Horacio Cabak se separó de su esposa, después de 27 años de relación y tres hijos en común

Horacio Cabak (Instagram)

Luego de 27 años de pareja y tres hijos en común, Horacio Cabak y quien fuera su mujer, Verónica Soldato, se separaron. La ruptura se la confirmó ella a través de WhatsApp a Ángel de Brito. Los protagonistas aún no se refirieron al tema.

“Encontró mas de una infidelidad en un celular, él le mostro para mirar una cosa y ella siguió buscando y encontró otros chats. ‘Estoy destrozada’ me dijo”, contó el periodista en su ciclo Los ángeles de la mañana y agregó sobre la conversación: “Está abrumada. Me dijo que no sabe cómo va a seguir porque no se lo esperaba ni ahí”.

Horacio y Verónica se conocieron en 1994 cuando él aún trabajaba como modelo y empezaba a dar sus primeros pasos como cronista. Ella era booker, pero no fue su trabajo el que los hizo coincidir, sino la invitación a la casa de un amigo en común. “Empezamos a convivir ahí sin tener ningún tipo de relación. Después de un tiempo, cuando se dio el romance, ya sabíamos cómo era cada uno en la convivencia, en el día a día, antes de tener un vínculo afectivo”, había contado el panelista de Polémica en el Bar hace un tiempo a Paparazzi sobre su historia de amor.

El año pasado Ian terminó el secundario y Horacio Cabak lo celebró con una foto retro

Antes de que la relación cumpliera su primera década decidieron formar una familia y tras varios meses de una dura búsqueda, llegó su primer hijo, Ian que hoy tiene 18. “Tuve la suerte de disfrutar con mi mujer la vida en pareja durante casi 10 años donde no teníamos limitaciones. Cuando llegó el deseo de ser padres estuvimos un par de años con el deseo, que fueron complicados pero y afortunadamente fuimos padres”, relató él sobre aquellos tiempos.

Cuando cumplieron quince, Horacio Cabak compartió una foto de Alan y Chloé bebés

“Cuando Ian tenía un año y medio, comenzamos a buscarle un hermanito. No queríamos que fuera hijo único”, contó y luego llegaron los mellizos Chloé y Alan, que el año pasado, en plena pandemia, cumplieron quince años. Aunque Horacio y Verónica pasaron casi tres décadas juntos y son padres de tres hijos, nunca se casaron, ni lo consideraron una necesidad.

En los últimos días el conductor de La jaula de la moda fue dado de alta tras haber estado internado casi dos semanas por una complicación en su cuadro de coronavirus. La enfermedad le fue diagnosticada el pasado 31 de marzo y se le fue complicando hasta terminar con una neumonía bilateral que derivó en su internación en la Clínica Zabala, en el barrio de Belgrano.

Ni bien se supo de su positivo Cabak, se decidió aislar a parte de la mesa de del programa que lidera Mariano Iúdica por América de manera preventiva. Y, por unos días, tanto el conductor como Chiche Gelblung salieron en el programa de manera remota. Sin embargo, aún sin salir al aire Horacio hizo un duro descargo contra el presidente Alberto Fernández mediante una serie de tres tuits.

“¿Conseguiste las vacunas que prometiste? No. Te vacunaste con las dos dosis y por no cuidarte te contagiaste. ¿Y vos sos el enojado? ¿Posta? Conseguí las vacunas y pedí perdón”, escribió en el primer mensaje. “Sólo conseguiste vacunar a 700k personas con las dos dosis. ¿Y nos tratas de imbéciles e irresponsables? CONSEGUÍ VACUNAS, Y PEDÍ PERDÓN MALEDUCADO”, continuó en el segundo, enfatizando con mayúsculas. Y, el tercero, hizo un listado que se lee como las prioridades que debería ejecutar el gobierno en lugar de su agenda actual: “1-Vacunas 2-Salud 3-Pobreza 4-Inflacion 5-Desempleo 6-Seguridad ¿REFORMA DE LA JUSTICIA? ¿POSTERGAR LAS PASO? ¿PRESIDIR EL PJ? ¿Eso es agenda? CONSEGUÍ VACUNAS”.

