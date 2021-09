La historia de amor entre Fernando Gago y Gisela Dulko

La primera foto de Fernando Gago y Gisela Dulko en 2009

Fernando Gago y Gisela Dulko tuvieron una relación amorosa durante más de una década, pero ahora están distanciados en medio de un escándalo mediático. ¿El motivo? Él le habría sido infiel con una mujer que es conocida de la familia. Fuertes rumores aseguran que no sería la primera vez que el ex futbolista engaña a la madre de sus tres hijos.

Esta ruptura sorprende al mundo del deporte ya que ambos parecían tener la familia perfecta. Para entender mejor la historia hay que remontarse al 2009: Pintita jugaba en el club español Real Madrid cuando conoció a la tenista en el Masters Series de Madrid. El flechazo fue inmediato y apostaron por este amor. Antes, ella había salido con sus colegas, Tommy Robredo y Fernando González. Mientras que él había estado en pareja con la actriz Micaela Vázquez. También se lo vinculó con otras famosas como Luli Fernández y Silvina Luna.

Fernando Gago y Gisela Dulko son papás de tres hijos

En julio de 2011, la pareja se casó en el Registro Civil de Palermo y luego celebró su unión con una fiesta para 400 personas en el exclusivo salón Tattersal. Al año siguiente, la deportista abandonó su carrera como tenista y nacieron sus tres hijos: Mateo, Antonella y Daniele. También lanzó una marca de indumentaria infantil y en sus redes sociales suele compartir fotos de las nuevas colecciones y de su vida personal.

Fernando Gago y Gisela Dulko se casaron en 2011

En noviembre de 2020, Fernando anunció su retiro del fútbol. No fue una decisión fácil tras haber realizado una importante carrera en clubes como Boca, Real Madrid, Roma, Valencia y Vélez. Además fue subcampeón mundial en Brasil 2014, dos veces subcampeón de América (2007 y 2015) y medallista de oro en Beijing 2008 con la selección argentina. En la actualidad sigue vinculado con el fútbol: estuvo a cargo de la dirección técnica del club Aldosivi de Mar del Plata. Pero renunció esta semana por los malos resultados del equipo.

En el momento que él se despidió como jugador, Gisela le dedicó un emotivo posteo a su esposo en las redes sociales: “Desde el primer día que te vi me enamoré de vos... y también te admiré como deportista y profesional, siempre responsable y haciendo todo a tu alcance por ser mejor jugador cada día. El fútbol era algo totalmente desconocido para mí hasta que te vi jugar, me enseñaste a entender el deporte y me convertí en una fanática más”.

Fernando Gago y Gisela Dulko se distanciaron en medio de un escándalo por una supuesta infidelidad

“Gracias por haberlo dado todo, amor. Gracias por haber sido un ejemplo para nuestros hijos. Por enseñarnos a muchos que todo se puede superar, inclusive se puede volver a jugar al fútbol después de una rotura parcial del tendón de Aquiles izquierdo, una rotura total del tendón de Aquiles izquierdo, una rotura del ligamento cruzado... menisco y rotura parcial del ligamento interno en la rodilla derecha, una rotura total del tendón de Aquiles derecho y una rotura del ligamento cruzado derecho”, escribió al padre de sus hijos.

“Yo vi todas las cosas que hiciste para volver y sinceramente sos indestructible y tenés una fortaleza difícil de explicar, te he visto llorar y gritar de dolor, te he visto completamente roto, y he visto cómo te fuiste reconstruyendo paso a paso, mes a mes, lesión tras lesión, con esa fuerza de voluntad... ese carácter y principalmente el amor que sentís por la pelota. El fútbol te va a extrañar. Todos vamos a extrañar verte dentro de una cancha. Te felicito por que desde muy chiquito soñaste con ser jugador de fútbol y no solo lograste eso, lograste el cariño y la admiración de muchas personas a lo largo de los años y eso no tiene precio. Te amo mucho”, finalizó Dulko.

Hoy esta carta ya no existe porque ella se encargó de borrarla, quizás furiosa por la separación. En el ciclo Los Ángeles de la Mañana revelaron detalles del escándalo. “Él le fue infiel con su mejor amiga, con alguien del grupo de mamis del colegio”, afirmó Cinthia Fernández. La ex tenista cambió de colegio a sus hijos. “Todo esto transcurre entre el barrio Los Castores (Nordelta) y el colegio Northfield. Sus hijos iban ahí y ahora ella los cambió a un colegio de San Isidro”, explicó la panelista.

También indicó que la supuesta tercera en discordia se llama Verónica y tiene una escuela de danza en Nordelta, zona en la que vive el matrimonio. “Los habría encontrado en su propia casa, en su propia cama. Abrió la puertita y estaba Fernando Gago con esta chica”, relató Fernández en el ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de El Trece.





