por vivir mi amor chiquitito. Te amo mucho, que seas feliz hoy y siempre”, escribió el delantero en su cuenta de Instagram, y arrobó una vez más a su esposa.

El matrimonio se mostró unido en el cumpleaños de Isabella Icardi, que celebraron en su hogar y tuvo temática de caballos, los animales preferidos de la cumpleañera

La postal fue comentada por la mamá de la niña, que escribió: “Mi pequeña Isi, cómo una persona tan chiquita puede darnos tanto amor y felicidad”. Sus palabras obtuvieron miles de me gusta y decenas de comentarios deseándole un feliz día a la menor de la familia. Wanda y Mauro son además papás de Francesca, que en enero cumplirá siete años, y Nara además es mamá de Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Maxi López.

El cumpleaños de la pequeña Isabella reunió nuevamente a la familia ensamblada, después de que sus padres estuvieran a punto de separarse por un polémico chat entre Icardi y Eugenia “La China” Suárez. Apenas vio los mensajes, Wanda se enfureció y viajó a Milán para pensar en cómo continuar su relación con su marido, quien fue a buscarla para que regresara a su casa para poder hablar tranquilos. Luego de varias idas y vueltas ella insistía con divorciarse y hasta firmaron los papeles para llegar a un acuerdo. Sin embargo, una carta que le escribió él, la conmovió y la hizo volver a apostar por recomponer la pareja.

